Soma dÃ¼zeni devam ediyor: Felaketten dÃ¶nÃ¼ldÃ¼, 10 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

Somaâ€™da 301 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Eynez OcaÄŸÄ±nÄ±n sahibi Soma KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleri AÅžâ€™ye ait IÅŸÄ±klar Maden OcaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k meydana geldi.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Soma’da 301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Eynez Maden OcaÄŸÄ±nÄ±n Sahibi Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri AÅž’ye ait IÅŸÄ±klar Maden OcaÄŸÄ±nda göçük meydana geldi. Olayda 10 iÅŸçi yaralandÄ±. Olayda, Soma’da iÅŸçilerin ölmesinin temel nedenlerinden biri olan, yasaklanmasÄ±na raÄŸmen kara tumba sistemiyle çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Daha önce aynÄ± ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan ve oÄŸlunu Soma KatliamÄ±’nda yitiren Ä°smail Çolak, “Göçük gündüz vardiyasÄ±nda kendini belli etmiÅŸ. Ama tehlike giderilmemiÅŸ” derken, Soma davasÄ± avukatlarÄ±ndan Can Atalay, “Kara tumba çalÄ±ÅŸmanÄ±n nasÄ±l sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± en son Soma’da görmüÅŸtük. Hiçbir üst düzey kamu görevlisi yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸin denetimsizlik kÄ±smÄ± da çözülememiÅŸ durumda” dedi.

10 Ä°ÅžÇÄ° YARALANDI

Olay 12 AralÄ±k ÇarÅŸamba akÅŸam saatlerinde Soma Kömür Ä°ÅŸletmelerine baÄŸlÄ±, 301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Eynez OcaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki IÅŸÄ±klar OcaÄŸÄ±nda meydana geldi. Göçük sonucu 10 iÅŸçi yaralandÄ±. 7 iÅŸçi mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çabasÄ±yla göçüÄŸün altÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±rken, toprak altÄ±nda kalan 3 madenci ise olay yerine sevk edilen ekipler tarafÄ±ndan kurtarÄ±larak Soma Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “ÇalÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda kömürde Ä±slaklÄ±kla göçük meydana geliyor. O sÄ±rada 3 madencimiz mahsur kalÄ±yor. OnlarÄ± kurtarmaya giden 4 madencimiz de göçüÄŸe maruz kaldÄ±lar” dedi. KazayÄ± haber alan madenci yakÄ±nlarÄ± da Soma Devlet Hastanesine geldi.

SOMA’YI YENÄ°DEN YAÅžADIK’

Soma KatliamÄ±’nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren UÄŸur Çolak’Ä±n babasÄ± Ä°smail Çolak, sabaha kadar madencileri beklediklerini ifade etti. Çolak, “Soma’yÄ± yeniden yaÅŸadÄ±k adeta, yüreÄŸimiz aÄŸzÄ±mÄ±za geldi. AkÅŸam ikinci bir Soma atmosferi vardÄ± hastane önünde. 13 MayÄ±s Soma KatliamÄ±’ndan ders almamÄ±ÅŸÄ±z bir kez daha anladÄ±k” dedi.

AynÄ± zamanda eski maden iÅŸçisi olan ve aynÄ± ÅŸirkette çalÄ±ÅŸan Çolak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Göçük gündüz vardiyasÄ±nda kendini belli etmiÅŸ. OranÄ±n tahkimatÄ± yapÄ±lÄ±rken, akmalar baÅŸlamÄ±ÅŸ. Burada vardiyadakiler önlemini almaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ama muhtemelen vardiya yetmemiÅŸ ya da engelleyememiÅŸler. Vardiya sorumlularÄ±n eminim haberleri vardÄ±r, çünkü rapor tutarlar. Emniyetçisinden nezaretçisine onlar birbirlerine vardiya teslim ederken raporla teslim ediyor. Burada göçük var, yangÄ±n var vs. diye bildirmek zorunda. Demek ki burada yine ihmal var. Orada madem böyle bir sÄ±kÄ±ntÄ± var, oranÄ±n kara tumbasÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmayacaksÄ±n. Ä°çeri iÅŸçi koyup da oradaki bacanÄ±n aÄŸzÄ±nda bir tehlike varsa o iÅŸçiyi oraya sokmayacaksÄ±n. 3-5 saat önce bir çalÄ±ÅŸma olmuÅŸ ve o tehlike giderilmemiÅŸ, bu ihmal deÄŸil de nedir? Hem üretime devam ediyorsun hem tahkimatÄ±nÄ± almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsun, bu zaten yanlÄ±ÅŸ. Büyük bir faciayÄ± atlattÄ±k. Ocak çalÄ±ÅŸÄ±yor, zaten durmaz. KazanÄ±n meydana geldiÄŸi yer durdu ama diÄŸer yerlerde üretim devam etti, Bu sermaye böyle bir ÅŸey.”

KARA TUMBA DÜZENÄ° BÄ°TMEMÄ°Åž

GöçüÄŸün kara tumbada meydana geldiÄŸini ifade eden Çolak, “Biz kara tumba sisteminin bittiÄŸini biliyorduk ama maalesef sermaye çalÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ± gereken kara tumba sistemi ile devam ediyor” dedi. Soma KatliamÄ±’ndan sonra birtakÄ±m maden yasalarÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çolak, “ÇÄ±kardÄ±ÄŸÄ±n yasayÄ± uygulamÄ±yorsan maden ocaklarÄ±yla veya çeÅŸitli iÅŸ kollarÄ±yla ilgili katliamlarÄ±n önünü açÄ±k tutuyorsun. o yasalar uygulansa birçok iÅŸ kazalarÄ± iÅŸ cinayetleri olmayacak, denetimsizlik had safhada, iÅŸverenin de kâr hÄ±rsÄ± yüzünden iÅŸçilerimiz her ay 3’er 5’er yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor. Bunun bir türlü önlemini almÄ±yor yetkililer” diye konuÅŸtu.

KAMU GÖREVLÄ°LERÄ° YARGILANMADIÄžI Ä°ÇÄ°N

Soma davasÄ± avukatlarÄ±ndan Can Atalay da “Kara tumba çalÄ±ÅŸmanÄ±n nasÄ±l sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± en son Soma’da görmüÅŸtük. SürdürülmeyeceÄŸi ifade edilmiÅŸti yetkili aÄŸÄ±zlardan, ama anlayabildiÄŸimiz kadarÄ±yla hâlâ devam ediyor. Soma ile ilgili DanÄ±ÅŸtay kararÄ±na raÄŸmen hiçbir üst düzey kamu görevlisi yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸin denetimsizlik kÄ±smÄ± çözülememiÅŸ durumda zaten. DolayÄ±sÄ±yla kamu denetimi yapmayanlar hâlâ kendilerini serbest görüyorlar” dedi.

SOMA KATLÄ°AMI DAVASINDA SANIKLARA ÖDÜL GÄ°BÄ° CEZA VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Soma’da 301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi katliamla ilgili açÄ±lan davada yargÄ±lanan sanÄ±klara ödül gibi ceza verilmiÅŸti. DavanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri AÅž Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Can Gürkan 15 yÄ±l, Genel Müdür Ramazan DoÄŸru 22 yÄ±l 6 ay, Ä°ÅŸletme Müdürü AkÄ±n Çelik 18 yÄ±l 9 ay, Maden Mühendisi, Ä°ÅŸletme Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail AdalÄ± 22 yÄ±l 6 ay, Maden Mühendisi Ertan Ersoy 18 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na mahkum edildi. Tutuksuz sanÄ±klardan Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’e 11 yÄ±l 8 ay, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi KazÄ±k’a 10 yÄ±l 10’ar ay, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sevinç, çalÄ±ÅŸanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal AydÄ±n’a 8 yÄ±l 4’er ay ve Murat Bodur’a 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Can Gürkan’Ä±n babasÄ±, Soma Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alp Gürkan’Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 37 kiÅŸi içinse beraat kararÄ± verildi. Mahkemenin bu kararÄ± baÅŸta aileler ve avukatlar olmak üzere tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 16:09

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