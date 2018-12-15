Paris'te sarÄ± yelekliler eylemleri sÃ¼rÃ¼yor: 168 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Macron'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan tatmin olmayan sarÄ± yelekliler bugÃ¼n de sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ eylemler nedeniyle ÅŸu ana kadar 168 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Fransa’da 17 KasÄ±m’da baÅŸlayan ve birçok emekçi kesimle gençleri de saran ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemlerine 15 KasÄ±m Cumartesi günü de devam ediyor. Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te "sarÄ± yeleklilerin" düzenlediÄŸi eylemde yaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda polis biber gazÄ± kullandÄ±. Eylemler nedeniyle ÅŸu ana kadar 168 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaÅŸta baÅŸkent Paris olmak üzere ülke genelinde yapÄ±lan eylemlere 33 bin 500 kiÅŸi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

AkaryakÄ±t zamlarÄ±na tepki olarak baÅŸlayan ancak daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüÅŸen eylemler, hükümetin iptal çaÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen bugün ülke genelinde devam ediyor. Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Opera MeydanÄ±'nda toplandÄ±. BarikatlarÄ± aÅŸmaya çalÄ±ÅŸan emekçilerle polis arasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada polis, biber gazÄ± kullandÄ±. KÄ±sa süreli gerginliÄŸin ardÄ±ndan kitle Champs-Elysees Caddesi etrafÄ±ndaki ara sokaklara da yayÄ±ldÄ±.

Ä°lk müdahale sonrasÄ± Champs-Elysees Caddesi etrafÄ±ndaki ara sokaklara da yayÄ±lan eylemde polis ve protestocular arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±yor.

FotoÄŸraf: AA

Güvenlik güçleri sarÄ± yeleklilere biber gazÄ± ile saldÄ±rdÄ±. Bu sÄ±rada gözünden yaralanan bir kiÅŸi ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Protestocular, atÄ±lan biber gazÄ± kapsülünün göstericinin gözüne geldiÄŸini ifade etti.

FransÄ±z medyasÄ± 168 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, polis Paris'teki gösterilere 3 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Geçen haftaki eylemlerde bin 200 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

â€‹ FotoÄŸraf: Elyxandro Cegarra/AA â€‹

PARÄ°S'TE HAYAT YÄ°NE DURDU

Eylem nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki maÄŸaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayÄ±da metro hattÄ± da kapatÄ±ldÄ±. Ülke genelindeki cadde ve yollarda 199 blokaj eylemi yapÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda ülke genelinde yaklaÅŸÄ±k 89 bin polis görev yapÄ±yor.

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kötüleÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüÅŸen ‘sarÄ± yelekliler’in eylemleri, ülkede son yÄ±llarÄ±n en etkili protestosu haline geldi.

Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bölgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan eylemciler, Macron ve yönetiminden ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep etti.

Eylemlerde ÅŸu ana kadar 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 bin 99 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±.

FotoÄŸraf: Elyxandro Cegarra/AA

MACRON'UN VAATLERÄ° TATMÄ°N ETMEDÄ°

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kötüleÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan "sarÄ± yelekliler" ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyor. Gösterilerde ÅŸu ana kadar 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 bin 99 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±.

Macron, "sarÄ± yeleklilerin" protestolarÄ± konusunda pazartesi akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Yapabilen iÅŸverenlerin çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±l sonunda prim ödemesini istediÄŸini belirten Macron, 2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan artÄ±k kesinti yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

"SarÄ± yelekliler" ve FransÄ±zlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± Macron'un bu açÄ±klamalarÄ±nÄ± yetersiz bulmuÅŸ ve yeniden gösteri çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, "sarÄ± yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemiÅŸti. Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, sarÄ± yeleklilerin taleplerine cevap verdiÄŸini, bu nedenle eylemlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.

FotoÄŸraf: Elyxandro Cegarra/AA

SarÄ± Yelekliler: Fransa ve BelÃ§ika'da sokaklar sarÄ±ya boyandÄ±

BELÇÄ°KA'DAKÄ° EYLEMLERDE 50 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de de "SarÄ± Yelekli"ler hükümeti protesto etti. Arts-Loi metro duraÄŸÄ± giriÅŸinde toplanan ve BaÅŸbakan Charles Michel'i istifaya çaÄŸÄ±ran "SarÄ± Yelekliler" Avrupa Parlamentosunun önündeki meydana doÄŸru yürüdü.

Emniyet kaynaklarÄ±, sabah saatlerinde 50 civarÄ±nda "sarÄ± yeleklinin" gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

FotoÄŸraf: DHA

HOLLANDA'DA SARI YELEKLÄ°LER SOKAKTA

Sosyal medyadan yapÄ±lan çaÄŸrÄ±lar üzerine sarÄ± yelekliler, baÅŸkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 13 kentte daha toplandÄ±.

Genellikle ülkedeki saÄŸcÄ± gruplarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine toplanan göstericiler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Göçmen PaktÄ±, emeklilik yaÅŸÄ±, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitimdeki pahalÄ±lÄ±k ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarÄ±nÄ± protesto etti.

Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaÅŸÄ±k 150 sarÄ± yelekli, yürüyüÅŸ yaparak yoldan geçenlere çiçek daÄŸÄ±ttÄ±.

Amsterdam'da ise yaklaÅŸÄ±k 50 sarÄ± yelekli, Dam MeydanÄ±'nda toplandÄ±.

Lahey'de meclis önündeki meydanda toplanan yaklaÅŸÄ±k 50 sarÄ± yelekli de BaÅŸbakan Mark Rutte'nin istifasÄ±nÄ± talep etti.

Öte yandan Hollanda'da 3 haftadÄ±r toplanan sarÄ± yeleklilere alternatif olarak örgütlenen “kÄ±rmÄ±zÄ± yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösteri yapmaya karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 AralÄ±k 2018 22:28

www.evrensel.net