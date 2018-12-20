20 Aralık 2018 02:01

Bir devlet özel işletmecilik kurumu: TCDD

Bir devlet özel işletmecilik kurumu: TCDD

Bir devlet özel işletmecilik kurumu: TCDD

    • Paylaş

     

    Alper AKDEMİR
    ODTÜ

    Büyük törenlerle seferlerine başlayan, dönemin başbakanı Erdoğan ile ondan sonra başbakanlık koltuğuna oturacak olan Binali Yıldırım’ın sanki çok şey yapmışçasına, ama aslında halkın ödediği vergilerle yapılan, dillerinden düşürmeden öve öve bitiremedikleri Yüksek Hızlı Tren (YHT) nedir?
    Genel anlamıyla ulaşım ve turizm dışında, özellikle okudukları üniversitelere başka şehirlerden gelmiş üniversiteli gençler ve günlük olarak çalıştıkları işyerlerine farklı şehirlerden gidip gelen çalışanlar tarafından sürekli kullanılan ve yolculuk sürelerini büyük ölçüde azaltan bir ulaşım aracı YHT. Dışarıdan bu şekilde güzel bir görüntü çizse de durum özü itibariyle farklılaşmakta. Hepimiz geçtiğimiz günlerde sinyalizasyon olmadan sadece kaba telefon konuşmalarıyla yer tespiti yapan TCDD’nin ihmâli sonucunda, YHT ile kılavuz trenin çarpışması sonucu oluşan ve maalesef 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayı duymuşuzdur. Saatte 250 km hızla giden bir tren ve konum tespitini sinyalizasyon yerine telefon görüşmeleriyle yapan bir TCDD...
    CEZASI BİZE SEFASI ÖZEL İŞLETMEYE
    Daha 6 ay önce Çorlu’da yine birçok insanın hayatını kaybettiği tren kazasının ardından gerekli önlemlerin alınmamış olması. Bu durumlar da göz önüne alındığında olayı sadece ihmâl ile sınırlamak bizi hataya çekebilmekte. Ortada maalesef büyük bir işletmecilik ve yönetim anlayışı sorunu bulunmakta. Örneğin halktan toplanan vergilerle yapılarak cezası bizlere kesilen; sefası ise özel işletmelere sunulan ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı olarak açılan ama daha çok alışveriş merkezi niyetiyle kullanılan devasa yapının yapılması, Marşandiz durağında kaza olduğu sırada Polatlı’da olan bir sonraki Konya-Ankara seferinde bulunan 400 yolcunun yaşanılan kaza sebebiyle Polatlı’ da indirilmelerinin ardından yolculuklarını tamamlayabilmeleri için bu yolculara alay eder gibi sadece 2 tane minibüsün gönderilmesi, YHT’nin restoran kısmının özel işletmeye ait olup; bizim paralarımızla yine dış ülkelerden alınan bu trenlerin restoran kısımlarında ancak özel işletmelere para kazandırarak oturabildiğimiz, üstüne üstlük alınan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesinden sonra uyuya kalan insanların TCDD görevlisi hostesler tarafından uyandırılarak trenin restoran kısmında uyumanın yasak olduğunu belirterek özel restoran işletmesinin kâr maksimizasyonunun arttırılması amacının güdülmesi... İşte böyle bir devlet ve özel sermaye ilişkisi ve yap-işlet-devret modeli altında parasal açıdan kâr getirmeyecek sinyalizasyon gibi kazaları önleyici tedbirlerin alınması zor görünüyor.

    3. havalimanında 27 gün

    Mükerrem YOLLU
    Pamukkale Üniversitesi

    27 güne neler sığdırabiliriz? 27 işbaşı 27 paydos! Belki hepimiz yüzlerce kez işbaşı yapıp paydos saatini beklemişizdir fakat bu 27 gün, bir üniversite öğrencisinin 50 bin işçinin yoksulluğuna tanıklığını anlatıyor. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Ahmet ile 3. Havalimanı inşaatında çalıştığı günleri ve 5 binden fazla işçinin daha iyi çalışma koşulları için ayaklandığı günler üzerine sohbet ettik.
    Bir abisinin vesilesi ile bu işe giren ve askerlik tecilinde sıkıntılar olduğundan kaçak olarak çalışan Ahmet’in işe ilk girdiği günlerde işçilerin çalışma koşullarından doğan rahatsızlıkları toplu eylemlere dönüşmüş. Sosyal medyadan başka bir bölümdeki işçilerin ayaklandığını görünce abisine söylemiş. Abisi de kendilerinin de birer işçi olarak onlara desteğe gitmesi gerektiğini söylemiş ve birlikte desteğe gitmişler. 
    “ORADA YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL”
    Servislerde yaşanan sıkıntılar, yemekhane sorunu ve daha birçok soruna şahitlik etmiş Ahmet. Yaklaşık 5 bin işçinin yağmur altında servis beklediğini ve beşer dakika arayla gelen otobüsün de yalnızca 40-50 kişiyi alabildiğini düşünün. Bununla da sınırlı değil işçilerin çilesi. Yemek molasına çıkıyorsunuz, en az 3 bin kişilik kuyruk ve mola süreniz 12 ile 1 buçuk arası! Yemeği almanızla işbaşı zilinin çalmasının aynı ana denk geldiğini söylüyor Ahmet.
    Bir gün çalışan bir başka işçiyle aralarında geçen diyalogu aktaran Ahmet işçinin kendisine “Valla borcum olmasa buna bir gün bile katlanmam” dediğini söylüyor ve ekliyor “gerçekten orada insan gibi yaşamak mümkün değil. Benim çalıştığım bölüm diğerlerine göre bir nebze rahattı, tanıdık abi bana yardımcı oluyordu fakat orada yaşamak çalışmak mümkün değil.”
    Çalıştığı süre boyunca 16 iş cinayetine şahit olmuş. 3 yıl orada çalışan bir işçinin yüzlerce iş kazasına tanıklık ettiğini aktarırken 3. havalimanının yalnızca insanın emeğini değil aynı zamanda hayatını da sömürdüğünü ifade ediyor.

     

    ÖNCEKİ HABER

    Ne olacağı bilinmeyen meslek
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Yerlilik ve millilik' dene dene 'içeride de dövizle borçlanma'ya gelindi!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Fırat’ın doğusu, Türkiye’nin batısı

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yeni yıl ve asgari ücretin belirlenmesine bir adım kala

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Kurumsal işyeri kavramının gizledikleri

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Sokağa çıkma meselesi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    İnsan ve doğa

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    noktasız virgülsüz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı
    Kılıçdaroğlu, katliam yerine 'olay' ifadesini kullanınca tepki topladı

    Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından Maraş Katliamı'na 'Maraş olayları' ifadesini kullanması tepki çekti. Takipçileri, 'olay değil, katliam' dedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin 'Suriye' açıklamasına dünyadan gelen ilk tepkiler
    ABD'nin 'Suriye' açıklamasına dünyadan gelen ilk tepkiler

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından Rusya, İngiltere ve İsrail'den açıklama geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Pentagon doğruladı: Suriye'den asker çekmeye başladık
    Pentagon doğruladı: Suriye'den asker çekmeye başladık

    Beyaz Saray'ın 'ABD askeri çekiliyor' açıklamasının ardından Pentagon da 'Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık' açıklaması yaptı.

    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama
    Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama

    Kahramanmaraş Valiliği, 2018 yılı sonuna kadar il genelinde yapılacak her türlü toplantılara ve yürüyüşlere yönelik yasaklama kararı aldığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'
    'Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye müzakereleri sürecek'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye müzakerelerinin süreceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler
    ODTÜ'de panellere karşı OHAL ilan ettiler

    ODTÜ’de gençlik örgütlerinin düzenleyeceği etkinlikler öncesi adeta sıkıyönetim ilan edildi.

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir
    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu
    İstanbul'da kar başladı, sağanak su baskınlarına neden oldu

    İstanbul'u etkisi altına alan sağanak nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Beylikdüzü'de ise kar başladı.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    2018’de hayatını kaybeden 50 önemli isim
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    Türkiye’ye kırılan heykeller
    GÜNCELLENDİ
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    Ayşen Gruda'nın hastanedeki tedavisine devam ediliyor
    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez
    CHP’li Özel’den Akar’a: Atanmış bakan seçilmişlere had bildiremez

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?

    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız
    Sezai Temelli: Kentlerimize ve sandıklarımıza sahip çıkacağız

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yerel seçim gezileri kapsamında Van’da partililerle bir araya geldi.

    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti
    Mansur Yavaş CHP'lileri heyecanlandırmasa da ikna etti

    CHP’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ı büyükşehir belediye başkanlığına aday göstermesinin ardından kulislerde Yavaş tartışması başladı.

    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'
    'Sorunun çözümü savaş değil diyalog'

    Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon açıklamalarını değerlendiren siyasi partiler, sorunun savaşla değil diyalogla çözülmesi çağrısı yaptı.

    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor
    İZBAN’da 7 taşeron makinist günde 11 saat çalıştırılıyor

    Demiryol-İş üyesi işçilerin taleplerini yok saymaya devam eden İZBAN yönetimi, taşeron makinistlerle grev kırıcılığı yaparak seferleri sürdürüyor.

    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi
    Cerrahpaşa birçok ameliyatı yapamaz hale getirildi

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk: Cerrahpaşa 51 yıllık tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştır.

    GÜNCELLENDİ
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?
    Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?

    Evrensel Yazarı Mithat Fabian Sözmen ile 2018'de sporda öne çıkanları konuştuk.

    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni
    Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye beyanının tam metni

    2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yazarımız ve TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın mahkemeye sunduğu beyanını yayımlıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası
    Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

    'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan TİHV Başkanı ve Yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'
    'Hayata Dönüş' operasyonun yıl dönümü: 'Faillere madalya verildi!'

    'Hayata Dönüş' operasyonunun yıl dönümü kapsamında yapılan açıklamalarda cezaevi katliamları kınandı, faillere madalya verildiği hatırlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

    Sıla'nın şikayeti üzerine hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama'dan iddianame hazırlanan Ahmet Kural, 5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek
    EMEP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterecek

    Emek Partisi, Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ve 'sermayenin gerici faşist partilerine teslim edilen' ilçeler için aday çıkaracağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi
    ABD, Türkiye'ye Patriot satışına onay verdi

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolarlık Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı
    Hrant Dink cinayeti davası: Cinayetten önce bilgi paylaşılmadı

    Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız
    Bahçeli: Görüşme ihtiyacı yok; Erdoğan’ın tasarrufuna saygılıyız

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ve MHP genel başkanlarının görüşeceği iddiasına ilişkin konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu
    Madende çalışan işçi, 53 yıl önce ölen madenciye ait cesedi buldu

    Yeni Çeltek Kömür işletmesinde çalışan işçi, tam çürümemiş madenci cesedine ulaştı. Cesedin, 53 yıl önce ölen bir madenciye ait olduğu düşünülüyor.