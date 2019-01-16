16 Ocak 2019 16:34
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ocak 2019 22:53

İngiltere Parlamentosu'nda May hükümeti güven oyu aldı

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması Parlamentoda reddedildi. May hükümeti Parlamentoda yapılan oylamada 325 güven oyu aldı.

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İngiltere Parlamentosu'nda May hükümeti güven oyu aldı

Fotoğraf: Parliament Recording Unit Han/EPA | AA

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    İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması dün İngiltere parlamentosunda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedildi. Bugün Türkiye saatiyle 22.00'de Parlamentoda İngiltere hükümeti için güven oylaması yapıldı. May güven oyu aldı. 

    MAY HÜKÜMETİ 306 OYA KARŞI 325 GÜVEN OYU ALDI

    Birleşik Krallık’ta hükümete güven oylaması yapıldı. Gün boyu parlamentoda yapılan tartışmalardan sonra İngiltere saatiyle 19.00'da yapılan oylama sonucu May hükümetine 325 güven oyu verilirken, 306 aleyhte oy kullanıldı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Başbakan Theresa May, hükümetinin güvenoyu alması sonrası, "alternatif bir Brexit planı" için muhalefet partileriyle görüşmeler yapmak istediğini açıkladı. Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, görüşmeler için öncelikle İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması ihtimalinin dışlanmasını şart koşuyor. Liberal Demokrat Parti de aynı tavrı benimsedi.

    İskoçya Ulusal Partisi ise daha da ileri giderek görüşmeler öncesi, Başbakan May'in ve Brexit sürecini başlatan Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, süreci uzatma ve ikinci Brexit referandumuna gitme ihtimalini de değerlendirmesini istiyor. Bu durumda gözler yeniden Başbakan May'e çevrildi.

    Ana muhalefet lideri Corbyn’in masaya getirdiği güven oylaması, May’in AB ile yaptığı anlaşmanın dün oylaması sonucunda gündeme gelmişti. May 202’e karşı 432 oyla AB ile anlaşma taslağının oylamasını kaybetmişti.

    May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın Demokratik Birlik Partisi (DUP), bugünkü güven oylamasında May’e destek vereceğini açıklamıştı. DUP, AB ile yeni bir anlaşmaya varması için May’e fırsat tanıyacaklarını ilan etti. May’in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlısı isimler de güven oylamasında hükümeti destekleme sinyali verdi. Bu koşullarda, May hükümetinin düşmesi zayıf bir ihtimal olarak değerlendiriliyordu.

    İngiltere'de Brexit anlaşması reddedildi: Bundan sonra ne olacak?

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    B PLANI VE YENİ MÜZAKERE

    May'in görevde kalması halinde İngiltere'yi anlaşmasız Brexit'ten veya Brexit'in ertelenmesine kadar bir dizi seçenek bekliyor.

    May de güvenoyu alması halinde parlamentoya pazartesi günü bir “B Planı” sunacağını açıkladı. Parlamento, geçen hafta aldığı kararla May’in 3 gün içinde bir "B Planı" açıklamasını zorunlu kılmıştı.

    May’in önünde AB ile müzakere ederek anlaşmanın en çok tepki çeken yönünü oluşturan “tedbir maddesini” değiştirme seçeneği bulunuyor. Ancak AB tarafı buna sıcak bakmadığını daha önce ilan etmişti.

    Tedbir maddesi, İngiltere ile AB arasında Brexit sonrasında Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasına sınır girmesini önleyecek bir çözümü de içeren kapsamlı ticaret anlaşmasına varılamaması halinde devreye girecekti.

    Maddeye göre, aranan türden kapsamlı bir anlaşmaya varılana kadar İngiltere’nin bütünü gümrük birliği içinde kalacak ancak Kuzey İrlanda için ilave AB kuralları da geçerli olacaktı. Bu da İngiltere ile Kuzey İrlanda arasına bir tür sınır girmesine ve İngiltere’nin anayasal bütünlüğünün zarar görmesine yol açma ihtimalini beraberinde getirecekti.

    Ancak İngiltere’nin parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunu çözümsüzlüğünü koruyacak gibi görünüyor. Bu da May’in parlamentoyu tatmin edecek yeni bir anlaşmaya varma şansını azaltıyor.

    May bugün yaptığı konuşmada, hem partisi içindeki muhaliflerle, hem DUP ile hem de muhalefet partileri ile görüşerek yeni politikasını belirleyeceğini söyledi.

    ANLAŞMASIZ BREXİT SEÇENEĞİ

    İngiltere’nin önündeki bir diğer seçenek de AB’den anlaşmasız olarak ayrılmak. Bu, sert Brexit yanlılarının destek verdiği bir senaryo olsa da parlamentonun ezici çoğunluğu bu seçeneğin karşısında yer alıyor.

    İngiliz hükümetinin her şeye karşın anlaşmasız Brexit’i tercih etmesi durumunda ülke tam bir kaosa sürüklenebilir. İthalatının ezici çoğunluğunu AB ülkelerinden yapan İngiltere, bu yolu izlemesi durumunda gıda ve ilaç başta olmak üzere bir süre sıkıntı yaşayabilir. 

    Bankacılık ve finans sisteminde yaşanacak aksamalar ile sınır kapılarındaki kuyrukların da yaşamı olumsuz etkilemesi öngörülüyor.

    Parlamento, geçen hafta yapılan bir oylamada hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasını kendi onayına tabi kılmıştı.

    İSKOÇYA

    Anlaşmasız Brexit, İskoçya’da bağımsızlık referandumu yapılması ihtimalini de artırıyor. 

    İskoçya’da 2014’te bağımsızlık referandumu yapılmış ancak İngiltere’ye bağlı kalınması yönünde sonuç alınmıştı. 

    AB referandumunda İskoçların yüzde 62'si üyeliğin devamı yönünde oy kullandı. İngiltere’nin anlaşmasız ayrılığı seçmesi durumunda İskoçya’daki bağımsızlık yanlılarının da yen bir bağımsızlık referandumu için baskıyı artırması gündeme gelebilir.

    AYRILIĞI ERTELEMEK

    İngiltere, AB’den resmen ayrılışını erteleme seçeneğine de başvurabilir. AB ile uzlaşılarak atılması gereken bu adım, ülkenin 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken ayrılığının daha kapsamlı müzakerelere izin verecek şekilde ertelenmesini beraberinde getirecek. Ancak 2 yıl süren müzakerelerle aşılamayan Kuzey İrlanda sorununun daha uzun müzakerelerle çözülebileceğinin garantisi bulunmuyor. 

    İngiltere’de Brexit sürecinin daha da uzaması Brexit karşıtı muhalefetin güçlenmesi anlamına gelebilir.

    YENİ REFERANDUM

    İngiltere’de Brexit karşıtı cephe bu konuda yeni bir referandum talep ediyor. İngiltere'de yeniden referandum yapılmasını isteyenler, ilk referandumun bir dizi “yalan” üzerine kurulu kampanyayla sakatlandığını ancak halkın aradan geçen sürede bu yalanların farkına vardığını ileri sürüyor.

    Yeni referandum için İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn üzerindeki baskı da artıyor. Parlamentonun mevcut dengeleri içinde Corbyn'in yeni referandumdan yana ağırlığını koyması halinde, bu seçenek daha da güçlenecek.

    İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

    Sürecin normal işlemesi durumunda ülkenin 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılması gerekiyor.

    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

    Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

    NE OLMUŞTU?

    İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. 2018 Kasım ayında ise AB ülkeleri ile taslak Brexit anlaşması üzerine anlaşılmıştı. 11 Aralık’ta İngiltere Parlamentosu’nda oylanması beklenen anlaşma, May tarafından parti içi muhalefettten gelen tepkiler üzerine ertelenmişti. Başbakan May'in kendi partisi, May hakkında “güven oylaması” gerçekleştirmiş ve partisinden 200 milletvekilinin desteğini alarak oylamayı kazanan May, 117 milletvekilinden karşı oy almıştı.

    Anlaşmanın en çok tepki çeken yanı "tedbir maddesi" ile İngiltere'nin belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalması. May, AB tarafıyla görüşme gerçekleştirerek tedbir maddesiyle ilgili bir taahhüt almaya çalışmış, ancak Brüksel'deki muhataplarından bir taviz almayı başaramamıştı. (DIŞ HABERLER)

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