İMO, Adana'da seçim sürecinde ulaşım sorununun tartışılmasını istedi

İMO Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Mart ayının sonunda yapılacak olan yerel seçimler öncesi, önümüzdeki üç aylık sürecin Adana’nın sorunlarının tartışıldığı ve çözüm yollarının arandığı bir zemin yaratılması yönünde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Hızlı ve çarpık gelişen bir şehir olan Adana’nın kentleşme sürecini sancılı yaşadığını ifade eden Turanbayburt, “Bunun sonucu olarak çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunmaktadır ki bunların başta gelenlerinden biri kent içi trafik ve ulaşım sorunudur” dedi.

ADANA ULAŞIM ANA PLANININ ÖNEMİ

Geçmişten gelen plansızlığın da etkisiyle sorunların katlanarak büyüdüğünü ifade eden Turanbaybut, çevre düzeni planı, nazım imar planı, sakınım planı ve uygulama imar planları ile uyum, koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde oluşturulan Adana Ulaşım Ana Planı çerçevesinde bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

TRAFİK KEŞMEKEŞİ!

Adana’da özellikle merkezde ve araç yoğunluğunun yöneldiği pek çok bölgede trafik keşmekeşi yaşandığını dile getiren Turanbayburt, “Durum öyle bir hal almıştır ki trafik kurallarına uymayanlar azımsanmayacak sayıdadır. Ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlar ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Kaldırımların araç ve esnaf malzemeleri tarafından işgal edildiğinden, yayalar kaldırımda yürüyememekte, yollarda arabaların arasında yürümeye çalışmaktadır. Özellikle yağmurlu günlerde trafik sorunu daha da katlanmakta; geçtiğimiz günlerde olduğu gibi, alt geçitler, Adana Otogarı ve birçok işyeri sular altında kalmaktadır. Bu problemler herkesçe bilinmektedir. Beklentimiz, yerel yöneticilerin, UKOME, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün konunun üzerine ciddiyetle eğilmesi ve Adanalılara daha yaşanır bir kent trafiği sunmak için çalışma yürütmesidir. Bunu sağlamak bu ilgili kurumların sorumluluğu altındadır zaten” dedi.

HRTS’DE CİDDİ BİR ÇALIŞMA YOK!

Turanbayburt şöyle devam etti: “Hafif Raylı Taşıma Sistemi (HRTS) ile ilgili sorunlar da kamuoyunda sıklıkla yer bulmaktadır. Sorunları dile getiren çok sayıda kurum ve kuruluş vardır, ancak ciddi bir çalışmaya şahit olamıyoruz. İşlevsiz, maddi kayıplar yaratan HRTS hattı, yeni güzergahla rantabl hale getirilmelidir. Diğer toplu taşım araçlarının güzergahı, HRTS’ye entegre edilerek yeniden düzenlenmeli, kent trafiğinin yükü hafifletilmelidir.Vurgulamak isteriz ki kent insanlar içindir. Araçlar için değil. İnşaat Mühendisleri Adana Şubesi olarak çözümler hayata geçirilene kadar; bıkmadan usanmadan vurgulamaya, çalışmaya, dile getirmeye, uyarmaya devam edeceğiz. Adana için; bilgimiz, birikimimiz, mesleki çalışmamızla her türlü çalışmanın içinde yer almaya hazır olduğumuzu bildiririz.” (Adana/EVRENSEL)