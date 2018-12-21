Sudan’da ekmek zammı halkın bardağını taşırdı

Sudan’da ekmek ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, giderek ağırlaşan ekonomik sorunlardan bunalan halkın bardağını taşırdı.

Çarşamba günü başlayan ve ülke geneline yayılan, lise ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı gösterilerde kamu binaları ateşe verildi. Polis saldırıyla büyüyen çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

LİSE ÖĞRENCİLERİ DE SOKAKTA

AA’nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, ölümler ülkenin doğusundaki Gadarif kentinde meydana geldi. Kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Gadarif kentinde lise öğrencilerinin başlattığı gösterilere çarşıdaki vatandaşlar da katıldı. Ülkedeki fiyat artışını, ekmek ve yakıt sıkıntısını protesto eden göstericilerin kentteki Valilik binasını ateşe verdiği belirtildi.

Öte yandan, gösteriler Sennar kenti ve başkent Hartum’a da sıçradı. AA muhabirine açıklama yapan Hartum sakinleri, gösterilerin başkentin merkezinde ve kentin Demi, Haj Yusuf ve Arkweet mahallelerinde sürdüğünü aktardı.

Haberde, polisin protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığı ve kentteki çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

Scenes from anti-Gov demonstrations in the city of Atbara in north east Sudan triggered by bread crisis. pic.twitter.com/lJ9pysJfP7 — Wasil Ali (@wasilalitaha) 19 Aralık 2018

OHAL ENGELİNE RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTILAR

Protestoların ilk başladığı kentlerden Atbara’da ilan edilen olağanüstü hale rağmen gösterilerin ikinci gün de sürdüğü kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Dangola kentinde de gösteriler düzenlendi. Dangola'da da OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Görgü şahitleri, büyük çarşıdan yürüyüşe geçen göstericilerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin merkezini yaktığını dile getirdi. Dangola’ya bağlı Selim beldesinde de yüzlerce üniversite öğrencisinin gösteri düzenlediği aktarıldı.

Nil Nehri Eyaleti Hükümet Sözcüsü İbrahim Muhtar, kentteki tüm ilkokul ve liselerde eğitime ara verildiğini aktarmıştı.

EYLEMLERİN NEDENİ

Sudan Başbakanı ve Maliye Bakanı Mutez Musa, daha önce yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sıkıntıların döviz eksikliği nedeniyle ekonomik dengesizlikten kaynaklandığını aktarmıştı. Ülkede doların aşırı derecede yükselmesiyle ekmek, un, yakıt ve mutfak tüpü gibi ürünlerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de önceki gün yaptığı açıklamada, ülkenin “istisnai bir durumdan geçtiğini”, bu durumun sağlam önlemler ve başarılı çözümlerle yakında atlatılacağını ileri sürmüştü. Ömer el Beşir, Darfur katliamlarındaki rolü nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından “insanlık suçu işlemek”le suçlanıyor.

Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Bişara Cuma Arur da, “Hükümetin zarar verici uygulamalara müsamaha göstermeyeceğini, kaos ve kanun ihlallerine engel olma konusunda tereddüt etmeyeceğini” dile getirerek gösterilere polis saldırılarının süreceğinin işaretini verdi.

Hükümet Sözcüsü Bişara Cuma Arur, bazı siyasi tarafların kendi hedeflerine ulaşmak için bu durumu ülkedeki güvenlik ve istikrarı sarsma amacıyla kullandıklarını ileri sürdü. (DIŞ HABERLER)

ÜRDÜN’DE ‘IMF YASASI’ PROTESTOLARI SÜRÜYOR

Fotoğraf: Laith Joneidi

Ürdün’de tartışmalı vergi yasasını protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler üçüncü haftasına girdi. Başkent Amman’daki Başbakanlık binası yakınlarında toplanan yüzlerce gösterici, Başbakan Ömer Rezzaz hükümetinin istifasını ve parlamentonun feshini istedi. Göstericiler attıkları sloganlarla siyasiler ve ülkedeki ekonomik duruma tepki gösterdi.

Başbakan Rezzaz, 18 Kasım’da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12’sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Ürdün kamuoyunda IMF’nin dayatması olarak görülen yasa, ilk olarak mayıs ayında önceki hükümet tarafından Temsilciler Meclisi’ne gönderilmişti. Ancak tepkilerin artması ve geniş çaplı protestolar üzerine Başbakan Hani el-Mulki istifa etmiş, Ömer Rezzaz’ın yeni hükümeti kurmasının ardından da tasarı geri çekilmişti. Tasarının değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan ailelerden vergi alınmasını öngörüyordu.

IMF, Ürdün hükümetinden 100 milyon dinara (yaklaşık 141 milyon dolar) ulaşan vergi kaçakçılığına çare bulması ve 180 milyon dinarlık (253,8 milyon dolar) vergi tahsilatı yapması talebinde bulunuyor. (AA)