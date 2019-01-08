Metin Göktepe sosyal medyada TT listesine girdi
Evrensel Muhabiri Metin Göktepe katledilişinin 23. yılında sosyal medyada gündem oldu, pek çok kişi Metin Göktepe'yi andı.
Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe (Fotoğraf: Evrensel)
Görevi başındayken polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Muhabiri Gazeteci Metin Göktepe için, katledilişinin 23. yılında sosyal medyada pek çok mesaj yayımlandı.
Gazeteci meslek örgütleri, gazeteciler, siyasi partiler, milletvekilleri ve sanatçılar yaptıkları paylaşımlarda Metin Göktepe'yi andı. #MetinGöktepe etiketi kısa sürede Twitter'ın TT listesine girdi.
Katledilişinin 23. yılında Metin Göktepe'yi anıyoruz
Bazı mesajlar şöyle:
Gazeteci MetinGöktepe 23 yıl önce gözaltında öldürüldü. Cinayet davası sorumlu üst makamları kapsamasa da gazeteci cinayetleri bakımından gerçeğin gizlenemediği, bazı polislerin de ceza aldığı ender örneklerden oldu. Metin’i unutmuyoruz! pic.twitter.com/vWgp572zPy— RSF Türkçe (@RSF_tr) 8 Ocak 2019
23 yılda Metin’ler çoğaldı. Gerçeğin sahibi ne çok Metin var. İçeride, ‘dışarıda’.MetinGöktepe— Fatih Polat (@fpolat69) 8 Ocak 2019
‘Umutsuzluğa kapılıp da vazgeçecek kim varsa anımsamalı Metin Göktepe’yi.
- https://t.co/P5PQecYpc6 https://t.co/Qhr3HbAUqy
23 yıl önce gözaltında öldürülen Gazeteci MetinGöktepe'yi sevgi ve özlemle anıyoruz. Gazetecilikten umudunu kesenlere Metin Göktepe'yi ve davası boyunca gösterilen dayanışmayı hatırlatıyoruz. Bu yürek susmayacak! pic.twitter.com/eQusznyXeF— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) 8 Ocak 2019
MetinGöktepe ‘ye her daim sevgiyle...— Alper Taş (@alper_tas) 8 Ocak 2019
Her daim gerçeğin peşinde koşanların ve gerçeği yazanların yüreğinde... pic.twitter.com/ysgFYZBo1g
“Şimdi bir yeni duvara— korkitap (@korkitap) 8 Ocak 2019
Katıyoruz inancımızı ve emeğimizi
Adını kattığımız gibi hep yaşayacaklara
Bir çakıltaşı daha alıyor yerini
Adı Metin
Soyadı Göktepe
İşi Gazeteci
Tanığı gerçeğin.”/Sennur Sezer
Dostumuz, arkadaşımız, abimiz, yoldaşımız MetinGöktepe ‘yi saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/GwA4MNssPc
Kadrajına işçileri alan, kalemiyle gerçekleri yazan MetinGöktepe unutulmayacak, bu yürek susmayacak! pic.twitter.com/viAIqMwObj— Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) 8 Ocak 2019
Bu yürek susmayacakMetinGöktepe Gazeteci Evrensel— Emek Partisi (@emekpartisi) 8 Ocak 2019
pic.twitter.com/PQ9EbQzDg1
Basın emekçisi MetinGöktepe’nin ardından Fadime ana herkesin iyiliği için çağrıda bulunuyor. Bu sese kulak verin ey muktedirler. MetinGöktepesiz23yıloldu https://t.co/jK6Ml8F8FX— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) 8 Ocak 2019
“Döğüşenler de var bu havalarda— ahmet şık (@sahmetsahmet) 7 Ocak 2019
El, ayak buz kesmiş, yürek cehennem
Ümit, öfkeli ve mahzun
Ümit, sapına kadar namuslu...” (Ahmed Arif/Karanfil Sokağı)MetinGöktepe pic.twitter.com/x7IGPPS61X
MetinGöktepe 'nin yeleğinden yüzlerce gazeteci çıktı. https://t.co/GWlI1u60DX— İrfan Aktan (@irfanaktans) 7 Ocak 2019
Ateş yakar değil mi?— FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 8 Ocak 2019
Oysa dışarıda yanan ateş nedir ki Fadime Ana’nın yüreğine tam 23 yıldır düşen ateşin yanında...
Ben anayım dayanamam
Yokluğuna alışamam
Göz pınarlarım kurudu
Ey İnsanlar ağlayamam
Uy ben ölim lo
Metin’im sen ölme
Dur ben ölim loMetinGöktepe pic.twitter.com/UGmzM5UzE1
Gazeteci MetinGöktepe, 23 yıl önce bugün gözaltında katledildi. Göktepe’nin susmayan yüreğini sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz. pic.twitter.com/K8wzSBJa91— HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 Ocak 2019
Katledilişinin 23. yılında Gazeteci MetinGöktepe’yi anıyoruz https://t.co/s17N0QJVLP— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 8 Ocak 2019
MetinGöktepe Fadime Anne oğlunu, biz meslektaşımızı kaybedeli 23 yıl oldu. Hafıza tazeleyen bir haber. https://t.co/L5sin5K0s4— BanuGuven (@banuguven) 7 Ocak 2019
MetinGöktepe, sansürler, gözaltılar, tutuklamalar, faili meçhullerle dolu basın tarihinin derin yaralarından biridir.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) 8 Ocak 2019
"Artık vurmayın, kör oldum" demesine rağmen vurdular, öldürdüler.
Ama o, yazmaya devam ediyor.
Katledilişinin 23. yıldönümünde özlemle anıyorum. pic.twitter.com/AWaXGbr0sa
Metin Göktepe.— Erdemmgul (@erdemmgul) 7 Ocak 2019
8 Ocak 1996.
Gözaltında katledildi.
Karşılaştığı gaddarlığı anlayamayacak kadar iyi şeylere inanıyordu..
Metin Göktepe gazeteciydi. Katledildi. Bu kadar kısa ve ACI pic.twitter.com/cYbkBZZcmy— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) 7 Ocak 2019
Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 23 yıl önce gözaltında dövülerek öldürüldü. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 8 Ocak 2019