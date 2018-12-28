28 Aralık 2018 11:46
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Aralık 2018 00:08

Menbic'deki hareketliliğe ilişkin şu ana kadar kim ne dedi?

Suriye ordusunun Menbic'e girdiği belirtilirken ABD Savunma Bakanlığı haberleri yalanladı.

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Menbic'deki hareketliliğe ilişkin şu ana kadar kim ne dedi?

Fotoğraf: Abkhazian Network News Agency/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

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    TSK ve vekaleti altındaki cihatçı grupların operasyon hazırlığı yaptığı Suriye’nin Menbic kentinde önemli gelişmeler yaşandı. YPG, “Suriye hükümetini çekildiğimiz bölgelerde, özellikle Menbic’de, Türkiye’nin saldırılarından koruması için kontrolü sağlamaya davet ediyoruz” dedi. Ardından Suriye ordusu 6 yıl sonra Menbic’e girdi. Rusya’dan ‘memnuniyet’ açıklaması geldi. ABD Savunma Bakanlığı ise Suriye ordusunun Menbic'e girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bilgisini geçti.

    ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Türkiye destekli binlerce cihatçı Menbic sınır hattına sevk edilmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “Menbic ilçesine harekat hazırlığı yapılıyor” demişti. Bugünkü gelişmelere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk yorumu, “Suriye Menbic’e yönelik psikolojik çalışma içinde” şeklinde oldu. Erdoğan, “Ortada kesinleşmiş bir şey yok” dedi.

    AÇIKLAMALARIN KRONOLOJİK SIRALAMASI

    Menbic'e ilişkin şu ana kadar yapılan açıklamaların kronolojik sıralaması şöyle:

    YPG: SURİYE ORDUSUNU MENBİC'İ KORUMAYA DAVET EDİYORUZ

    Türkiye'nin Bab, Azez, Cerablus ve Afrin'de yaptığını Menbic'de de tekrarlayarak Suriye'nin kuzeyini işgal etmeye ve halkını yerinden etmeye çalıştığını söyleyen YPG, Menbic'den daha evvel çektiği güçlerini, Fırat'ın doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşa aktardığını duyurdu. YPG, "Bununla bağlantılı olarak, aynı yurdu, ulusu ve sınırları korumakla mükellef olduğumuz Suriye hükümeti güçlerini, Menbic başta olmak üzere boşalttığımız yerlerde hakimiyetini sağlamaya ve bu bölgeleri korumaya davet ediyoruz" dedi.

    SURİYE ORDUSU: MENBİC'E GİRDİK

    Çağrının hemen ardından Suriye ordusunun harekete geçerek Menbic'e girdiği ve Suriye bayrağı diktiği belirtildi.

    Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) göre Suriye ordu sözcüsünün açıklamasında "Ordumuzun ülkenin her karış toprağında devletin egemenliğini kurma ulusal sorumluluğu ve Menbic sakinlerinin çağrısı üzerine askerlerimiz kente girmiş ve bayrağı göndere çekmiştir” denildi.

    Açıklamada "Ulusal egemenliğin korunması için tüm Suriyelilerin çabalarını birleştirmesi gerektiği" ve  "Ordunun teröristleri ezme ve tüm işgalcileri yenme kararlılığında olduğu" belirtildi.

    RUSYA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

    Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Menbic'in kontrolünün Suriye hükümetine geçmesini onaylayıp onaylamadıkları sorusu karşısında, "Elbette (onaylıyoruz). Kuşkusuz ki bu, (Suriye'deki) durumun istikrar kazanması bakımından olumlu bir adım" dedi.

    Peskov ayrıca, "(Suriye'de) hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerin genişlemesi, şüphesiz ki pozitif bir eğilim" diye ekledi. Peskov, YPG'nin, Menbic'e girmesi için Suriye hükümetine yaptığı çağrının, yarın üst düzey Türkiye heyetinin Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarette ele alınacağını da belirtti.

    ERDOĞAN: KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "Suriye psikolojik bir çalışma içinde, kesinleşmiş bir şey yok" dedi. "Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanının riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar" şeklinde konuştu.

    ABD: SURİYE ORDUSUNUN MENBİC'E GİRDİĞİ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

    IŞİD karşıtı koalisyon, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin Menbic ilçesinde askeri güç değişimine yönelik asılsız iddialara rağmen Koalisyon bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir belirti görmedi. Tüm taraflara Menbic'in bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine saygı duyması çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

    Öte yandan AA'nın haberine göre bir Pentagon yetkilisi, Suriye ordusu güçlerinin Menbic'e girdiğine yönelik haberler hakkında "Doğru değil" açıklamasında bulundu. Yetkili, Suriye ordusunun Menbic'e yöneldiği veya ilçeye girmek istediğine ilişkin iddiaları hakkında da "Başka güçlerin manevraları hakkında yorum yapmayacağız" dedi.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: MENBİC'DEKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

    Milli Savunma Bakanlığından Menbic'deki faaliyetlerle ilgili yapılan açıklamada "TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç’te şu ana kadar 6 'müşterek birleşik devriye' faaliyeti icra edilmiştir. Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

    CİHATÇILAR, MENBİC HATTINA SEVK EDİLMİŞTİ

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklaması sonrası TSK'nin desteklediği cihatçı gruplar, hafta başında Menbic sınır hattına sevk edilmişti. Bu gelişme sonrası, kentin batısında yer alan Rusya-Suriye koordinasyon merkezi yeniden inşa edilmiş ve buradaki Suriye ordusu güçlerine takviye yapılmıştı.

    ABD HELİKOPTERLER SAAT 13.00 SULARINDA MENBİC ÜZERİNDE UÇTU

    Suriye ordusunun Menbic ilçesine hakim olduğunu açıklamasının ardından Menbiç-Cerablus hattında uçuş yapan 2 ABD helikopteri görüntülendi.

    TRT Kurdi, Cerablus ilçesinde gündüz saatlerinde çekim yaptığı sırada Menbic'de cephe hattına yakın hava sahasında uçuş yapan ABD helikopterlerinin görüntülerini kaydetti.

    Görüntülerde, helikopterin saat 13.00 sularında keşif uçuşu yaptığına dair bilgi verilirken, aynı saatlerde Suriye ordusu, Menbic'e girdiğini öne sürmüştü.

    'Türkiye, Rusya, Suriye arasında Menbic uzlaşısı yok'

    MENBİC NERESİ?

    Fırat nehrinin batısında yer alan Menbic, 2016 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınmıştı. 2012 yılında ÖSO’nun, 2014 yılında ise IŞİD’in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbic, güneyde Halep’e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus’a 40 kilometre, doğuda Kobani’ye 65 kilometre, batıda ise Bab’a 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

    Milli Savunma Bakanlığı: Menbic'deki gelişmeleri takip ediyoruz

    Menbic’in tamamı IŞİD’den alındı

    TSK ve ABD Menbiç'te ortak devriyeye başladı

    Erdoğan: Menbic'i temizlemezseniz oraya da gireriz

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