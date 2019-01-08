9 Ocak Çarşamba günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği il/ilçeler

Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilen iller:

ÇANAKKALE YENİCE

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle cuma gününden beri eğitim-öğretim verilemeyen ilk ve orta dereceli okullar (çarşamba) bir gün daha tatil edildi.

Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi. Kar yağışının günlerdir devam ettiği ilçede, yağış halen sürüyor.

Fotoğraf: DHA

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime ara verildi. Vali Yılmaz Şimşek, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şimşek, "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır. Sevgili çocuklar, kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz." paylaşımında bulundu. Hamile ve engelli kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.

MUŞ

Muş'ta aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İl İdaresİ Kanunu çerçevesinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildiği duyuruldu. (HABER MERKEZİ)

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