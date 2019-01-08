Metin Göktepe sosyal medyada TT listesine girdi

Görevi başındayken polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Muhabiri Gazeteci Metin Göktepe için, katledilişinin 23. yılında sosyal medyada pek çok mesaj yayımlandı.

Gazeteci meslek örgütleri, gazeteciler, siyasi partiler, milletvekilleri ve sanatçılar yaptıkları paylaşımlarda Metin Göktepe'yi andı. #MetinGöktepe etiketi kısa sürede Twitter'ın TT listesine girdi.

Katledilişinin 23. yılında Metin Göktepe'yi anıyoruz

Umutsuzluk ve umut

Bazı mesajlar şöyle:

Gazeteci MetinGöktepe 23 yıl önce gözaltında öldürüldü. Cinayet davası sorumlu üst makamları kapsamasa da gazeteci cinayetleri bakımından gerçeğin gizlenemediği, bazı polislerin de ceza aldığı ender örneklerden oldu. Metin’i unutmuyoruz! pic.twitter.com/vWgp572zPy — RSF Türkçe (@RSF_tr) 8 Ocak 2019

23 yılda Metin’ler çoğaldı. Gerçeğin sahibi ne çok Metin var. İçeride, ‘dışarıda’.MetinGöktepe



‘Umutsuzluğa kapılıp da vazgeçecek kim varsa anımsamalı Metin Göktepe’yi.



- https://t.co/P5PQecYpc6 https://t.co/Qhr3HbAUqy — Fatih Polat (@fpolat69) 8 Ocak 2019

23 yıl önce gözaltında öldürülen Gazeteci MetinGöktepe'yi sevgi ve özlemle anıyoruz. Gazetecilikten umudunu kesenlere Metin Göktepe'yi ve davası boyunca gösterilen dayanışmayı hatırlatıyoruz. Bu yürek susmayacak! pic.twitter.com/eQusznyXeF — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) 8 Ocak 2019

MetinGöktepe ‘ye her daim sevgiyle...



Her daim gerçeğin peşinde koşanların ve gerçeği yazanların yüreğinde... pic.twitter.com/ysgFYZBo1g — Alper Taş (@alper_tas) 8 Ocak 2019

“Şimdi bir yeni duvara

Katıyoruz inancımızı ve emeğimizi

Adını kattığımız gibi hep yaşayacaklara

Bir çakıltaşı daha alıyor yerini

Adı Metin

Soyadı Göktepe

İşi Gazeteci

Tanığı gerçeğin.”/Sennur Sezer



Dostumuz, arkadaşımız, abimiz, yoldaşımız MetinGöktepe ‘yi saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/GwA4MNssPc — korkitap (@korkitap) 8 Ocak 2019

Kadrajına işçileri alan, kalemiyle gerçekleri yazan MetinGöktepe unutulmayacak, bu yürek susmayacak! pic.twitter.com/viAIqMwObj — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) 8 Ocak 2019

Basın emekçisi MetinGöktepe’nin ardından Fadime ana herkesin iyiliği için çağrıda bulunuyor. Bu sese kulak verin ey muktedirler. MetinGöktepesiz23yıloldu https://t.co/jK6Ml8F8FX — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) 8 Ocak 2019

“Döğüşenler de var bu havalarda

El, ayak buz kesmiş, yürek cehennem

Ümit, öfkeli ve mahzun

Ümit, sapına kadar namuslu...” (Ahmed Arif/Karanfil Sokağı)MetinGöktepe pic.twitter.com/x7IGPPS61X — ahmet şık (@sahmetsahmet) 7 Ocak 2019

Ateş yakar değil mi?

Oysa dışarıda yanan ateş nedir ki Fadime Ana’nın yüreğine tam 23 yıldır düşen ateşin yanında...

Ben anayım dayanamam

Yokluğuna alışamam

Göz pınarlarım kurudu

Ey İnsanlar ağlayamam

Uy ben ölim lo

Metin’im sen ölme

Dur ben ölim loMetinGöktepe pic.twitter.com/UGmzM5UzE1 — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 8 Ocak 2019

Gazeteci MetinGöktepe, 23 yıl önce bugün gözaltında katledildi. Göktepe’nin susmayan yüreğini sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz. pic.twitter.com/K8wzSBJa91 — HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 Ocak 2019

Katledilişinin 23. yılında Gazeteci MetinGöktepe’yi anıyoruz https://t.co/s17N0QJVLP — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 8 Ocak 2019

MetinGöktepe Fadime Anne oğlunu, biz meslektaşımızı kaybedeli 23 yıl oldu. Hafıza tazeleyen bir haber. https://t.co/L5sin5K0s4 — BanuGuven (@banuguven) 7 Ocak 2019

MetinGöktepe, sansürler, gözaltılar, tutuklamalar, faili meçhullerle dolu basın tarihinin derin yaralarından biridir.



"Artık vurmayın, kör oldum" demesine rağmen vurdular, öldürdüler.



Ama o, yazmaya devam ediyor.



Katledilişinin 23. yıldönümünde özlemle anıyorum. pic.twitter.com/AWaXGbr0sa — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 8 Ocak 2019

Metin Göktepe.

8 Ocak 1996.

Gözaltında katledildi.

Karşılaştığı gaddarlığı anlayamayacak kadar iyi şeylere inanıyordu.. — Erdemmgul (@erdemmgul) 7 Ocak 2019

Metin Göktepe gazeteciydi. Katledildi. Bu kadar kısa ve ACI pic.twitter.com/cYbkBZZcmy — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) 7 Ocak 2019