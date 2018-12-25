25 Aralık 2018 13:00
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 20:04

Milli Savunma Bakanlığı: Menbic'deki gelişmeleri takip ediyoruz

Suriye'nin kuzeyindeki cihatçı gruplar, Menbic sınırında toplanırken Suriye ordusu, Arima'da konuşlandı. MSB: Menbic'deki gelişmeleri takip ediyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı: Menbic'deki gelişmeleri takip ediyoruz

Fotoğraf: Hişam el Homsi/AA

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    Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin koruması altındaki cihatçı gruplar Menbic'e sevk edildi. Grupların, Menbic'de sınır hattına ulaştığı belirtildi. Suriye ordusuna bağlı birliklerinse Menbic'in batısındaki Arima beldesinde konuşlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Suriye’den çekilinceye kadar Menbic yol haritasının tamamlanması için Washington ile mutabakat sağladıklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı ve Menbic Askeri Konseyi de açıklamalarında, Arima’daki Suriye ordusunun varlığının yeni olmadığını söyledi.

    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adını kullanan bileşenlerden Hamza Tümeni'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu güçlerinin bulunduğu hatta yönlendirildi.

    AA'nın haberine göre bu güçlerin TSK'nin Menbic'e yapması muhtemel bir operasyonda görevler üstleneceği belirtildi.

    AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi. Yezen, "Örgüt üyelerini Menbic’den temizleyerek Menbic’i özgürlüğüne kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Arima bölgesindeki hareketliliğin 2017’den beri bölgede bulunan Suriye ordusuna ait olduğunu belirterek, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

    MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

    Menbic Askeri Konseyi de yaptığı açıklamada, "Rusya ordusu, bir süre önce çekildiği Arima’daki Rusya-Suriye koordinasyon merkezini yeniden inşa etti. Arima’daki Suriye ordusu varlığı yeni değil ancak son gelişmeler buradaki varlıklarını genişletmelerine neden oldu." ifadesini kullandı.

    TSK'DEN SINIRA SEVKİYAT

    TSK ise sınır hattına sevkiyat yapmayı sürdürüyor. Kilis'e obüs ve iş makineleriyle birlikte zırhlı araçlar sevk edildi.

    SURİYE ORDUSU ARİMA'YA GİRDİ

    Tüm bunlar olurken AA'nın haberine göre Suriye ordusu birliklerinin de Menbic'in batı kırsalındaki Arima kasabasına girdiği bildirildi. TSK daha önce de Menbic'in batı hattındaki belde ve kasabaları hedef aldığında Suriye ordusu ve Rus birlikleri, Menbic'le TSK destekli gruplar arasında tampon bölge oluşturmuştu.

    ABD Suriye’den neden çekildi?

    ABD ASKERLERİ HALEN KENTTE

    Sputnik, pazar günü çekildiği belirtilen bir videoyu yayımladı. Videoda ABD askerlerinin halen Menbic'de devriye görevlerini sürdürdüğü görüldü. ABD, geçtiğimiz hafta Suriye'deki askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacağını açıkladığı operasyonun bir müddet ertelendiğini söylemişti.

    ABD'nin Suriye'de 2 bin askeri bulunuyor. Bu askerlerin 30 gün içerisinde çekileceği belirtiliyor.

    Çavuşoğlu: Menbic için Washington ile mutabakat sağladık

    MENBİC NERESİ?

    Fırat nehrinin batısında yer alan Menbic, 2016 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınmıştı. 2012 yılında ÖSO’nun, 2014 yılında ise IŞİD’in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbic, güneyde Halep’e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus’a 40 kilometre, doğuda Kobani’ye 65 kilometre, batıda ise Bab’a 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

    (DIŞ HABERLER)

    Menbic’in tamamı IŞİD’den alındı

    TSK ve ABD Menbiç'te ortak devriyeye başladı

    Erdoğan: Menbic'i temizlemezseniz oraya da gireriz

    Erdoğan’ın övdüğü ÖSO kimdir?

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