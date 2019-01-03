03 Ocak 2019 11:47

"Belediye Başkanı Türel'im" diyerek dolandıran sanığa 2.5 yıl hapis

Antalya'da kendisini "Belediye Başkanı Menderes Türel" olarak tanıtıp döviz bürosu sahibini 10 bin avro dolandıran şahıs ceza aldı.

"Belediye Başkanı Türel'im" diyerek dolandıran sanığa 2.5 yıl hapis

Fotoğraf: Pixabay

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    Antalya'da, kendisini telefonda "Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel" olarak tanıtıp bir döviz bürosu sahibini 10 bin avro dolandıran tutuklu sanık Nurhan Tanju Aydoğmuş (69), 2,5 yıl hapis ve 16 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı. Aydoğmuş'un daha önce de bir başka döviz bürosu sahibini, kendisini 'Muratpaşa Belediye Başkanı' olarak tanıtıp 15 bin avro dolandırdığı ve ceza aldığı ortaya çıktı.

    Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunu 13 Ekim 2014 günü saat 15.00 sıralarında sabit telefon numarasından arayan Nurhan Tanju Aydoğmuş, döviz bürosu sahibi A.K.'ye kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olarak tanıttı.

    Aydoğmuş, A.K.'den Türk Lirası karşılığı 10 bin avro isteyerek, parayı Muratpaşa Belediyesi hizmet binasına göndermesini ve parayı getirecek personelin telefon numarasının da kendisine verilmesini söyledi. Döviz bürosu sahibi A.K. çalışanı M.Y'nin telefon numarasını, Menderes Türel sandığı Nurhan Tanju Aydoğmuş'a verdi.  A.K., karşılığında 28 bin 800 TL almak üzere 10 bin avroyu zarf içerisinde götürmesi için M.Y.'ye teslim etti. M.Y.'yi belediye binasına girmeden arayan Aydoğmuş,  zarf içerisindeki dövizi merdivenlerde kendisini karşılamaya gelen 'Aydın' adlı kişiye vermesini istedi. Döviz karşılığı olan paranın da bina içerisinde kendisine verileceğini söyledi.  Parayı, Aydın adlı kişiye teslim eden M.Y., bina içerisine girip, belediye başkanının numarası olarak bildiği telefon numarasını aradı. Telefon yanıt vermeyince şüphelenen M.Y., parayı verdiği kişiyi bulmak için dışarı çıktı. Bu kişiyi de bulamayınca durumu, döviz bürosu sahibi A.K.'ye bildirdi.

    Dolandırıldıklarını anlayan A.K.'nin şikayeti üzerine Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede, kendisini Belediye Başkanı Menderes Türel ve 'Aydın' olarak tanıtan kişinin, daha önceden sabıkası bulunan Nurhan Tanju Aydoğmuş olduğu belirlendi. Soruşturma devam ederken, Aydoğmuş Alanya'da karıştığı bir başka dolandırıcılık olayından sonra gözaltına alınarak, tutuklandı.

    'BASİRETİM BAĞLANDI EFENDİM'

    Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katılan Nurhan Tanju Aydoğmuş, suçlamaları kabul etmedi. Parayı elden teslim ettiğini öne süren döviz bürosu çalışanı M.Y. sanığı teşhis ederek, “Belediye önündeki merdivenlerde kendisini Aydın olarak tanıtıp, parayı alan şahıs bu kişidir" dedi. M.Y., mahkeme başkanının, “Nasıl güvendin de verdin?" sorusuna “Basiretim bağlandı efendim. Her şey bir anda oldu. Benden parayı alan kişi kesinlikle budur" karşılığını verdi.

    Duruşma sonunda savcı, sanığın daha önce de 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan suç dosyasında, başka bir döviz bürosunu Muratpaşa Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek, 15 bin avro dolandırdığını bildirdi. Savcı, sanığın bu suçlamayı kabul ettiğini ve 3 yıl hapis ile 20 bin TL ile cezalandırıldığını belirtti. Mahkeme de sanığı 2 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezasına çarptırdı. (Antalya/DHA)

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