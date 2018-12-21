Mansur Yavaş: Ortak hedefler için tabii ki bir araya geleceğiz

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mansur Yavaş, gelecek hafta 24 Haziran seçimlerinde kurulan Millet İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler yaparak Ankara’da yürüteceği kampanyayı oluşturmayı hedeflediğini belirterek, “Gönlümden geçeni söylüyorum: Kampanyada CHP milletvekili ve il başkanı; İYİ Parti milletvekilleri ve il başkanı benimle birlikte gezecek” diye konuştu.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya açıklamalar yaptı.

Röportajda işbirliğinin önemine değinen mansur Yavaş, 7 Haziran seçimleri sonrası MHP’nin muhalefetle işbirliği yapmamasını eleştirdi:

“7 Haziran seçimlerinde MHP’nin en çok eleştirildiği konu neden muhalefetle işbirliği yapmadığı. Çünkü AKP’ye karşı muhalefetle yapılabilecek işbirliği ile 2 emekli ikramiyesi hemen çıkarılabilirdi, 4 bakan yüce divana gönderilebilirdi... Biz MHP’de şu anda siyaset yapmayan ülkücüler olarak bir işbirliği yapıyoruz Ankara için.”

YAVAŞ’TAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki seçimde kullandığı “Biz Mansur Bey’i siyasi görüşleriyle değil, belediyecilik deneyimi ile partimize davet ettik ve güç birliği yaptık” açıklamasını da hatırlatan Yavaş, “Başkent 25 yıldır tahrip edildi. Şimdi seçimi bir daha kaybetseniz süre çok uzun... Bir 5 yıl daha, bir 5 yıl daha diye diye geldi şimdiye kadar. Ankara’yı ve ülkesini seven herkesin bir araya gelmesi lazım belli konularda. Bu, belki de şimdiki ittifakın önünü açtı” dedi.

‘ŞEFFAF BİR BELEDİYECİLİK’

Yavaş, ‘Nasıl bir belediyecilik sorusuna da “En önemlisi şeffaf bir belediyecilik... Beypazarı’nda ikinci dönem seçilince muhalefetten encümen aldım. Muhalefetten encümen alırsanız kendinizi denetletiyorsunuz. Ankara Büyükşehir’de encümeni muhalefetten alırsanız; denetlenebilir oluyorsunuz. Yasa dışı tekliflere de kapalı oluyorsunuz. Bu; halkın parasının çarçur edilmemesi, yolsuzluk iddiaları açısından da çok önemli” dedi.

KURTULUŞ SAVAŞI GÖNDERMESİ

“Ülkede bir araya gelmeyi gerektiren bazı önemli zamanlar vardır” diyen Mansur Yavaş, Kurtuluş Savaşı göndermesinde bulundu:

“Bir araya geldik; ne güzel. Ülke İstiklal Harbi’ndeyken insanlar şucu, bucu oldu mu; herkes bir araya geldi. Ülkede bir araya gelmeyi gerektiren bazı önemli zamanlar vardır. Dolayısıyla bu ‘bir araya gelmeden’ insanların kıvanç duyması lazım. Ortak hedefler olduğu zaman, tabi ki biz bir araya geleceğiz.”

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Pazartesinden itibaren CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarını ziyaret edeceklerini söyleyen Yavaş, “Gönlümden geçeni söylüyorum: Kampanyada CHP milletvekili ve il başkanı; İYİ Parti milletvekili ve il başkanı benimle birlikte gezecek. Diğer partiler ne yapar bilmiyorum ama bunun yapılmasını istiyorum. Herhangi bir ilçe İYİ Parti’ye kaldıysa ben orada da CHP büyükşehir adayı olarak da miting yapacağım” dedi. (HABER MERKEZİ)