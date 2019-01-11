EYT’liler emeklilik hakları için Adana'da bir araya gelecek

Volkan PEKAL

Adana

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik haklarını alabilmek için taleplerini dile getirecekleri buluşmada bir araya geliyor. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde 3 Şubat günü saat 14.00’te bir araya gelecek olan EYT’liler, tüm Adanalıları bu soruna sahip çıkmaya çağırdı. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısında bir araya gelen emekçiler, işe başladıkları tarihte geçerli olan erkekler için 25 yıl ve 5 bin gün prim, kadınlar için 20 yıl 5 bin gün prim şartının uygulanmasını ve zaten gecikmiş olan emeklilik haklarının verilmesini istiyor.

‘BU SORUN YÜZÜNDEN AİLELER DAĞILIYOR’

Derneğin Adana sözcülüğünü yapan Cengiz Yıldız, patronların “Yaşlısın” diyerek kapının önüne koyduğu kişileri devletin de “Gençsin” diyerek emekli etmediğini belirtiyor. Bu durumda olan arkadaşlarının işsizliğe bağlı olarak sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlardan dolayı ailelerinin parçalandığı sonuçların ortaya çıktığını ifade eden Yıldız, işsiz kalanın bir de Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kaldığını dile getirdi. Yıldız, “Şanslı olup işinden olmayanın fazla prim ödendiği için emekli maaşı düşüyor. Emekli maaşı düşmemesi için kayıt dışı çalışmak zorunda kalıyor” dedi.

‘ÇALIŞTIKÇA CEZALANDIRILIYORUZ’

İşe başlarken prim gün sayısını doldurmak şartıyla 20-25 yıl sonra emekli olma hayalleri ile çalıştıklarını dile getiren Yıldız, “Bizim hayallerimizi yıkan maç bitmemişken, hatta sonuna yaklaşmışken kuralın değişmesi ve bu kuralın eski oyunculara uygulanması oldu” dedi. 1999 ve 2008’de yapılan yasalar sonucu hakları gasbedilenler olarak haklarının yeni bir mağduriyet yaratmadan herkesi kapsayacak şekilde iade edilmesini isteyen Yıldız, “Çalıştıkça adeta cezalandırılarak maaşların düşürüldüğü sistemden çıkıp, bir an evvel çalıştıkça ve prim ödendikçe emekli maaşını yükselten sisteme geçilmesini istiyoruz” dedi.

‘AYLIK BELİRLEME ORANI HEP DÜŞTÜ’

Atatürk Parkı’nda yaptıkları toplantıların birinde görüştüğümüz Mustafa Vurucu isimli emekçi de 1999’un ardından 2008’de çıkarılan intibak yasası ile aylık belirleme oranlarının düşürüldüğünü hatırlatarak, “1999’ da ortalama yüzde 70 olan aylık belirleme oranları 2008’de yüzde 50’lere düşürüldü. 2010’da yeni çıkarılan bir yasa ile yüzde 28’lere düşürüldü. Bir vatandaşın cebinden aylık ortalama 800-900 lira çalındı” dedi.

‘GELECEĞİMİZİ GÖREMİYORUZ’

İlk amaçlarının yaş haddinin düzeltilmesi olduğunu dile getiren Vurucu, “ABO dediğimiz aylık belirleme oranını düzelttirmek ve 99 öncesine getirmek. Sonraki amaçlarımızdan biri sosyal güvence ve sağlık yönünde yapılan reformları düzelttirmek. Bu reformlar hiçbir katkısı olmaması bir tarafa eksi katkıları da oldu. Cebimizden katkı payları alındı. Hastane, yol hava alanı yapmakla olmuyor” dedi. Bugünün hesabıyla 2 bin 800 olması gereken aylığının intibak yasası ile 1800 liraya düşürüldüğünü dile getiren Vurucu, “Her ay benden bin lira çalınıyor. 29 yıldır çalışıyorum. Üstüne 4 yıl bekledim hâlâ 3 yıl beklemem gerekiyor. Bu 3 yıl içerisinde yatırılan primimden kırpılıyor. Bu gidişle geleceği göremiyoruz” dedi.

‘ÇALIŞSAM MAAŞIM DÜŞÜYOR, ÇALIŞMASAM NEYLE GEÇİNECEĞİM?’

Asgari ücretin altında emekli maaşı alanın kesinlikle olmadığının söylendiğini dile getiren Aslan, “Ama şu an emekli olan bir vatandaş 1200, 1300 lira maaş alıyor. Prim yüksek maaş düşük. Ne diye çalışıyorum ben o zaman? 25 yılı doldurdum. 9 senem daha var. 9 senede benim pirimim 9 bin 10 bin iş günü olacak. Benim maaşım 700-800’e düşecek. 25 yılı doldurdum 26’ya girdim. Bir üniversiteye giden oğlum var. Liseye giden kızım var. Çalışsam mı çalışmasam mı? diye düşünüyorum. Çalışsam neyle geçineceğim? Çalışsam emekli maaşım düşecek. Buna bir çare bulmaları lazım” dedi. “38-40 yaşında emekli oluyorlar demesinler” diyen Aslan şöyle devam etti: “Şu anda 38-40 yaşında emekli olan yok. Emekli olanların hepsi 45’ten yuları zaten. Özel bir şirkette 55 yaşına kadar çalıştıracak mı? Yakını görmez oldu. Kulak duymaz oldu” dedi.