29 Aralık 2018 01:00
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Aralık 2018 17:27

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu

AKP’nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Toplantıda ilçe belediye başkanları da açıklandı.

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu

Fotoğraf: AA

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    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan AKP İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini ifade ederken, diğer ilçelerden aday olan isimler de açıklandı. AKP İstanbul’un 4 ilçesi içinse kadın aday açıkladı. Kadın aday gösterilen ilçelerden 3'ünü geçtiğimiz seçimde CHP kazanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmemesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantının başlamasının ardından Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri ile AKP yetkilileri eşlik etti. Binali Yıldırım'ın resminin salonda asılı olduğu ve Erdoğan'ın salona Yıldırım ile birlikte girdiği görüldü. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şunlar:
    "AKP olarak hem büyükşehirde hem de ilçelerde tüm benliğini adamış adaylarla yola çıkacağız. İstanbul mesela şehircilikte ihmale gelmez. Hemen etrafı derme çatma gecekondularla çevrilir. 1994'te teslim aldığımızda ihmal edilmiş, örselenmiş bir şehir vardı.

    İstanbul için en büyük tehdit depremse en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu kentin başına musallat olsa kaybetmiştir. CHP zihniyetinin 1994'ün bir adım ilerisine geçemediğini görüyoruz. Sadece lafazanlık yapıyorlar. CHP neredeyse ekipçilik, hizipçilik var. CHP her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyor. Transferden transformasyona herşey mübah bunlarda. CHP adayını da değiştirse, sesini de değiştirse milletimiz onu tek parti dönemindeki zulmünden tanır.

    Önce mütevaziliğimizle milletin gönlüne girecek sonra hizmetimizle onların oyunu alacağız. Biz 31 Mart kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine inşa ettik.

    İstanbul arkamızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur."

    AKP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

    • İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım (TBMM Başkanı)
    • Adalar Belediyesi: Özlem Öztekin Vural
    • Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşim Baltacı (Görevde)
    • Ataşehir Belediyesi: İsmail Erdem
    • Avcılar Belediyesi: İbrahim Ulusoy
    • Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı
    • Bahçelievler Belediyesi: Hakan Bahadır
    • Bakırköy Belediyesi: Mehmet Umur
    • Başakşehir Belediyesi: Yasin Kartoğlu (Görevde)
    • Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (Görevde)
    • Beykoz Belediyesi: Murat Aydın
    • Beylikdüzü Belediyesi: Mustafa Necati Işık
    • Beyoğlu Belediyesi: Haydar Ali Yıldız
    • Büyükçekmece Belediyesi: Mevlüt Uysal
    • Çatalca Belediyesi: Mesut Üner
    • Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (Görevde)
    • Esenler Belediyesi: Mehmet Tevfik Göksu
    • Esenyurt Belediyesi: Azmi Ekinci
    • Eyüp Belediyesi: Deniz Köken
    • Fatih Belediyesi: Ergün Turan
    • Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (Görevde)
    • Güngören Belediyesi: Bünyamin Demir
    • Kadıköy Belediyesi: Özgül Özkan Yavuz
    • Kağıthane Belediyesi: Mevlüt Öztekin
    • Kartal Belediyesi: Ebubekir Taşyürek
    • Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (Görevde)
    • Pendik Belediyesi: Ahmet Cin
    • Sancaktepe Belediyesi: Şeyma Döğücü (AKP Kadın Kolları Başkanı)
    • Sarıyer Belediyesi: Salih Bayraktar
    • Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin
    • Sultangazi Belediyesi: Abdurrahman Dursun
    • Şile Belediyesi: İlhan Ocaklı
    • Şişli Belediyesi: Nihal Yıldırım
    • Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı
    • Ümraniye Belediyesi: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ Genel Müdürü)
    • Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (Görevde)
    • Zeytinburnu Belediyesi: Ömer Arısoy (Kültür Turizm Bakanı Yardımcısı)

    3 İLÇEDE MHP'NİN ADAYLARI DESTEKLENECEK

    • Beşiktaş Belediyesi: Serkan Topeli (MHP adayı)
    • Maltepe Belediyesi: Ahmet Baykan (MHP adayı)
    • Silivri Belediyesi: Volkan Yılmaz (MHP Adayı

    TRİBÜNLERDE KAVGA ÇIKTI

    Tanıtım toplantısı öncesi tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı.

    Fotoğraf: DHA

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    CHP'Lİ ÖZEL : YILDIRIM’IN İSTİFA ETMESİ GEREK

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adı belediye başkan adaylığı için geçen Binali Yıldırım’ın aday olması durumunda istifa etmesi gerektiğini söyledi:

    “Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı sıfatıyla yerel seçimlere katılıyor olması, protokoldeki yeri gereği, kendisine diğer adaylar önünde haksız bir avantaj sağlayacaktır. Binali Yıldırım’ın sadakatle bağlı kalacağı üzerine yemin ettiği Anayasa'ya uygun davranarak istifa etmesi gerektiğini vurguluyoruz.” (HABER MERKEZİ)

    CHP, 212 belediye başkan adayını daha açıkladı

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