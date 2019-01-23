Yol yapımı için kurulan tesisten, piyasaya mıcır mı satılıyor?

İzmir'de Karaburun ile Mordoğan arasındaki yolu yapan yüklenici firmanın, taş ocağından çıkardığı ham maddeyi piyasaya sattığını söyleyen bölge halkı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yol yapım çalışması bittikten sonra kapatılması gereken tesisin, bölgedeki faaliyetlerini sürdürmek için ‘imar barışı’ndan faydalanmak amacında olduğunu belirten Karaburunlular, ilçe belediyesi ve İzmir Valiliğine de dilekçeyle başvuruda bulunarak, şantiyenin kapatılmasını istedi.

Firma yetkilileri ise iddialara, yol yapım çalışmalarının henüz devam ettiği yanıtını verdi.

Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü, dar ve virajlı olduğu için sık sık kazaların yaşandığı Karaburun-Mordoğan arasında karayolu yapımı için ihaleye çıktı.

Fotoğraf: DHA

Yolun yapımını üstlenen yüklenici firma, 2016 yılında Azmak Deresi mevkisinde, hazır beton, plentmiks, kırma-eleme tesisi kurdu ve çalışmalara başladı.

Yolun yapımında kullanılacak olan mıcır, taş gibi malzemelerini bölgede açtığı taş ocağından sağlayan firma, iddiaya göre elde ettiği ham maddeyi, piyasaya satmaya başladı.

Bunun üzerine bölge halkı, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aynı zamanda İzmir Valiliği ile Karaburun Belediyesine de dilekçe ile başvuruda bulunan bölge halkı, tesisin kapatılmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

İMAR BARIŞI'NA BAŞVURU YAPTI

Karaburunlular adına açıklama yapan Yaşar Şefkatoğlu, “Firma, söz konusu şantiyeyi yol yapım amacıyla kurmamış gibi hareket etti. Yani sanki orada izinleri alınarak kurulan bir şantiye yok da, kaçak bir tesis varmış gibi hareket ederek, Şehircilik Bakanlığına imar başvurusunda bulundu. Bunun akabinde de ‘imar barışı’ndan faydalanıp Yapı Kayıt Belgesi'ni aldı. Ayrıca Karaburun Belediyesine başvurarak, şantiyesini çalıştırma ruhsatı alabilmek için numarataj talebinde bulunduğunu da öğrendik” dedi.

Karaburun'da yaşayan Yaşar Şefkatoğlu Fotoğraf: DHA

‘EVLERİMİZİ TERK ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ’

Yaşar Şefkatoğlu, firmanın hukuki dayanaktan yoksun olarak şantiyesini kalıcı hale getirmek için çabaladığını söyleyerek, şantiyenin faaliyetlerine devam etmesi halinde evlerini terk etmek zorunda kalacaklarını anlattı.

Firma yetkilileri ise iddialara, yol yapım çalışmalarının henüz devam ettiği yanıtını verdi. (İzmir/DHA)