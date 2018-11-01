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FotoÄŸraf: DHA
TSK ve ABD MenbiÃ§'te ortak devriyeye baÅŸladÄ±
01 KasÄ±m 2018 16:54
TSK ve ABD ordusu, MenbiÃ§â€™te ortak devriye faaliyetine baÅŸladÄ±.
Türkiye ve ABD askerleri Menbiç’te ilk ortak devriye faaliyetine geçti. Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eÄŸitimleri 25 Ekim'de tamamlamÄ±ÅŸlardÄ±. Devriye faaliyeti Menbiç cephe hattÄ± ile Cerablus ilçesini birbirinden ayÄ±ran Sacu ÇayÄ±'nÄ±n civarÄ±nda yürütülüyor. (Menbiç/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 17:23
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