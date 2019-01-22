22 Ocak 2019 08:31

İnşaatı biten okul açılmadı, veliler isyan etti

İnşaatı bitmesine rağmen açılmayan okula isyan eden veliler “Çocuklarımız başka bir okulda 60-70 kişilik sınıflarda ders görüyor” dedi.

İnşaatı biten okul açılmadı, veliler isyan etti

Fotoğraf: Evernsel

    • Paylaş

    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Sultan Alparslan İlkokulunun inşaatının bitmesine rağmen açılmaması velileri isyan ettirdi. Öğrenciler, okulun açılmamasından dolayı Dostluk İlkokulunda 60-70 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim görüyor. Veliler, çocuklarının gittiği okuldaki kalabalık nedeniyle yaşanan kargaşadan dolayı tepkili. Veliler, okulun ikinci eğitim öğretim döneminde açılmasını talep ediyor.

    60-70 KİŞİLİK SINIFLARDA EĞİTİM

    Gazetemize konuşan velilerden Veysel Çoban, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 12-13 öğrencili bir sınıfta konuşması üzerine çok sinirlendiğini belirterek şunları söyledi: “Yunus Emre Mahallesi’nde oturuyoruz. Hemen yanımıza okul yapıldı. Bu okul 3 yıldır bitmedi. Ama aynı anda inşaatı başlayan imam hatip açıldı. Ödenek gelmemesinden dolayı bu ilkokulun tamamlanamadığı söyleniyor. İmam hatibe ödenek var, ilkokula neden yok? Şu anda  çocuklar Dostluk İlköğretim Okulunda 60-70 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Öğretmenler o kadar usanmışlar ki: ‘Ben öndekilere ders anlatırken arkadaki çocuklar oyun oynuyor. Nasıl ders öğreteyim’ diyorlar. Öğretmenler de haklı. Talebimiz bir an önce bu okulun tamamlanması. 60-70 kişilik sınıflarda çocuklar ne öğrenebilirler. 30 kişiye ders anlatmak var 70 kişiye anlatmak var.”

    ‘OKULA GELİŞ GİDİŞ BİR SAATTEN FAZLA’

    İsmini vermek istemeyen bir veli ise, okula gidişlerinin en az yarım saat olduğunu söylüyor.

    Veli sözlerine şöyle devam etti: “Bizim çocuklarımız daha birinci sınıf öğrenciler. Nasıl yorulduklarını biz görüyoruz. Çocuklar yoruluyorlar, çok küçükler. Karda kışta okula geliş gidişleri bir saatten fazla. Sınıflarda en az 60 öğrenci var. Sıralarda 3’er 3’er oturuyorlar. Nasıl eğitim alıyorlar bundan bile şüpheliyim. Bizim gördüğümüz okul bitmiş, açsalar biz de bu sıkıntıyı çekmeyiz.”

    ‘ÇOCUKLARA KIYAFET ALAMADIK’

    Sultan Alparslan İlkokuluna çocuklarını kayıt ettiklerinde sadece 15 gün başka bir okulda misafir öğrenci olarak çocuklarının kalacağı söylendiğini aktaran bir veli ise, “Kaç 15 gün bitti hâlâ okul açılmadı. İkinci dönem açılır mı açılmaz mı onu söylemiyorlar. İmam hatip çoktan açıldı. Bina bitmiş. Neyi bekliyorlar. Mağdur edildik. İkinci dönem çocuklarımızın okula gitmelerini istiyoruz. Benim bebeğim var, bebeğimi komşulara bırakıyorum. Çocuğu okula götürüyorum. 2 çocuğum da yeni açılan okula kayıtlı. Bu çocuklara kıyafet alamadık” diyerek tepki gösterdi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Tanrıkulu: 2018 yılında 3 bin 110 yaşam hakkı ihlali oldu
    SONRAKİ HABER

    Cengiz, Kolin ve Kalyon Arnavutluk’taki havalimanı projesinden çekildi
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Gazetecilere yine cezaevi yolu ve Türkiye manzarası

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Kılıçdaroğlu’ya linç girişimi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Aydınlanmanın kadın yüzü: Ebeler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
    Küçükçekmece'de çocuk istismarı: 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

    İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuk istismara maruz bırakıldı. Halk istismara isyan ederken savcılık soruşturmaya gizlilik getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı eylemler: Susmuyoruz
    Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı eylemler: Susmuyoruz

    Küçükçekmece'deki çocuk istismarına karşı pek çok yer vatandaşlar sokağa çıkarak eylem gerçekleştirdi.

    ‘Türkiye, Afrin’in etrafında duvar inşa ediliyor’
    ‘Türkiye, Afrin’in etrafında duvar inşa ediliyor’

    Türkiye’nin Afrin'de SDG ve Suriye yönetiminin kontrolündeki bölgelerin sınırına duvar ördüğü ortaya çıktı.

    Cerrahpaşa’daki iş kazası protesto edildi
    Cerrahpaşa’daki iş kazası protesto edildi

    Cerrahpaşa’da Anestezi Asistan Hekimi Dr. Gamze Pirinç Şaşıoğlu’nun iş kazası sonucu yaralanmasına sağlık örgütleri tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Sultanahmet'te Ermeni Soykırımı anmasına izin verilmedi
    Sultanahmet'te Ermeni Soykırımı anmasına izin verilmedi

    İHD’nin İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yapmak istediği Ermeni Soykırımı anması polislerce engellendi. Öte yandan soykırım pek çok ilde lanetlendi.

    GÜNCELLENDİ
    DİSK yarın İstanbul'da 1 Mayıs alanını belirlemek için toplanacak
    DİSK yarın İstanbul'da 1 Mayıs alanını belirlemek için toplanacak

    Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş ile yaklaşan 1 Mayıs'ı konuştuk.

    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor
    Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor

    Güven endeksi tüketimin artmayacağını gösteriyor, inşaatta kriz sürüyor… Bu şartlarda işsizlik fırtınasının dindirilebilmesi imkansız.

    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi
    Af Örgütü: Suudi Arabistan’da 37 kişinin ölüm cezası infaz edildi

    Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da 37 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Türkiye Gazeteciler Sendikasından üyelerine kitap kampanyası
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    Artvin, Kars, Ardahan: Milli coğrafya ayırdı, seçimler birleştirdi
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Duvarlara hayat veren kadın: Nuran Erden
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    Hep Sonradan Müzikali: Güzel şarkılar, zayıf dramaturji
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    KİP: “Çernobil, Fukuşima… Dün, Bugün olmasın. Nükleere Hayır!”
    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak
    İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak

    İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs'ın ana gündemi kıdem tazminatı olacak.

    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor
    İstanbul Havalimanında sorunlar bitmek bilmiyor

    Yeni havalimanında ikram tesisi bulunmaması nedeniyle THY’nin ikram malzemelerini 43 kilometre uzaktan TIR’lar ile taşıdığı iddia edildi.

    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!
    YSK’den Şırnak kararı: Binlerce taşımalı seçmen müessir hal değilmiş!

    HDP'nin Şırnak seçimleri ile ilgili YSK'ye yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi.

    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?
    Demir bu manşetlerle mi soğuyacak?

    Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, "İzlediğim haberler nedeniyle saldırıda bulundum" dedi.

    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib’de patlama: 11 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye’nin İdlib vilayetinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor
    Sudan’da darbe karşıtı eylemler sürüyor

    Sudan’da Beşir’e karşı başlayan eylemler, Beşir’in devrilmesinin ardından askeri yönetime karşı sürüyor. Halk sivil yönetim istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi
    YSK'den ara karar: Maltepe'de seçim kurullarından bilgi istendi

    YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda ara karar verdi.

    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi
    Uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonları reddedildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde CHP'nin kurulmasını istediği uyuşturucuyla mücadele ve cinsiyet eşitliği komisyonlarını AKP reddetti.

    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı
    Taksim'de çocuk istismarını protesto eden kadın gözaltına alındı

    Küçükçekmece'de bir çocuğun istismara maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda protesto etmek isteyen bir kadın gözaltına alındı.

    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı
    AKP, Kurtalan Belediyesinde 180 milyon borç bıraktı

    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: Borçlu belediyelerin AKP’li belediyeler olması tesadüf müdür?  

    Açlık grevleri kritik aşamada
    Açlık grevleri kritik aşamada

    Tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevine başlayan tutukluların sağlık durumlarının ağırlaştığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Metrobüste kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı
    Metrobüste kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı

    İstanbul'da Avcılar yönünde giden metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunan Fatih Özdemir tutuklandı.

    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı
    CHP’den Sarıgün tepkisi: Yumruk attıranlar serbest bıraktı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Kılıçdaroğlu’ya yumruk atan Osman Sarıgün’ün serbest bırakılmasını Evrensel'e değerlendirdi.

    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler
    Selahattin Demirtaş: Korkuyla yönetilemeyeceğini gördüler

    Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde görülmeye başlandı.

    Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi
    Selma Gürkan'a Afrin konuşması nedeniyle ceza verildi

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'a Afrin operasyonuna ilişkin konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla ceza verildi.

    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı
    AOÇ'de bin dönümlük alan, metrekaresi 10 kuruştan ihaleye çıkarıldı

    Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği'ne ait yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın, metrekaresi yıllık 10 kuruştan ihaleye çıkarıldığını bildirdi.