TSK ve ABD MenbiÃ§'te ortak devriyeye baÅŸladÄ±

FotoÄŸraf: DHA

TSK ve ABD MenbiÃ§'te ortak devriyeye baÅŸladÄ±

    • 01 KasÄ±m 2018 16:54

    TSK ve ABD ordusu, MenbiÃ§â€™te ortak devriye faaliyetine baÅŸladÄ±.

    Türkiye ve ABD askerleri Menbiç’te ilk ortak devriye faaliyetine geçti. Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eÄŸitimleri 25 Ekim'de tamamlamÄ±ÅŸlardÄ±. Devriye faaliyeti Menbiç cephe hattÄ± ile Cerablus ilçesini birbirinden ayÄ±ran Sacu ÇayÄ±'nÄ±n civarÄ±nda yürütülüyor. (Menbiç/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 17:23
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