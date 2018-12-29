AKP'nin aday tanıtım toplantısı öncesi kavga çıktı

AKP'nin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı.

'AKP'NİN ADAYLARI BELLİ OLDU' İDDİASI

Öte yandan Karar gazetesi, sabah düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi, AKP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının netleştiğini iddia etti.

Kulis listesinin sızdığı iddia edilen habere göre adaylar şöyle:

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Özlem Öztekin Vural Ataşehir: İsmail Erdem

İsmail Erdem Silivri: MHP’ye verildi

MHP’ye verildi Çatalca: Mesut Üner

Mesut Üner Esenyurt: Azmi Ekinci

Azmi Ekinci Avcılar: İbrahim Ulusoy

İbrahim Ulusoy Başakşehir: Devam

Devam Sultangazi: Devam

Devam Küçükçekmece: Devam

Devam Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Mevlüt Uysal Beylikdüzü: Mustafa Necati

Mustafa Necati Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Lokman Çağrıcı Esenler: M.Tevfik Göksu

M.Tevfik Göksu Güngören: Fatih Özçiçek

Fatih Özçiçek Bahçelievler: Hakan Bahadır

Hakan Bahadır Bayrampaşa: Devam

Devam Gaziosmanpaşa: Devam

Devam Eyüp: Deniz Köken

Deniz Köken Fatih: Ergün Turan

Ergün Turan Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Mevlüt Öztekin Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Ömer Arısoy Sarıyer: Salih Bayraktar

Salih Bayraktar Üsküdar: Devam

Devam Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Şeyma Döğücü Ümraniye: İsmet Yıldırım

İsmet Yıldırım Çekmeköy: Devam

Devam Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Hüseyin Keskin Maltepe: MHP

MHP Pendik: Ahmet Cin

Ahmet Cin Tuzla: Şadi Yazıcı

Şadi Yazıcı Beykoz: Murat Aydın

Murat Aydın Kartal: Ebubekir Taşyürek

Ebubekir Taşyürek Arnavutköy: Devam

Devam Bakırköy: Mehmet Umur

Mehmet Umur Beşiktaş: MHP

MHP Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Haydar Ali Yıldız Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz

Özkan Özgül Yavuz Şile: İlhan Ocaklı

İlhan Ocaklı Şişli: Fatma Özden Ay

Fatma Özden Ay İstanbul Büyükşehir: Binali Yıldırım

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP'Lİ ÖZEL : YILDIRIM’IN İSTİFA ETMESİ GEREK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adı belediye başkan adaylığı için geçen Binali Yıldırım’ın aday olması durumunda istifa etmesi gerektiğini söyledi:

“Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı sıfatıyla yerel seçimlere katılıyor olması, protokoldeki yeri gereği, kendisine diğer adaylar önünde haksız bir avantaj sağlayacaktır. Binali Yıldırım’ın sadakatle bağlı kalacağı üzerine yemin ettiği Anayasa'ya uygun davranarak istifa etmesi gerektiğini vurguluyoruz.” (HABER MERKEZİ)