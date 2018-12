Sudan’da ekmek zammı halkın bardağını taşırdı

Sudan’da ekmek ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, giderek ağırlaşan ekonomik sorunlardan bunalan halkın bardağını taşırdı.

Çarşamba günü başlayan ve ülke geneline yayılan, lise ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı gösterilerde kamu binaları ateşe verildi. Polis saldırıyla büyüyen çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

AA’nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, ölümler ülkenin doğusundaki Gadarif kentinde meydana geldi. Kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Gadarif kentinde lise öğrencilerinin başlattığı gösterilere çarşıdaki vatandaşlar da katıldı. Ülkedeki fiyat artışını, ekmek ve yakıt sıkıntısını protesto eden göstericilerin kentteki Valilik binasını ateşe verdiği belirtildi.

Öte yandan, gösteriler Sennar kenti ve başkent Hartum’a da sıçradı. AA muhabirine açıklama yapan Hartum sakinleri, gösterilerin başkentin merkezinde ve kentin Demi, Haj Yusuf ve Arkweet mahallelerinde sürdüğünü aktardı.

Haberde, polisin protestocuları dağıtmak için biber gazı kullandığı ve kentteki çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

Scenes from anti-Gov demonstrations in the city of Atbara in north east Sudan triggered by bread crisis. pic.twitter.com/lJ9pysJfP7