FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna yÃ¶nelik operasyonlara deÄŸinen ErdoÄŸan ABD'ye 'Menbic'i temizlemezseniz oraya da gireriz' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Dolmabahçe SarayÄ±’nda düzenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci YargÄ± KonferansÄ±’nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, TSK'nin operasyonlarÄ± ile ilgili açÄ±klamalarda bulunan ErdoÄŸan, "Menbic'i temizlemezseniz oraya da gireriz" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Dün akÅŸam itibariyle Irak'ta operasyonlarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Ve sürekli sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za tehdit oluÅŸturan Sincar'da ve Mahmur'un etekleri Karaçar'da buralardaki atÄ±lan adÄ±mlara karÅŸÄ± operasyonumuzu yaptÄ±k. Durduk mu? Yok, bunun gerisi gelecektir. Çünkü oradan bize bir tehdit varsa ki var; bu tehdidin cevabÄ± da anÄ±nda verilecektir. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceÄŸiz."

"Dünkü kalleÅŸ saldÄ±rÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararÄ±n ne kadar isabetli olduÄŸunu göstermiÅŸtir. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za yÄ±ÄŸÄ±lan teröristlerin eninde sonunda bizi hedef alacaÄŸÄ± gerçeÄŸini bu olay ispatlamÄ±ÅŸtÄ±r. Suriye'nin kuzeyine, malum Amerika'nÄ±n 22 üssü var orada. Silah gönderiliyor, araç gereç gönderiliyor. Buradaki PKK, YPD, YPG bunlara geliyor."

'TEMÄ°ZLEMEZSENÄ°Z MENBÄ°C'E DE GÄ°RECEÄžÄ°Z'

"Menbic hikayesiyle bizim dikkatimizi daÄŸÄ±tmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Menbic yüzde 85-90 AraplarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir yerdir. Ama orayÄ± tamamen o terör örgütlerine vermiÅŸ durumdalar. Onlardan orayÄ± boÅŸaltacaÄŸÄ±z dediler. Göndermediler. Åžimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz. ÇÄ±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde biz Menbic'e de gireceÄŸiz. AçÄ±k konuÅŸuyorum. Türkiye, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki terör bataklÄ±ÄŸÄ±na müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiÅŸtir. Bundan sonrasÄ± için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur."

Afrin operasyonunda sahada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z manzara istihbarattan gelen raporlarla tescillidir. Bu veriler bize FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸayet harekete geçmezsek ileride karÅŸÄ±mÄ±za ne çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± göstermeye yeterlidir. Biz Suriye'de attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarla, sadece kendi ülkemizin güvenliÄŸini saÄŸlamakla kalmÄ±yoruz. Hiçbir mezhep fanatizmi bu gerçeÄŸin üzerini örtemez." (HABER MERKEZÄ°)

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