Alzheimer beyne 25 yÄ±l Ã¶ncesinde yerleÅŸiyor

Ã–ÄŸr. GÃ¶revlisi Uzm. Dr. Selen GÃ¼r Ã–zmen, Alzheimerâ€™Ä±n insan beynine 25 yÄ±l Ã¶ncesinde yerleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

Alzheimer, unutkanlÄ±kla kendini gösteren, yer-yön kabiliyetinin kaybedilmesi gibi beynin bazÄ± fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getirememesiyle devam bir hastalÄ±k. Alzheimer, hem hasta hem de çevresindeki bireyler için oldukça yÄ±pratÄ±cÄ± bir süreç. Beyni koruyan her ÅŸeyin aslÄ±nda kalbi de koruduÄŸunu ve Alzheimer’Ä±n insan beynine 25 yÄ±l öncesinde yerleÅŸtiÄŸini açÄ±klayan ÖÄŸr. Görevlisi Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, Alzheimer hakkÄ±nda bilinmesi gerekenleri anlattÄ±.

'TEÅžHÄ°S 70’Ä°NDE KONULUYORSA HASTALIK 40’INDA BAÅžLAMIÅžTIR'

HastalÄ±ÄŸÄ±n genetik faktörlerden oluÅŸmasÄ±nÄ±n yüzde 2 oranÄ±nda olduÄŸunu söyleyen Dr. Selen Gür Özmen, ÅŸunlarÄ± söyledi; “Alzheimer hastasÄ± unutkanlÄ±kla hekimin karÅŸÄ±sÄ±na ilk geldiÄŸi zaman moral bozucu olan kÄ±sÄ±m ÅŸu; HastalÄ±ÄŸa dair her ÅŸey olmuÅŸtur ve bitmiÅŸtir. AslÄ±nda Alzheimer hastasÄ±nÄ±n, son 25 senesinde beynindeki patolojiler, yavaÅŸ yavaÅŸ oluÅŸmuÅŸtur ve son haline ulaÅŸmaya yakÄ±n hastada gözle görülür deÄŸiÅŸiklikler yaratmaya ancak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Yani o dakikadan sonra aslÄ±nda yapacak çok fazla bir ÅŸey yoktur. ÖrneÄŸin; 70 yaÅŸÄ±nda bir hasta, hastaneye geldiÄŸinde unutkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸ oluyor. Biz hastaya 70 yaÅŸÄ±nda Alzheimer teÅŸhisi koyarsak, aslÄ±nda bu demektir ki hastalÄ±ÄŸÄ±, 40-45 yaÅŸÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Yani beyinde oluÅŸan problem aslÄ±nda 20-25 yÄ±l önce baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Sonunda her ÅŸey bittiÄŸi zaman unutkanlÄ±k baÅŸlÄ±yor. O yüzden tedavi olarak o aÅŸamada yapÄ±lacak tek ÅŸey hastayÄ± biraz rahatlatmak, elimizdeki ilaçlarla hastalÄ±ÄŸÄ± çok az da olsa yavaÅŸlatabilmek.”

‘ENTELEKTÜEL Ä°NSANLARDA KAYIP ÇABUK BELLÄ° OLMUYOR’

Uzm.Dr. Selen Gür Özmen, “Yüksek entelektüel düzeye sahip olan insanlardaki kayÄ±p, çok çabuk belli olmuyor. Ä°ki insan düÅŸünün. Birinin eÄŸitim yÄ±lÄ± daha düÅŸük, daha içine kapanÄ±k, erken yaÅŸta emekli olmuÅŸ, bir de üstüne herhangi bir nedenle tetiklenmiÅŸ bir depresyon yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± varsayalÄ±m. DiÄŸeri üniversite mezunu, çalÄ±ÅŸmayÄ± bÄ±rakmamÄ±ÅŸ, daha sosyal, daha huzurlu bir hayatÄ± olan biri. Bu noktada ikisinin de beyinlerinde Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alt yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan beta amiloid ve nörofibriler yumak dediÄŸimiz iki tane istenmeyen protein birikiminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünelim. EÄŸitim düzeyi daha düÅŸük olan, daha az insanla iletiÅŸim halinde olan, daha depresif olan kiÅŸinin beynindeki o protein yapÄ±lanmasÄ± hemen unutkanlÄ±ÄŸa sebep olurken, eÄŸitim seviyesi yüksek daha sosyal, daha neÅŸeli, beynine sürekli yeni girdiler olan kiÅŸinin unutkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±, diÄŸerine göre daha çok sonra oluyor. Birinin 65 yaÅŸÄ±nda baÅŸlarken, diÄŸerinin 80 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayabiliyor” diye konuÅŸtu.

‘NEGATÄ°F Ä°NSANLAR BEYNÄ°N DÜÅžMANI’

Dünyada ve ülkemizde Alzheimer oranlarÄ±nda azalma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, her 10 kiÅŸiden 1’inin Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve toplumda görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n ise yaÅŸam süresinin uzamÄ±ÅŸ olmasÄ±yla iliÅŸkili olduÄŸunu söyledi. Bunun yanÄ± sÄ±ra insan beyninin sosyalleÅŸmek üzerine kurulmuÅŸ bir yapÄ± olduÄŸunu belirten Özmen, etrafÄ±mÄ±zdaki insanlarÄ±n da beynimizin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilediÄŸini vurguladÄ±. Özmen, “Ä°nsan beyni sosyal iletiÅŸime muhtaç. KonuÅŸmak, anlatmak, paylaÅŸmak, dinlemek, deneyimlerden bilgi aktarÄ±mÄ±. Ä°nsanlar bu tarz iletiÅŸimleri sayesinde yeni ÅŸeyler öÄŸrenirler, hayatlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapmaya karar verebilir, yeni planlara baÅŸlarlar. Bütün bunlar beynin geliÅŸimi ve aktif kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayan özellikler. Güzel dostluklarÄ±n beyne tek baÅŸÄ±na kitap okumaktan bile çok daha fazla katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸini unutmamalÄ±yÄ±z. Bütün bunlar beyni çok aktif tuttuÄŸu için Alzheimer gibi, beyni sosyal iletiÅŸime kapalÄ± hale getiren hastalÄ±klardan da korunmak açÄ±sÄ±ndan çok önemli ÅŸeyler. Kasvetli ve etrafÄ±mÄ±zda bize negatif enerji veren insanlarÄ±n çok olduÄŸu ortamlardan sakÄ±nmalÄ±yÄ±z zira bu istenmeyen sosyal ortamlar beyin hastalÄ±klarÄ±nÄ± da tetikleyen faktörler.”

‘BÄ°TTER ÇÄ°KOLATA TÜKETÄ°N’

Kalbimizi koruyan her ÅŸeyin beynimizi de koruduÄŸuna dikkat çeken Uzm. Dr. Selen Gür Özmen, “HastalÄ±k baÅŸladÄ±ktan sonra ÅŸu anda elimizde bir tedavi yöntemi olmadÄ±ÄŸÄ±na göre Alzheimer’a yakalanmamak için bilinen tüm önlemleri almamÄ±z gerekiyor. Akdeniz tipi beslenmenin koruyucu olduÄŸunu söyleyebiliriz. Haftada en az bir kere omega-3’den zengin yaÄŸlÄ± balÄ±k, her gün bol yeÅŸil yapraklÄ± sebze, zeytinyaÄŸÄ± ile yapÄ±lan yemeklerin tüketilmesi ve kahvenin günde bir bardak ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rmanÄ±n koruyucu önlemler olduÄŸunu söyleyebiliriz. Antioksidan içeriÄŸi olan kakaonun da koruyucu olduÄŸu düÅŸünülüyor. Burada yüksek kakao içeren yiyeceklerden bahsediyoruz. ArtÄ±k bitter çikolatalarÄ±n üzerlerinde yazÄ±yor. Kakao oranÄ± ne kadar yüksekse beyne yardÄ±mÄ± o kadar çok oluyor. Nöron yapÄ±sÄ±nda antioksidan bir etkisi var kakaonun. Beyin hastalÄ±klarÄ±ndan koruyucu bir etkisi de olduÄŸu düÅŸünüyor” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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