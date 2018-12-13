'Soma'da kaza olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil, olmamasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±â€™

Soma'da dÃ¼n yaÅŸanan ve felaketten dÃ¶nÃ¼len kazayÄ± deÄŸerlendiren Ä°SÄ°G Ãœyesi SarÄ±kaya: Kara tumba sistemi sÃ¼rÃ¼yor. Kaza yaÅŸanmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

BoÄŸaziçi Üniversitesinde madenler, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi üzerine çalÄ±ÅŸmalar yapan ve aynÄ± zamanda Ä°SÄ°G Üyesi Doktora ÖÄŸrencisi Ä°brahim SarÄ±kaya, Soma madenlerinde devam eden ihmale ve üretim baskÄ±sÄ±na dikkat çekerek, “Burada kazanÄ±n olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil, olmamasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±” dedi.

Kömür üretiminde klasik üretim, yarÄ± mekanize ve tam mekanize olmak üzere 3 yöntemin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SarÄ±kaya ÅŸöyle konuÅŸtu: “AÅŸama aÅŸama, Soma’da ve diÄŸer bölgelerde git gide yarÄ± ve tam mekanize ocaklara geçiliyor. Türkiye Kömürü Ä°ÅŸletmelerinden (TKÄ°) rödovans yöntemiyle alÄ±nan ve iÅŸletilen IÅŸÄ±klar OcaÄŸÄ±nda da ÅŸirket üretimin tam mekanize sistemle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ediyor. Fakat geçiÅŸ süreci esnasÄ±nda üretimi durdurmak yerine, bu esnada maden iÅŸletmeleri yönetmeliÄŸine aykÄ±rÄ± olan ‘kör ayak’ ya da diÄŸer adÄ±yla ‘kara tumba’ yöntemiyle üretime devam ediyorlar. Bunu ÅŸu ÅŸekilde yapÄ±yorlar; kömür damarÄ±na kömüre kadar ulaÅŸacak bir delik açÄ±lÄ±yor ve patlatarak göçertme yöntemiyle kömür alÄ±nÄ±yor. Fakat bu tahkimatlarla güçlendirilmiÅŸ bir çalÄ±ÅŸma alanÄ± deÄŸil, yani klasik galeriler gibi deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla göçüklere zemin oluÅŸturuyor. Bu sistemde iki sorun var. Tek giriÅŸ tek çÄ±kÄ±ÅŸ olduÄŸu için, hava aynÄ± yerden girip aynÄ± yerden çÄ±kÄ±yor. Birincisi havanÄ±n aynÄ± yerden girip çÄ±kmasÄ± yasak, bir giriÅŸ bir çÄ±kÄ±ÅŸ olmasÄ± lazÄ±m. Ä°kincisi de madenci için bir giriÅŸ bir çÄ±kÄ±ÅŸ olmasÄ± lazÄ±m. ÖrneÄŸin madenci kömüre kadar 600 metre gitti. Ancak deliÄŸin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerle madenci arasÄ±nda bir göçük oluÅŸursa madenci sÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor. Çünkü kör noktada, kaçacaÄŸÄ± bir yer yok. Bu geçiÅŸ sürecinde üretimi durdurup mekanize üretime hazÄ±rlanmak yerine kömür çÄ±karmaya devam ediliyor. Çünkü devlet rödovanslÄ± sahalara sÄ±nÄ±rsÄ±z alÄ±m garantisi veriyor, çÄ±kan bütün kömürü satÄ±n alacaÄŸÄ±m diyor, herhangi bir üst sÄ±nÄ±r koymuyor. DolayÄ±sÄ±yla da bunlar ‘Ne kadar kömür çÄ±karÄ±rsan çÄ±kar’ diyerek üretime devam ediyor. Üretim baskÄ±sÄ± dediÄŸimiz bu durum, bu kazanÄ±n da nedeni. Fakat burada bitmiyor iÅŸ. KazanÄ±n ardÄ±ndan kurtarma esnasÄ±nda bu sefer kömür tozunun suyla karÄ±ÅŸmasÄ±ndan ötürü ÅŸlam patlamasÄ± dediÄŸimiz ÅŸey oluÅŸuyor. Bu kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve içeride kalan iÅŸçileri çÄ±karma sürecini geciktiriyor. Yani ölümle sonuçlanmamasÄ± çok büyük bir ÅŸans. O yüzden diyorum ki, burada kazanÄ±n olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil, olmamasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. 13 MayÄ±s 2014’te Soma faciasÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan, bir hafta sonra buralarda tekrar üretime baÅŸlanacaÄŸÄ± söylenmiÅŸti. Gerekli hiçbir hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸçiler, ‘Bizi kara tumba çalÄ±ÅŸtÄ±racaklar’ demiÅŸti ve basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.”

MADEN YÖNETMELÄ°ÄžÄ°NE GÖRE KARA TUMBA YASAK

Maden yönetmeliÄŸine göre kara tumba yöntemiyle çalÄ±ÅŸmanÄ±n yasak olduÄŸuna dikkat çeken SarÄ±kaya, “Kazadaki bütün sorumluluk ÅŸirket, Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri (TKÄ°) ve Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸüne (MÄ°GEM) aittir. Çünkü burada sorumluluÄŸu yalnÄ±zca ÅŸirkete yÄ±kmak da sorunu çözmüyor. TKÄ° ve MÄ°GEM rödovans sözleÅŸmelerinde kömür alÄ±mÄ±na üst sÄ±nÄ±r tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± için, ÅŸirketlere ‘Sen bunlarÄ± istediÄŸin kadar çalÄ±ÅŸtÄ±r. NasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rsan çalÄ±ÅŸtÄ±r ben çÄ±kacak kömürü zaten alacaÄŸÄ±m’ dediÄŸi için onlar da kendi sahalarÄ±nda kâh kaçak çalÄ±ÅŸma yapÄ±yor, kâh kayÄ±tsÄ±z madenci çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Önümüzdeki günlerde kaçak ocaklarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan mülteciler haberleri okursak ÅŸaÅŸÄ±rmayalÄ±m’ diye konuÅŸtu.

Türkiye’nin cari açÄ±ÄŸÄ±nda enerjinin büyük bir kalem olduÄŸuna söyleyen SarÄ±kaya ÅŸu vurgularÄ± yaptÄ±: “AKP de kömür üretimini artÄ±rarak bu açÄ±ÄŸÄ± kapatma yönünde adÄ±m atÄ±yor. Yani enerjiye yükleniyor. Kriz derinleÅŸtikçe kömür hikayesi daha çok can yakacak. Bunun emarelerini de görüyoruz. Son bir buçuk, iki yÄ±lda çok fazla saha rödovansa verildi. Ve bunlar da doÄŸru düzgün denetim yapÄ±lmadan üretime baÅŸladÄ±lar, baÅŸlamaya devam ediyorlar. Åžimdi ilk elden yapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸey madencilik yasasÄ±ndaki rödovans sözleÅŸmesini düzenleyen maddenin toptan deÄŸiÅŸmesi. Rödovans kaldÄ±rÄ±lmalÄ±. Ama büyük bir politik karar, buna gelmeden önce alÄ±m garantisi verilen kömüre üst sÄ±nÄ±r konulmalÄ± ki ÅŸirketler madenciyi istediÄŸi kadar çalÄ±ÅŸtÄ±ramasÄ±n. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TKÄ°, MÄ°GEM ve rödovans sahibi ÅŸirketi beraber yargÄ±layacak, ortak sorumluluk veren yasal düzenlemeye ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu kurumlar denetim yapmÄ±yorlar, ÅŸirketlerin onay birimi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Fakat esas hayati olan iÅŸçilerin kendi denetim mekanizmalarÄ±nÄ± kurmasÄ±. Buna ayrÄ±m yapmadan bütün maden sendikalarÄ±, Ä°SÄ°G Meclisi gibi baÄŸÄ±msÄ±z kurumlar ve maden alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan üniversitelerin de dahil olunmasÄ± saÄŸlanmalÄ±. Soma KatliamÄ±’ndan sonra Torunlar KatliamÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda emek örgütleri ve demokratik kamuoyu çok ciddi bir tepki vermiÅŸ, her yerde eylemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Benzer bir sürece hazÄ±rlanmamÄ±z gerekiyor. Bütün demokratik kamuoyunun hazÄ±r olmasÄ±, ani tepkiler verebilmesi gerekiyor. Kriz derinleÅŸtikçe saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, hayatÄ±mÄ±za, yarÄ±nÄ±mÄ±za kastedenler daha da azgÄ±nlaÅŸacak. OnlarÄ±n azgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na cevap verebilecek bir güce ihtiyacÄ±mÄ±z var. Üretim baskÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na örgütlü iÅŸçinin baskÄ±sÄ± çÄ±kmadÄ±kça bu cinayetlerden kurtuluÅŸ yok.”

Soma dÃ¼zeni devam ediyor: Felaketten dÃ¶nÃ¼ldÃ¼, 10 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

Soma'da ne olmuÅŸtu: Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma tarzÄ± katliam getirdi

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