12. Çukurova Kitap Fuarı 5 Ocak'ta başlıyor

Volkan PEKAL

Adana

Çukurova Kitap Fuarı 5 Ocak’ta kapılarını 12’inci kez açıyor. 5-13 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuarda panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği düzenlenecek. Fuar süresince 500 yazar okurlarıyla buluşacak, kitaplarını imzalayacak.

YEREL SEÇİMLER MASAYA YATIRILACAK

Fuarın ilk günü Edebiyatçı Buket Uzuner, Everest Yayınları’nın ‘Edebiyatımızda Çevre Sorunları’ başlığıyla düzenlediği etkinlikte okuyucuları ile buluşacak. Destanlardan günümüz edebiyat eserlerinde insanın doğa ile kurduğu ilişki üzerine odaklanacak olan Uzuner’in ‘Su’, ‘Toprak’, ‘Hava’ ve ‘Ateş’ isimli Tabiat Dörtlemesi romanları bulunuyor. Etkinlik fuarın ilk günü 16.30’da Çukurova Salonu’nda gerçekleşecek.

Fuarın ikinci günü olan pazar günü yerel seçimlerden kapitalizmin krizine kadar birçok konu konuşulacak. Okuyucular günü evrim paneli ile bitirebilme imkanına sahip olacak. 31 Mart Yerel seçimlerine giderken Tekin Yayınevi’nin düzenlediği ‘31 Mart 2019: Yerel Seçimler mi, Ülkenin Geleceği mi?’ başlıklı panelinde Zeynep Altıok Akatlı ve Ercan Karakaş ile birlikte Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yerel seçimlerin yerel yönetimlerin belirlenmesinin ülkenin geleceği için ne anlam ifade ettiğini konuşacaklar. Etkinlik saat 13.15’te Akdeniz Salonu’nda olacak.

KRİZ, KAPİTALİZM VE MARKSİZM

Doların yükselmesi, yüksek enflasyon ve işsizliğin artması ile işçi ve emekçilerin yaşamını derinden etkileyen ekonomide neler oluyor? Sürekli olarak krizlerle sarsılan ve işçilerin, emekçilerin emekleri ve kazanımları üzerinde ayakta durmaya çalışan kapitalizmle bunların ilişkisi nedir? Emekçiler kayıp yaşamadan krizden nasıl çıkılır? Tüm bu sorulara yanıt aranacak olan Kor Kitap’ın ‘Kriz, Kapitalizm ve Marksizmin Güncelliği’ başlıklı söyleşisinde Teori ve Eylem Yazarı Arif Koşar ile Eğitimci Aydın Tan okurlarla bir araya gelecek. Söyleşi Akdeniz Salonu’nda 14.30’da başlayacak. Aynı saatlerde Çukurova Salonu’nda Ercan Kesal, İletişim Yayınları’nın düzenlediği ‘Sinema... Hayata Açılan Pencere...’ söyleşisi ile sinemaseverler ve okurları ile buluşacak.

TÜRKİYE’NİN EVRİMLE İMTİHANI

Fuarın ilk pazar gününün son etkinlikleri arasında bilim yayımcılığında yeni bir soluk olan Ginko Bilim’in düzenlediği ‘Evrimsel Biyoloji ve Türkiye’nin Evrimle İmtihanı’ isimli etkinlikte evrimsel biyoloji ve genetik alanlarındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş konuşmacı olarak katılacak. Evrimle ilgili Türkiye’de ve dünyada tartışılan konular ve müfredatta evrim konuları konuşulacak. Etkinlik 18.15’te başlayacak.

KOR’DAN SABAHATTİN ALİ SÖYLEŞİSİ

Sabahattin Ali’nin kitaplarını basmaya başlayan Kor Kitap, Manos Kitap’la birlikte ‘Hangi Sabahattin Ali?’ başlıklı bir söyleşi düzenleyecek. Toplumsal çelişkileri emekçilerin tarafından işlediği öyküleri ile tanınan Adnan Özyalçıner ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Şilkan bu söyleşide Sabahattin Ali’yi anlatacaklar. Çukurova Salonu’nda gerçekleşecek olan söyleşi 13 Ocak tarihinde 12.00’de başlayacak.

ÖNE ÇIKAN DİĞER ETKİNLİKLER

7 Ocak saat 14.30’da ‘Kültür Endüstrisinin Dışında Bir Yapı’ söyleşisine Çetin Yiğenoğlu, Haluk Uygur ve Murat Ulaş katılacak. 8 Ocak saat 15.45’te Çukurova Edebiyatçılar Derneği Aşık Dertli Kazım konuşulacak. 10 Ocak, 17.00’de Ava Yayınlarının etkinliğinde Roni War, ‘Şahmaran’ başlıklı etkinlikte okurlarıyla buluşacak. 11 Ocak, 14.30’da A7 Kitap’ın düzenlediği ‘Bayan değil, kadın’ isimli etkinlikte Seda Kaya Güler sunum yapacak. 12 Ocak 12.15’te Selim Temo Alfa Yayınları’nın ‘Tarihten Edebiyata’ başlıklı etkinlik düzenleyecek. 13 Ocak 12.00’de KaraKarga Yayınları’nın etkinliğinde Menderes Samancılar, ‘Dizilerin ve Filmlerin Toplum Üzerindeki Etkileri’ni anlatacak. Aynı gün 14.30’da Ataol Behramoğlu Tekin Yayınevi’nin etkinliğinde okurları ile söyleşi yapacak.