    • Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında mezarı başında anıldı

    Polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Muhabiri Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 23. yılında yine mezarı başında anıldı.

    08 Ocak 2019 10:11
    Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 14:59
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    Muhabirimiz Metin Göktepe polisler tarafından darbedilerek katledilişinin 23. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.   

    23 yıl önce bugün “Mutlaka ben izlemeliyim” diyerek gittiği haberde polislerce gözaltına alınan ve sonrasında darbedilerek öldürülen muhabirimiz Metin Göktepe, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

    Anma etkinliğine Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, Cumartesi İnsanları, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Battal Kılıç, Emek Partisi üyeleri, Emek Gençliği, Göktepe ailesi ve çok sayıda yurttaş katıldı.

    Metin Göktepe'nin mezarı

    Fotoğraf: Eren Ergine/Evrensel

    “Metinler ölmez Evrensel susmaz”, “Özgür basın susturulamaz” sloganlarının atıldığı anmada “Özgür basın, Özgür Ülke”, “Tutuklu Gazeteciler Serbest Bırakılsın”, “Metin’in Katili Çete Devleti”, “Evrensel yazıyor, Metin yaşıyor” dövizleri ve Emek partisi flamaları taşındı. Göktepe’nin mezarına Evrensel gazetesi ile karanfiller bırakıldı.

    Fatih Polat

    Fotoğraf: Eren Ergine/Evrensel

    ‘METİN’İN KALEMİNİ YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ’

    Saygı duruşunun ardından anmada ilk sözü Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat aldı. Polat “Metin’in davası gözaltında dövülerek öldürülmüş bir gazetecinin sorumlularının yargılanıp ceza aldığı ilk davadır. Basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü bakımından da kazanılmış bir davadır” dedi. Dönemin TGC Başkanı Nail Güreli’yi de anan Polat, “Güreli’nin, Metin Göktepe davasına sahip çıkması örnekti. Ne yazık ki 3 önce  aramızdan ayrıldı. Dün gazeteciler öldürülüyordu. Bugün de gazetelerin öldürülmek istendiği bir dönem. Dün Eren Erdem hakkında tahliye kararı verildi. Aynı gün yakalama kararı çıktı. Küçük oğlu babasının tahliye sevincini yaşayamadı. Bu da ayrı bir üzüntü kaynağı gazeteciler açısından. Biz Metin’e tutunarak halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğü mücadelesine sahip çıkıyoruz ve gazetecilik ısrarımızı dile getirmiş oluyoruz. Metin’in ve kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımızın kaleminin yerde kalmayacağı sözünü bir kere daha vermiş olalım” diye konuştu.

    ‘BUGÜNLERDE GERÇEKLER ÖLDÜRÜLMEK İSTENİYOR’

    Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe de yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Bizim için 23 yıldır burada olmak, Metin’le buluşmaktır. Ülkenin ve o günden bugüne gazeteciliğin geldiği noktaya ışık  tutmaktır. Metin gerçeğin peşinde koşan genç bir gazeteciyken, takip ettiği haber sırasında gözaltına alınmış, adını haykırarak belki de kendi haberini yapmış, gerçek bir gazetecidir. O günden bugüne  değişen bir şey yok ama şu var; Metin Göktepe gazeteciliği anlayışı var. O günde Metin Göktepe’ye sahip çıkan genç gazeteciler bugün 50’li yaşlarındalar. Israrlarını hala sürdürerek Metin’e sahip çıkıyorlar. Halkın haber alma hakkına sahip çıkma  ısrarlarını kutluyorum” dedi.

    Metin Göktepe anması

    Fotoğraf: Eren Ergine/Evrensel

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Metin’in katledildiği siyasal karanlığın yeniden yaşatıldığı bir süreçte bulunuyoruz. Bugün tek adam ve  tek parti yönetimine dayanan siyasal rejim, yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Ama Metin’in gazetesinden görüyoruz ki; işçiler arasında da bu gidişatı değiştirmeye dair tartışmalar yürütülüyor. Biz Metin Göktepeyi, Hrant Dink’i, Uğur Mumcu’yu anıyoruz. Onların şahsında bir kez daha baskılara karşı demokrasiyi, özgürlükleri savunmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz” dedi.

    ‘HER GÜN BİR ÖLÜMÜ, KATLİAMI ANIYORUZ’

    Sezgin Tanrıkulu

    Fotoğraf: Eren Ergine/Evrensel

    CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu da anmada bir konuşma yaptı. Türkiye'de katliamların sayfalara sığmadığı bir tarih yaşandığını söyleyen Tanrıkulu, “Bugün gazeteciliğin Türkiye’de  hangi bedellerle yapıldığını görüyoruz. Bugün de Metin’i anıyoruz. Gazeteciler bugün yargı eliyle yargısız infaz ediliyorlar. Bugünler elbette bitecek, basının özgür olduğu günleri göreceğiz” dedi.

    ‘GERÇEKLERİ HALKA ULAŞTIRMAK İSTEYEN METİNLER EKSİLMEDİ’

    TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise şunları söyledi: “23 yıl önce de gazeteciler öldürülüyordu. Bugün de gazeteciler öldürülüyor, tutsak ediliyor. Ama ısrarla gerçekleri halka ulaştırmak isteyen Metinler de eksilmedi.”

    Gökhan Durmuş

    Fotoğraf: Eren Ergine/Evrensel

    ‘HAKİKATLARI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

    DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren de yaptığı konuşmada, “Senin yanında olduğum şuan bile meslektaşlarımız ifade veriyor yargılanıyorlar. Çok sayıda meslektaşımız hapishanede. Bu yıl daha çok umutluyuz Metin. Çünkü hakikati anlatanlardan, gazetecilerden, akademisyenlerden, avukatlardan , öğrencilerden, işçilerden, halktan korkuyorlar. Onların korkusu bizim umudumuzdur” diye konuştu.

    Fadime Göktepe

    Fotoğraf: Eren Ergine/Evrensel

    Fadime Göktepe, ilerleyen  yaşı ve havanın soğuk olması nedeniyle anma esnasından araçtan indirilmedi. Fadime Ana anma bittikten sonra oğlunun mezarına gelerek ağıt yaktı. (İstanbul/EVRENSEL)

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