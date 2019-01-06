Katledilişinin 23. yılında Metin Göktepe'yi anıyoruz

Görevi başındayken polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Muhabiri Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında yine mezarı başında anılacak.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 tarihinde, Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutuklular Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü.

Göktepe, katledilişinin 23. yılında yine mezarı başında anılacak.

Atışalanı Esenler Kemer Mezarlığında 8 Ocak saat 11.00’de gerçekleşecek olan anmaya Metin Göktepe’nin gazetesi Evrensel’in çalışanları, ailesi, meslektaşları, basın örgütlerinin temsilcileri ve dostları katılacak. (İstanbul/EVRENSEL)