İnşaatı biten okul açılmadı, veliler isyan etti

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Sultan Alparslan İlkokulunun inşaatının bitmesine rağmen açılmaması velileri isyan ettirdi. Öğrenciler, okulun açılmamasından dolayı Dostluk İlkokulunda 60-70 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim görüyor. Veliler, çocuklarının gittiği okuldaki kalabalık nedeniyle yaşanan kargaşadan dolayı tepkili. Veliler, okulun ikinci eğitim öğretim döneminde açılmasını talep ediyor.

60-70 KİŞİLİK SINIFLARDA EĞİTİM

Gazetemize konuşan velilerden Veysel Çoban, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 12-13 öğrencili bir sınıfta konuşması üzerine çok sinirlendiğini belirterek şunları söyledi: “Yunus Emre Mahallesi’nde oturuyoruz. Hemen yanımıza okul yapıldı. Bu okul 3 yıldır bitmedi. Ama aynı anda inşaatı başlayan imam hatip açıldı. Ödenek gelmemesinden dolayı bu ilkokulun tamamlanamadığı söyleniyor. İmam hatibe ödenek var, ilkokula neden yok? Şu anda çocuklar Dostluk İlköğretim Okulunda 60-70 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. Öğretmenler o kadar usanmışlar ki: ‘Ben öndekilere ders anlatırken arkadaki çocuklar oyun oynuyor. Nasıl ders öğreteyim’ diyorlar. Öğretmenler de haklı. Talebimiz bir an önce bu okulun tamamlanması. 60-70 kişilik sınıflarda çocuklar ne öğrenebilirler. 30 kişiye ders anlatmak var 70 kişiye anlatmak var.”

‘OKULA GELİŞ GİDİŞ BİR SAATTEN FAZLA’

İsmini vermek istemeyen bir veli ise, okula gidişlerinin en az yarım saat olduğunu söylüyor.

Veli sözlerine şöyle devam etti: “Bizim çocuklarımız daha birinci sınıf öğrenciler. Nasıl yorulduklarını biz görüyoruz. Çocuklar yoruluyorlar, çok küçükler. Karda kışta okula geliş gidişleri bir saatten fazla. Sınıflarda en az 60 öğrenci var. Sıralarda 3’er 3’er oturuyorlar. Nasıl eğitim alıyorlar bundan bile şüpheliyim. Bizim gördüğümüz okul bitmiş, açsalar biz de bu sıkıntıyı çekmeyiz.”

‘ÇOCUKLARA KIYAFET ALAMADIK’

Sultan Alparslan İlkokuluna çocuklarını kayıt ettiklerinde sadece 15 gün başka bir okulda misafir öğrenci olarak çocuklarının kalacağı söylendiğini aktaran bir veli ise, “Kaç 15 gün bitti hâlâ okul açılmadı. İkinci dönem açılır mı açılmaz mı onu söylemiyorlar. İmam hatip çoktan açıldı. Bina bitmiş. Neyi bekliyorlar. Mağdur edildik. İkinci dönem çocuklarımızın okula gitmelerini istiyoruz. Benim bebeğim var, bebeğimi komşulara bırakıyorum. Çocuğu okula götürüyorum. 2 çocuğum da yeni açılan okula kayıtlı. Bu çocuklara kıyafet alamadık” diyerek tepki gösterdi.