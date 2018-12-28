'Türkiye, Rusya, Suriye arasında Menbic uzlaşısı yok'

Evrensel Yazarı Yusuf Karataş, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon sinyaliyle birlikte yaşanan gelişmeleri, ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çekme kararını, Suriye ordusunun Menbic'e ilerleyişini ve Rusya'nın tutumunu değerlendirdi. Yusuf Karataş'ın değerlendirmelerinden öne çıkan bazı bölümler şunlar:

"Türkiye’nin Fırat’ın doğusunu hedef almasının nedeni güvenlik meselesi değil, Kürtlerin kazanımlarıdır.

Kürtlerin sınır dışında elde ettiği kazanımlar Türkiye açısından da tartışılacağı için Türkiye Suriye’de Kürtlerin yaşadığı bölgeleri hedef alıyor.

Fırat’ın doğusunun yüksek sesle ifade edilmesinin zamanlaması ekonomik kriz ve seçim öncesi olması bakımından önemli.

Suriye’ye operasyonun seçim sürecinde HDP’ye baskı uygulama gibi bir yanı var.

ABD’nin askerlerini çekme kararı epey zamandır dile gelen bir şeydi. ABD’nin Suriye’den asker çekmesi buradaki planlarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

ABD’nin askerleri çekme kararı İran’ın kuşatılması planında Türkiye’yi yanına çekmesi bakımından önemli bir adım olabilir.

IŞİD’le Türkiye’nin mücadele edeceğinin ifade ediliyor olması Türkiye açısından ciddi başka problemler yaratabilir.

Türkiye, Rusya ve Suriye arasında Menbic konusunda bir uzlaşı olduğunu söylemek bugün açısından çok güç.

ABD’nin çekildiği noktada, PYD’nin Suriye ve Rusya ile anlaşmak zorunda kaldığı bir durum söz konusu.

Kürtlerin Suriye rejimi ile yeniden görüşmeye başlaması Rusya’nın planlarının hayata geçtiğinin bir göstergesi.

Türkiye’nin Menbic’e girmesi Suriye’de siyasi çözümü geciktirecek bir adım olacaktır. Rusya burada dengeleri gözeten bir politika izleyecektir.

Sadece ‘ABD çekilsin’ demek olmaz. Bölgeye müdahale eden emperyalist güçler bölgeden çekilmeli, halkların kendi geleceklerini demokratik şekilde belirlemelidir." (EVRENSEL WEB TV)