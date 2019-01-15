‘Kürtçe müzik dinledin’ dayağı

Diyarbakır’da 4’ü kardeş 5 kişi bir kafede Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle polisler tarafından işkenceye uğradıklarını iddia etti. Şiddete maruz kalan kişiler İHD’ye başvurdu. İHD duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Yapılan açıklamada konuşan İHD Diyarbakır şube Başkanı Abdullah Zeytun, geçmişten bugüne işkencelerin devam ettiğini ifade ederek kardeşlere işkence uygulayan polisler hakkında soruşturma başlatılması ve polislerin cezalandırılması ve derhal görevlerinden el çektirilmesi gerektiğini söyledi. Evrensel hukuk kurallarının bile çiğnendiğini ve bugüne kadar işkenceler karşısındaki cezasızlık politikalarından kaynaklı işkencenin devam ettiğini söyleyen Zeytun, “Bat ailesi sırf Kürtçe müzik dinledikleri için önce tehdit edilip sonra işkenceye maruz kalmıştır. Açıkça bu hukuk tanımazlık ve pervasızlığa her dönemde tanık olduk. Kuşkusuz işkence bir insanlık suçudur. Kamu görevlileri hukuksuz ve keyfi bir şekilde yasaların ötesinde bir şekilde davranmıştır. İşkence uygulanan mağdurların her türlü hukuki ve tıbbi yardımında bulunacağız. İşkence suçunu işleyen kamu görevlilerinin derhal görevden alınması gerekir. Polisler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalı. Cezalandırılmalı” dedi.

İşkenceye maruz kalan Mahsum Bat Fotoğraf: Evrensel

‘KÜRTÇE MÜZİK YASAK BİLMİYOR MUSUNUZ?’

İşkenceye maruz kalan Mahsum Bat ise, bulundukları mekanda Kürtçe müzik dinledikleri için önce hakaret daha sonra da darp ve işkence gördüklerini ifade ederek “Kürtçe müzik dinlediğimiz için hem mekanda hem On Nisan Polis Karakolu’nda hakaret ve şiddete maruz kaldık. Bulunduğumuz mekanda sivil polis ‘Kürtçe müzik yasak olduğunu bilmiyor musunuz’ dedi. Tehdit ve hakaretler etti. On dakika sonra görürsünüz dedikten sonra yaklaşık 50 polis geldi. 25-30 dakika orada işkence gördük. Sabaha kadar karakolda işkence gördük” dedi.

Kardeşlerden Hakkı Bat ise, uzun süre gördüğü işkenceden sonra yalan ifade vermeleri için polisler tarafından tehdit edildiğini ifade ederek “Yaklaşık 5 saat işkence gördük. Ters kelepçeyle, sırayla dayağa çekildik. Sürekli tehdit ettik. Darp raporu içinde merdivenlerden düştük, başımızı polis aracına çarpıp ifade vermemizi istediler” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)