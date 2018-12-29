Sendika mücadeleleri yeni yıla da taşınıyor

2018 yılında sendikalaşma ve hak alma mücadelesine başlayan Flomar, Tariş, Cargill, İzban ve TOKİ işçileri, direnişlerini daha güçlü şekilde 2019’yılına taşıyacaklarını belirtti.

Gebze’de bulunan kozmetik firması Flormar’da Petrol-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan 134 işçinin fabrika önündeki direnişleri, 230. gününde devam ediyor. Direnişteki işçilerden Bahar Keleş, verdikleri mücadeleyi zaferle taçlandıracaklarını şu sözlerle anlattı:

“Mücadelemizin yazı ayrı, kışı ayrı bir zorlukla geçiyor. Ama zor bir süreç olmasına rağmen kazanacağız. Çünkü biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Direnişle birlikte çok şey öğrendik. Direniş ile birlikte daha fazla hak sahibi olunabileceğini gördük. Onun için direnişimizi yeni yıla da taşıyacağız. Hakkımızı alıncaya kadar sürecek.”

‘İŞÇİYE YÖNELİK TUTUM SAĞLIKLI DEĞİL’

İzmir Çiğli'de kurulu TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikasında DİSK/Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan 7 işçinin, fabrika önündeki direnişleri 54 gündür devam ediyor. TARİŞ’te 5 buçuk yıldır çalışan Mahmut Mora, “Hükümetin işçilere yönelik tutumu sağlıklı değil. İşçilerin anayasada var olan hakları korunmuyor” diye konuştu. İşçilerin kendilerine yönelik saldırılara karşı birlik içerisinde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Mora, şöyle devam ediyor:

“Tarih bize gösterdi ki hiçbir işçi tek başına hakkını elde edemiyor. Onun için örgütlü bir mücadele ile sonuca varabiliriz. Biz bu mücadeleye gönül verdik ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

‘DİRENİŞLERİ BİRLEŞTİRİP İŞÇİ MÜCADELESİNE ÇEVİRELİM’

2018 yılına damgasını vuran işçi eylemlerinden biride Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkartılan 14 Cargill işçisinin eylemi oldu. Gemlik-İznik yolu üzerindeki fabrika önünde 255 gündür direnişini sürdüren işçiler de “Mücadeleye devam” diyor. Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Suat Karlıkaya, “2019 yılı işçi ve emekçiler olmak üzere herkes için çok zor olacak. Ve yine hedef seçilecek kesim işçi ve emekçiler olacak. Biz sonuna kadar mücadeleyi sürdürmek durumundayız. Bu mücadele birkaç insanın mücadelesi değil, işçi sınıfına yol olabilecek bir mücadele. Faturası emekçiye kesilmek istenen bu krize karşı işçiler, 2019 yılında da dayanışma içerisinde mücadeleye devam diyecek. Devam etmek zorundayız. Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak için, bedeli ne ise bunu ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YÜZ DEFA GÖZALTINA ALSALAR YİNE DEVAM EDECEĞİZ’

Ankara Mamak’taki TOKİ 2’nci Etap konut inşaatı şantiyesinde iki yıldır maaş alamadıkları için eylem yapan ve eylem yaptıkları alanın polis tarafından basılarak çadırlarına ve yataklarına el konulan TOKİ eylemcilerinin eylemleri ise 22 Kasım gününden bu yana devam ediyor. İşçilerden Doğukan Özkaya, “Emek verdiğimiz alan şuanda bize yasaklanmış durumda” diyerek şöyle konuştu:

“Paramız verilmediği için direnirken, birde polisler bizim çadırları yıktılar. Yine eylem yaptığımız için Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettiğimiz gerekçesi ile para cezası kesiyorlar. Her eylem yaptığımızda bizi gözaltına alıyorlar. Ama değil 10 defa 100 defa bizi gözaltına alsalar bile mücadeleye devam edeceğiz.”

‘ESAS OLAN MÜCADELEDİR’

İzmir'de zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN işçilerinin grevi ise 21’inci gününde devam ediyor. Sendikanın Şube Yönetim Kurulu üyesi Celal Dağaşan, şöyle konuştu:

“Genel olarak şuanda İzmir’de 26 bin belediye çalışanı sırayla sözleşme imzalayacak. Fakat şuan hiç kimse sesini çıkarmıyor. Sadece 343 İzban çıkışlı işçinin sırtına yüklenmiş durumda. Tüm işçilerin bir birini desteklenesi lazım. Yani sıra bize gelince çıkardığımız sesin bir anlamı olmuyor. Önemli olan sıra gelmeden birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmeli. Bu bilincin Türkiye’de gelişmesi lazım. Biz eylemlerimize devam edeceğiz. Şu anda İzban’ın yüzde 50’si Devlet Demir Yollarında, yüzde 50’si belediyede. Belediye tarafı CHP, Devlet Demir Yolları tarafı AKP. İkisi de bizim için aynı. Bizim için esas olan mücadeledir.” (Ankara/MA)