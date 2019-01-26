Cezaevinde tutuklulara ceza içinde ceza yaşatılıyor

Cezaevlerindeki hak ihlalleri tutuklu ve hükümlülere ceza içinde ceza yaşatır hale geldi. Hatay, Kayseri ve Rize Kalkandere cezaevlerindeki mahpuslar cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini avukatları aracılığıyla dile getirdi.

Hatay Yayladağı T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklular, avukatları aracılığıyla cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerini anlattı. Tutuklular adına maruz kaldıkları kötü muameleyi Sabri Avniç ve İbrahim Karataş paylaştı.

Koğuşta 18 yatak olmasına rağmen 23 kişi kaldıklarını ifade eden Avniç, bazı tutukluların yerde yattığını, kantin fiyatlarının pahalı olduğunu ve atölye çalışmaları ile spor aktivitelerine katılamadıklarını belirtti.

Diğer koğuşlarla iletişim kuramadıklarını aktaran Avniç, Hatay Yayladağı T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 8 siyasi tutuklu olarak kaldıklarına belirtti. Ayakta sayım dayatmasına maruz kaldıklarını anlatan Avniç, başlarının öne eğip yere bakmalarının istenildiği ve bunu yapmayan tutuklulara gardiyanların, “Kafanızı indirin lan şerefsizler. Allah kurtarmasın sizi” diye hakaret ettiğini aktardı. Ceza içinde ceza yaşadıklarını ifade eden Avniç, bazı tutukluların sayım sırasında başlarını kaldırdığı için darp edilip hücreye atıldığına dikkat çekti. Avniç, tutukluların cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasına maruz kaldığını ve bunu kabul etmeyenlerin darp edildiğini ifade etti.

KAYSERİ CEZAEVİ’NDE HAVALANDIRMA TEL ÖRGÜLERLE KAPATILDI

Kayseri Bünyan 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ve Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklularla görüşen avukatlar, cezaevlerindeki ihlallere ilişkin şunları söyledi.

“Koğuşların havalandırmaları cezaevi tarafından tel örgülerle kaplanmıştı. Tutsakların hava alma ve güneş görme imkanları kalmamış, kar yağmasından kaynaklı tel örgülerin üzerinde karlar buz tutmuş ve tutsaklar tamamen havasız kalmıştır. Tel örgülerin kaldırılmasını talep eden tutuklulardan 56 kişiye 1’er gün hücre cezası verilmiştir. Koğuşlara cezaevi idaresi tarafından kamera yerleştirilmiş ve tutsaklar 24 saat idare tarafından gözlem altına alınmış durumdadır. Sohbet hakkı bu güne kadar kullandırılmamaktadır.”

KALKANDERE CEZAEVİ’NDE KALORİFERLER YAKILMIYOR

Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde olan hasta tutuklu Umut Savaş Koçyiğit (29), ailesi aracılığıyla cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerini anlattı. Üç kez müebbet, bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kronik mide ve bağırsak hastalığı bulunan Koçyiğit, ailesiyle yaptığı görüşmede tedavi hakkının engellendiğini belirtti.

Koçyiğit’in babası Ali Koçyiğit, tutukluların üzerinde ağırlaştırılmış tecrit olduğunu dile getirerek, “Tutuklular, süreç böyle devam ederse daha kötü şeylerin yaşanacağını söylediler. Tecrit içinde tecrit yaşıyorlar” dedi.

Koçyiğit, gazete verilmediği için tutukluların gelişmelerden haberdar olmadığını ifade etti. Koğuşlarda kaloriferlerin yakılmadığı bilgisini de paylaşan Koçyiğit, “Oğlum, sürekli hasta olduklarını söyledi” diyerek kamuoyunun maruz kaldıkları ihlallere karşı daha duyarlı olmasını istediğini dile getirdi. (MA)