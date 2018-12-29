AKP'nin aday tanıtım toplantısı öncesi kavga çıktı
AKP’nin İstanbul belediye başkan adaylarını açıklayacağı toplantı öncesi salonda kavga çıktı.
Fotoğraf: DHA
AKP'nin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı.
'AKP'NİN ADAYLARI BELLİ OLDU' İDDİASI
Öte yandan Karar gazetesi, sabah düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi, AKP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının netleştiğini iddia etti.
Kulis listesinin sızdığı iddia edilen habere göre adaylar şöyle:
- Adalar: Özlem Öztekin Vural
- Ataşehir: İsmail Erdem
- Silivri: MHP’ye verildi
- Çatalca: Mesut Üner
- Esenyurt: Azmi Ekinci
- Avcılar: İbrahim Ulusoy
- Başakşehir: Devam
- Sultangazi: Devam
- Küçükçekmece: Devam
- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
- Beylikdüzü: Mustafa Necati
- Bağcılar: Lokman Çağrıcı
- Esenler: M.Tevfik Göksu
- Güngören: Fatih Özçiçek
- Bahçelievler: Hakan Bahadır
- Bayrampaşa: Devam
- Gaziosmanpaşa: Devam
- Eyüp: Deniz Köken
- Fatih: Ergün Turan
- Kağıthane: Mevlüt Öztekin
- Zeytinburnu: Ömer Arısoy
- Sarıyer: Salih Bayraktar
- Üsküdar: Devam
- Sancaktepe: Şeyma Döğücü
- Ümraniye: İsmet Yıldırım
- Çekmeköy: Devam
- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
- Maltepe: MHP
- Pendik: Ahmet Cin
- Tuzla: Şadi Yazıcı
- Beykoz: Murat Aydın
- Kartal: Ebubekir Taşyürek
- Arnavutköy: Devam
- Bakırköy: Mehmet Umur
- Beşiktaş: MHP
- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
- Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz
- Şile: İlhan Ocaklı
- Şişli: Fatma Özden Ay
- İstanbul Büyükşehir: Binali Yıldırım
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi
CHP'Lİ ÖZEL : YILDIRIM’IN İSTİFA ETMESİ GEREK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adı belediye başkan adaylığı için geçen Binali Yıldırım’ın aday olması durumunda istifa etmesi gerektiğini söyledi:
“Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı sıfatıyla yerel seçimlere katılıyor olması, protokoldeki yeri gereği, kendisine diğer adaylar önünde haksız bir avantaj sağlayacaktır. Binali Yıldırım’ın sadakatle bağlı kalacağı üzerine yemin ettiği Anayasa'ya uygun davranarak istifa etmesi gerektiğini vurguluyoruz.” (HABER MERKEZİ)