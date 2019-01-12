Yurt genelinde hava durumu (12 Ocak 2018)

İzmir'de devam eden şiddetli yağış araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti.

Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde de sağanak yüzünden bazı araçların su birikintilerinde kaldığı görüldü. Kimi araç sahipleri kendi imkanlarıyla otomobillerini kurtardı. Diğer araçlar ise çekici yardımıyla su birikintilerinin içinden çıkarıldı.

Karşıyaka ilçesi Nebil Susup Sokağı'nda toprağı gevşeyen çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilerek hasar görmelerine neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

MARMARA'DA SICAKLIK AZALACAK

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçmesi, sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği belirtiliyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması beklenen bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 8, Muş'ta 10, Hakkari'de 14 ve Bitlis'te 15 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BÖLGEDE 129 YERLEŞİM BİRİMİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 129 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 48 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 40 köy yolunun ulaşıma kapandığını, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hakkari'de 20 mezra ile 6 köye olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova'da 3 köy ve 10 mezra, Şemdinli'de 2 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta da kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 köye ulaşım sağlanamıyor. Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle motoru donan araçların altında ateş yakıldı. Ev ve iş yerlerinin çatısında boyu bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu. (AA)