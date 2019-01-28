Didim Demokrasi Platformu, yerel yönetim taleplerini açıkladı

Platformun bileşenleri KESK, Eğitim Sen, Ses, DİSK Emekli Sen, Didim Cemevi Akbük Hacı Bektaşi Veli Federasyonu, Didim Umut Tiyatrosu, ÖDP, EMEP, CHP HDP, DBP temsilcilerinin önceki gün 10 Ekim Umut Tiyatrosu’nun işlettiği Umut Kafe’de bir araya gelerek ortak deklarasyonu kabul etti.

10 Ekim Umut Tiyatro Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Şener ortak bildiriyi okudu.

PLATFORMUN YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ TALEPLERİ

Şener “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan, özgürlükçü, halkçı ve ekolojik bir yerel yönetim anlayışını savunuyoruz!” diyen Şener, seçimlerde destek verilebilecek adaylar içinde şu özelliklere dikkat edileceğini söyledi.