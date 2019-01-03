CHP'li Ağbaba: Asgari ücret artışı taşeron işçilere de yansıtılsın

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kimi kurumlara gönderdiği görüş yazısında 2019 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret artışının belediyelerde çalışan ve 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçiler için geçerli olmayacağı yönünde olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, “Asgari ücretteki artış taşeron işçilere de yansıtılsın” dedi.

696 sayılı KHK ile kadro vaadi ile hayalleri suya düşürülen taşeron işçilere asgari ücret tartışmaları ile bir kez daha ayrımcılığın layık görüldüğünü dile getiren Ağbaba, “Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kimi kurumlara gönderdiği görüş yazısında 2019 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret artışının belediyelerde çalışan ve 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçiler için geçerli olmayacağı yönündedir. Bakanlığın bu türden bir görüş veya öneride bulunması hak ihlalidir. Nitekim asgari ücret ülke genelinde çalışanlar adına belirlenmiş maksimum sınırdır. Özellikle belediyelerde böyle bir artışın yapılmaması durumunda işçilerin bir bölümü asgari ücret altında çalışmaya mahkum edilecektir. Asgari ücret altında çalışma yaptırılması yasal olarak suç teşkil edeceğinden belediyelerde çalışan tüm işçilerin herhangi bir farklı işleme tabi tutulmadan bu orana yükseltilmesi gerekmektedir. Bakanlığın bu görüşü yasal anlamda suç teşkil etmektedir” dedi.

TİS HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI

696 sayılı KHK’den sonra dönemin Çalışma Bakanlığının sözde kadroya geçirilen işçiler için 2020 yılına kadar yüzde 4+4 oranında toplu iş sözleşmesi ilan ettiğini ifade eden Ağbaba, “Bakanlığın bu kararı ile belediye şirketlerine geçen binlerce işçi 2020 yılına kadar yüzde 4’lük zamma yani açlığa mahkum edilmiştir. Bu da yetmezmiş gibi taşeron şirketlerinden belediye şirketlerine geçen işçilerin 2020 yılına kadar toplu iş sözleşmesi hakkı elinden alınmıştır. Bu durum belediye şirketlerinde çalışan işçiler adına yapılan en büyük ayrımdır. Ayrıca 2019 asgari ücret artışından bu şirketlere geçen işçilerin yararlanamayacağı hususu da yine Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından dile getirilmiştir. Bakanın görüşüne göre belediye şirketlerine geçirilen işçilerin artık taşeron ile alakasının kalmadığı ve işçilerin işverenleriyle kurdukları iş ilişkisi çerçevesinde düzenledikleri iş sözleşmelerinde belirledikleri ücret hükümlerinin geçerli olacağını, YHK ile belirlenen zammın da bu ücrete uygulanacağını bildirmiştir” diye konuştu.

Bu durumun anayasanın eşitlik ilkesine ve belediye şirketlerine 696 ile geçiş mevzuatına uygun olmadığını vurgulayan Ağbaba “Kadro vaadi ile güvencesizliğe mahkum edilen taşeron işçilerine reva görülen bu ayrımcılık asla ve asla kabul edilemez. Bir iş yerinde işçiler arasında ücret ve toplu iş sözleşmesi hakkı arasında ayrım yapmak, o iş yerinde iş barışını bozmak, işçilerin emeği üzerinden ayrım yapmak demektir. Bu akıl dışı ayrıma ve ayrımcılığa derhal son verilmeli, belediye şirketlerine geçen işçiler hem mevcut zam oranlarından yararlanmalı hem de özgür toplu iş sözleşmesi hakkı verilmelidir” dedi. (ANKARA)