Netflix'in ilk interaktif yapımı Black Mirror Bandersnatch yayında

Netflix'in ilk interaktif filmi olma özelliği taşıyan Black Mirror Bandersnatch yayına girdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Netflix'in ilk interaktif filmi Black Mirror Bandersnatch yayına girdi.

Netflix yapımı Black Mirror dizisinin 5. sezonunun ne zaman yayımlanacağı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Daha önce Black Mirror dizisinin resmi Twitter hesabından yeni sezonun 2018'in sonunda yayımlanacağına dair bir mesaj paylaşılmış ancak bu tweet daha sonra silinmişti. 28 Aralık'ta ise dizinin beşinci sezonu yerine, Black Mirror Bandersnatch adındaki Netflix'in ilk interaktif yapımı yayına girdi.

Başından itibaren yaptıkları seçimlerle filmin nasıl ilerleyeceğine izleyecilerin karar vereceği Black Mirror Bandersnatch, bu yönüyle şimdiden bütün dünyada büyük ilgi uyandırdı.

Black Mirror: Bandersnatch fragmanı ekran alıntısı

FRAGMAN MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Merakla beklenen Black Mirror'ın yeni yapımına dair fragman 27 Aralık Perşembe günü yayımlanmıştı.

Fragmanı yayımlanan Black Mirror Bandersnatch adındaki film, Netflix platformuna 28 Aralık Cuma günü yüklendi. Fragman yayımlandıktan bir gün sonra fragmanın 7,5 milyondan fazla kez izlendiği görüldü.

İngiliz Charlie Brooker'ın yaratıcısı olduğu Black Mirror, teknoloji ile ilişkili olarak geleceğe dair karanlık öngörülerde bulunmasıyla biliniyor.

BANDERSNATCH NEDİR?

Bandersnatch, çok hızlı hareket ettiğine inanılan kurmaca bir yaratık.

Bandersnatch karakteri ilk olarak, İngiliz yazar, bilim adamı ve sanatçı Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında kitabının devamı olarak bilinen, Aynanın İçinden adlı kitabında yer alan bir şiirinde geçiyor.

Carroll'ın diğer eserlerinde de Bandersnatch karakterine rastlanıyor. Bu yaratık uzun boyunlu ve hızlı hareket eden bir ağıza sahip olarak tarif ediliyor.

Bandersnatch başka edebiyat metinlerinde ve popüler kültür unsurlarında da kullanılmıştı. (HABER MERKEZİ)