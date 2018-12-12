Soma'da maden ocaÄŸÄ±nda mahsur kalan 3 iÅŸÃ§i kurtarÄ±ldÄ±

Manisa Soma'da IÅŸÄ±klar Madeni'nde tavan Ã§Ã¶kmesi meydana geldi. GÃ¶Ã§Ã¼kte mahsur kalan 3 iÅŸÃ§i kurtarÄ±ldÄ±.

Manisa'nÄ±n Soma ilçesindeki IÅŸÄ±klar Madeni'nde, tavandaki kayanÄ±n düÅŸmesi sonucu göçük meydana geldi. 8 iÅŸçinin hastanelere getirildiÄŸi, 3 iÅŸçinin ise madende mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Sürdürülen çalÄ±ÅŸmalar sonucu göçükte mahsur kalan 3 iÅŸçi de kurtarÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Soma Kömür Ä°ÅŸletmelerine baÄŸlÄ± IÅŸÄ±klar Madeni'nde "Islak kömür kaymasÄ±" olarak tabir edilen bir nedenden dolayÄ± tavan çöktü. Mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çabasÄ±yla göçüÄŸün altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan 8 madenci, ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

24. dönem CHP Ä°stanbul Milletvekili Melda Onur, Soma Devlet Hastanesi'ne geitirilen iÅŸçilerin Veysel Karaduman, Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±z, Ferhat Özdemir, Hasan Hüseyin Mat, Tahsin BayÄ±ndÄ±r, Bayram Ataç ve Bilal AydÄ±n olduÄŸunu aktardÄ±. Onur ayrÄ±ca 1 iÅŸçinin Manisa’ya gönderildiÄŸini belirtti.

Soma Devlet Hastanesi’ne getirilen iÅŸçiler:

Veysel Karaduman

Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±z

Ferhat Özdemir

Hasan Hüseyin Mat

Tahsin BayÄ±ndÄ±r

Bayram Ataç

Bilal AydÄ±n



1 kiÅŸi Manisa’ya gönderildi. 3 iÅŸçi daha bulunamadÄ±.



(SHD Soma TemsilciliÄŸi’nin edindiÄŸi bilgiler) — Melda Onur (@meldaonur) 12 AralÄ±k 2018

Onur'un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Erol Türkmen, Hüseyin Güre ve RÄ±za Zeybek ise göçük altÄ±nda kaldÄ±.

Soma’da göçük altÄ±nda kalan 3 iÅŸçi: Erol Türkmen, Hüseyin Güre, RÄ±za Zeybek. — Melda Onur (@meldaonur) 12 AralÄ±k 2018

Evrensel'e konuÅŸan iÅŸçiler, madende mahsur kalan 3 iÅŸçiyle borular aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletiÅŸim kurulduÄŸunu ve iÅŸçilerinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Devam eden kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonuç verdi ve 3 iÅŸçi göçükten çÄ±karÄ±ldÄ±.

OlayÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ±larÄ±n sevk edildiÄŸi Soma Devlet Hastanesine gelerek hastane yetkililerinden bilgi alan Manisa Valisi Ahmet Deniz, gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±. Deniz, ocakta mahsur kalan 3 iÅŸçinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z 3 madencimizi az önce aldÄ±lar, saÄŸlÄ±klarÄ± gayet iyi. Ben de kendileriyle telefonla görüÅŸtüm" dedi.

Anadolu AjansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre göçüÄŸün "Islak kömür kaymasÄ±" olarak tabir edilen bir nedenden kaynakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Deniz, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"ÇalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda kömürde Ä±slaklÄ±kla göçük meydana geliyor. O sÄ±rada 3 madencimiz mahsur kalÄ±yor. OnlarÄ± kurtarmaya giden 4 madencimiz de göçüÄŸe maruz kaldÄ±lar. Onlar ilk etapta hastaneye getirildi, 3'ü zaten taburcu edildi. Birinin ayaÄŸÄ±nda zedelenme var, o hastanemizde tedavi görüyor. DiÄŸer mahsur kalan 3 madencimizi bekliyoruz, herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yok geçmiÅŸ olsun diyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan kazayÄ± haber alan madenci yakÄ±nlarÄ±, Soma Devlet Hastanesine geldi. Madenciler Veysel Karaduman, Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±z, FÄ±rat Özdemir'in Soma Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

EÅŸinden haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir madenci yakÄ±nÄ± da "Kaza nasÄ±l olmuÅŸ bir bilgim yok. Yaralanan kiÅŸi benim eÅŸim. Bu firmada uzun süredir çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Saat 2'de evden iÅŸe gitmek için çÄ±ktÄ± ama mesaisi 3'te baÅŸlÄ±yordu. Bu saatte iÅŸe baÅŸlayan madencilere 'paÅŸa vardiyasÄ±' derler. Bana da komÅŸum söyledi ondan haber aldÄ±m" dedi. (Manisa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 01:26

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