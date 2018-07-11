Soma'da ne olmuÅŸtu: Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma tarzÄ± katliam getirdi

301 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi katliama iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davadan Ã§Ä±kan karar 'Bari patronlara Ã¶dÃ¼l verseydiniz' dedirtti. Peki Soma'da ne yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±?

Soma’da 2006 yÄ±lÄ±na kadar Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmelerine ait olan ocak, 2006 yÄ±lÄ±nda ihaleyle Park Teknik’e verildi. Ancak Park Teknik, 2009 yÄ±lÄ±nda “Ä°leride telafisi mümkün olmayan olaylarÄ±n çÄ±kma ve yangÄ±n ihtimaline karÅŸÄ±” ihaleyi geri vermek istedi. Riskli olan ocaÄŸÄ±n ihalesini TKÄ°, Soma AÅž’ye verdi.

Devlet ÅŸirkete ocaÄŸÄ± rödevans sistemiyle, yani ne kadar kömür çÄ±karsa çÄ±ksÄ±n hepsini alma garantisiyle verdi. Maden Mühendisleri OdasÄ± kaza ile ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda 2009 yÄ±lÄ±nda 230 bin ton olan üretimin bir yÄ±lda 10 kat arttÄ±rÄ±larak 2.6 milyon tona çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Maliyet düÅŸürüldü. Soma AÅž. patronu Alp Gürkan da katliamdan önce yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada, “Özel sektörün çalÄ±ÅŸma tarzÄ±yla” üretim maliyetlerini 140 dolardan 23.8 dolara indirdiklerini anlattÄ±. KatliamÄ±n ardÄ±ndan “özel sektörün” çalÄ±ÅŸma tarzÄ± da ortaya saçÄ±ldÄ±.

MADENDE DAYIBAÅžI SÄ°STEMÄ°

Ä°ÅŸçi sayÄ±sÄ± ve üretimin armasÄ±na raÄŸmen ocaktaki havalandÄ±rma kapasitesi ve ÅŸartlarÄ±nda ise bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±, hatta koÅŸullar daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilere “hadi hadi” denilerek üretim baskÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Devletin belirlediÄŸi günde 1 metre ise iÅŸçiler baskÄ±yla 5 metre ilerliyordu. Ä°lerleme yapÄ±ldÄ±kça iÅŸçilere arkadaki kamalar söktürülüp, ilerledikleri yerlere taktÄ±rÄ±ldÄ±.

Åžirketin “dayÄ±baÅŸÄ±” yöntemiyle taÅŸeron iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Sisteme göre iÅŸçi yasal olarak ana iÅŸverene baÄŸlÄ± gözüküyor, ama fiilen patronu “dayÄ±baÅŸÄ±” oluyor. Ä°ÅŸçinin iÅŸe devam edip etmemesinden, alacaÄŸÄ± prime kadar her ÅŸeye “dayÄ±baÅŸÄ±” karar veriyor. Ä°ÅŸçi bir ihtiyacÄ± olduÄŸunda dayÄ±baÅŸÄ±na gidiyor, iÅŸçinin ana iÅŸverenle hiçbir baÄŸlantÄ±sÄ± olmuyor. O iÅŸçinin çalÄ±ÅŸmasÄ±, haklarÄ± dayÄ±baÅŸÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunda, iki dudaÄŸÄ±nÄ±n arasÄ±nda oluyor. DayÄ±baÅŸlarÄ± iÅŸçiye tokat atacak kadar, iÅŸçi üzerinde baskÄ± kurabiliyor.

Ä°ÅŸe baÅŸlamadan önce iÅŸçilere yalnÄ±zca üç gün eÄŸitim verildi. Bir kaza durumunda ne yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸretilmedi. YalnÄ±zca tehlike anÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸa yönelmeleri gerektiÄŸi söylendi. BazÄ± iÅŸçilere hiç eÄŸitim verilmedi, sadece eÄŸitim aldÄ±klarÄ±na dair kaÄŸÄ±t imzalatÄ±ldÄ±.

KATLÄ°AMIN OLDUÄžU GÜN 46 DERECEYDÄ°

Katliamdan 4-5 ay önce U3 bölgesinde bir göçme yaÅŸandÄ± ve sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Ocakta bariz bir ÅŸekilde sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyen iÅŸçiler, bunu ilettiklerinde ‘Biz farkÄ±ndayÄ±z’ denilerek terslendi. Sonradan bilirkiÅŸi raporlarÄ±nda yer alan ifadelere göre, yer altÄ±ndaki karbonmonoksit miktarÄ±nÄ± ölçen sensörler, faciayÄ± aylar önceden haber verdi. 50 PPM’yi aÅŸmamasÄ± gereken karbonmonoksit miktarÄ± beÅŸ ay boyunca defalarca bu sÄ±nÄ±rÄ± geçtiÄŸi ve hatta 500 PPM’ye kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde, sensörlerin uyarÄ±sÄ±na kulak asÄ±lmadÄ±. AyrÄ±ca oksijen miktarÄ± da çok kez yüzde 19’un altÄ±na düÅŸmesine raÄŸmen maden boÅŸaltÄ±lmadÄ±. Gaz ölçümlerinden sorumlu teknik nezaretçiler 15 günde bir hazÄ±rladÄ±klarÄ± onaylÄ± deftere karbonmonoksit yükseliÅŸlerini geçirmedi. Öte yandan, madende 30 dereceyi aÅŸmamasÄ± gereken kuru sÄ±caklÄ±k miktarÄ±, faciadan önceki bir haftadan itibaren 46 dereceye kadar yükseldi. KatliamÄ±n olduÄŸu gün de madendeki sÄ±caklÄ±k 46 dereceydi.

GAZ MASKELERÄ° KÜFLÜ ÇIKTI

Ä°ÅŸçileri zehirli gazlardan korumasÄ± gereken maskeler de bozuk çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Maskeler yÄ±llarca denetimden geçmemiÅŸti. AyrÄ±ca iÅŸçileri koruyabilmesi için de uygun deÄŸildi. Maden faciasÄ±nda kÄ±l payÄ± ölümden kurtulan iÅŸçiler, ocaÄŸa duman dolup nefes alamamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda, kendilerine verilen gaz maskelerini açtÄ±klarÄ±nÄ±, ancak hepsinin küflü çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçilerin bulduklarÄ± testerelerle hava borularÄ±nÄ± kesip, bu sayede hayata tutunduklarÄ±nÄ± söyledi.

DEVLETE KÖMÜR DÄ°YE TAÅž SATMIÅžLAR

SayÄ±ÅŸtay denetçilerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± denetim raporunda 2013 yÄ±lÄ±nda Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri ve Türkiye TaÅŸ Kömürü Kurumunun faaliyetleri mercek altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Raporun üç sayfalÄ±k bölümünde “Elbette ki tüvenan (ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ) tipi kömür taÅŸ-kömür karÄ±ÅŸÄ±mÄ±dÄ±r. Ama bunda belli sÄ±nÄ±rlar vardÄ±r. 11 ay boyunca yapÄ±lan satÄ±ÅŸlardan birinde istenilen kalorinin tutturulduÄŸu. 10’unda ise istenilen kalorinin altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± kayda geçirilmiÅŸ” ifadeleri yer aldÄ±. Bu ifadeler Soma’daki madencilerin, “Yer altÄ±ndan kömür çÄ±karÄ±rken yer üstünden sürekli kalori yükseldi. Biraz da taÅŸ basÄ±n. EÄŸer kömür yoksa taÅŸ mÄ± yok. TaÅŸ yollayÄ±n” dedikleriyle örtüÅŸüyor. SayÄ±ÅŸtay raporuna göre Soma AÅž 2013 yÄ±lÄ±nda devlete 2.3 milyon ton teslimat yaptÄ±. SayÄ±ÅŸtayÄ±n mercek altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 1 milyon 549 bin 311 ton karÄ±ÅŸÄ±m yÄ±kamaya verildi. Bundan da sadece 768 bin 791 ton temiz kömür elde edilebildi. Kalan 780 bin 520 ton çöpe gitti.

SENDÄ°KA YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°NÄ° PATRON SEÇÄ°YORDU

Soma KatliamÄ±’nÄ±n ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± gerçeklerden biri de iÅŸçilerin üyesi olduÄŸu sendikanÄ±n yöneticilerinin, iÅŸçilerin deÄŸil patronun tarafÄ±nda olmasÄ±ydÄ±. Türkiye Maden-Ä°ÅŸ SendikasÄ± katliamdan çok kÄ±sa süre önce ÅŸube kongresini yapmÄ±ÅŸ yeni yönetimi belirlemiÅŸti. Özellikle özel ÅŸirketlerde ve 6 binin üzerinde iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Soma Kömürleri AÅž’de iÅŸçiler ocaktan çÄ±karken ÅŸirket yetkililerinin ellerine verdiÄŸi zarflarÄ± sandÄ±ÄŸa atarak iÅŸverenlerin listesindeki delegeleri seçti. O delegeler de yine ÅŸirket yönetiminin belirlediÄŸi ÅŸube baÅŸkan ve yöneticilerine kongrede oy atarak ÅŸube yönetimini belirledi.

Daha sonra ise Eski Åžube BaÅŸkanÄ± Tamer Küçükgencay da dahil iÅŸçilerin Soma’da istemediÄŸi 3 ÅŸube yöneticisi, Eski Genel BaÅŸkan Nurettin Akçul’un listesiyle genel merkez yöneticiliÄŸine seçildi.

BU TEKME UNUTULMAYACAK

FotoÄŸraf: Mehmet Emin Al

Katliamdan iki gün sonra, katliamÄ± protesto etmek için yürüyen, aralarÄ±nda avukatlarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 5 bin SomalÄ±ya polis saldÄ±rdÄ±. Cengiz Topel MeydanÄ±’nda toplanan kalabalÄ±k, “AKP halka hesap verecek”, “Hükümet istifa”, sloganlarÄ± atarak BeÅŸyol kavÅŸaÄŸÄ±ndaki Madenci Heykeli’ne yürüyüÅŸe geçti. Eyleme, çevre evlerdeki balkon ve pencerelerden de alkÄ±ÅŸlarla destek verildi. SomalÄ±lar Belediye MeydanÄ±’na girip, toplanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada polis, biber gazÄ±, plastik mermi ve TOMA’larla su sÄ±karak saldÄ±rdÄ±. YaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonucu 1 gazeteci 4 kiÅŸi çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±, 7 kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AynÄ± günlerde Soma’ya ziyareti sÄ±rasÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’a yönelik halk tepkisi ve MüÅŸaviri Yusuf Yerkel’in bir madenciyi tekmelemesi hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

SAÄž KALANLAR DA Ä°ÅžTEN ATILDI

KatliamÄ±n ardÄ±ndan Soma Kömür AÅž’ye baÄŸlÄ± Eynez OcaÄŸÄ±ndan 2 bin 831 madenci tazminatlarÄ± ödenmeden iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lan madencilerden bir kÄ±smÄ± bir süre sonra ocaÄŸa geri alÄ±ndÄ±. Ancak alÄ±nanlarÄ±n da alÄ±nmayanlarÄ±n da tazminatlarÄ± hâlâ ödenmedi.

DAVA SÜRÜNCEMEYE BIRAKILDI KARAR ANINDA HEYET DEÄžÄ°ÅžTÄ°

FotoÄŸraf: Emin Mengüarslan/AA

Soma'da 2014 yÄ±lÄ±nda meydana gelen ve 301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi dava mart 2015’te mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle baÅŸladÄ±.

Daha önce olasÄ± kastla yargÄ±lanan (SanÄ±ÄŸÄ±n alacaÄŸÄ± ceza ölen kiÅŸi sayÄ±sÄ±na çarpÄ±lÄ±r) sanÄ±klar, katliamÄ±n “FETÖ” tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir sabotaj olduÄŸunu iddia etti. SanÄ±klarÄ±n bu iddiasÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken davayÄ± yürüten ve soruÅŸturmaya hakim olan mahkeme heyeti deÄŸiÅŸti. Mahkeme baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na AfÅŸin Elbistan B Termik Santralinin Çöllolar kömür sahasÄ±nda yaÅŸanan ve 11 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 9 iÅŸçinin cenazelerinin ise halen toprak altÄ±nda olduÄŸu iÅŸ cinayeti davasÄ±nda, sanÄ±klara sadece para cezasÄ± veren Hakim Salih PehlivanoÄŸlu atandÄ±. AynÄ± zamanda davanÄ±n savcÄ±sÄ± da deÄŸiÅŸti. Yeni savcÄ± aylar önce “Mütalaa açÄ±klayacaÄŸÄ±m” demesine raÄŸmen 1 sene 2 ay sonra, geçtiÄŸimiz mart ayÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

SavcÄ± mütalaasÄ±nda, çoÄŸu ihmale ve sorumluluklara dikkat çekmesine raÄŸmen, meydana gelen olayÄ± “Öngörülebilir ancak istenmeyen” ÅŸeklinde tanÄ±mladÄ±. SavcÄ±, olayÄ±n ailelerin ve avukatlarÄ±n talebi olan olasÄ± kasta deÄŸil, bilinçli taksirle (Ölen kiÅŸi sayÄ±sÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n verilen, üst sÄ±nÄ±rÄ± 22.5 yÄ±l olan ceza) meydana geldiÄŸini deÄŸerlendirdiÄŸini söyledi.

ÖNCE EL KONULDU, SONRA VAZGEÇÄ°LDÄ°

Öte yandan Soma Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alp Gürkan’Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el koyan Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu (TMSF), Alp Gürkan adÄ±na kayÄ±tlÄ± 7 taÅŸÄ±nmaz için 36 milyon 600 bin TL muhammen bedel tespiti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ancak satÄ±ÅŸ öncesi Alp Gürkan’la imzalanan sulh sözleÅŸmesi gereÄŸi satÄ±ÅŸlarÄ±n geri çekildiÄŸi bildirildi.

MADEN PATRONLARINA YENÄ° KIYAKLAR

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan/DHA

Hükümet adÄ±na tüm açÄ±klamalarÄ± olayÄ±n hemen ardÄ±ndan Soma’ya gelen dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z yaptÄ±. Taner YÄ±ldÄ±z, kazanÄ±n trafo patlamasÄ±ndan kaynaklÄ± yangÄ±n sebebiyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ± ve üç gün boyunca bu söylendi. Bir süre önce Soma Kömürleri ÅŸirketinin IÅŸÄ±klar OcaÄŸÄ±nÄ± övgülerle açmÄ±ÅŸ olan YÄ±ldÄ±z, “GeçmiÅŸ dönemlere ait herhangi bir kapatÄ±lma cezasÄ± alÄ±nmamÄ±ÅŸ, ciddi bir yer” demiÅŸti. FacianÄ±n meydana geldiÄŸi gün de yetkililer tarafÄ±ndan madenin ne kadar ileri teknoloji ile üretim yaptÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin çok iyi ÅŸekilde alÄ±nmÄ±ÅŸ olduÄŸu söylendi.

Taner YÄ±ldÄ±z katliama özelleÅŸtirmenin davetiye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yönündeki ifadelerle ilgili ise, Hükümetin bu politikadan vazgeçmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha sonra da Soma yasasÄ± olarak bilinen düzenlemeyle maden patronlarÄ±na kÄ±yaklar yapÄ±ldÄ±. Düzenlemeye göre kömür madenlerinde yapÄ±lan maaÅŸ düzenlemeleri nedeniyle iÅŸletmelere devlet desteÄŸi geldi. Yer altÄ± kömür iÅŸletmelerine asgari ücretin iki katÄ± ödenmesi, çalÄ±ÅŸma sürelerinin kÄ±salmasÄ± ve yÄ±llÄ±k izin gün sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle oluÅŸan maliyetler sebebiyle maden patronlarÄ±na destek verildi. Ä°ÅŸçiler için ise 2 bin TL’lik maaÅŸ asgari ücretin iki katÄ± oldu. Emeklilik yaÅŸÄ± 49 olacaktÄ±, 50 olarak düzenlendi. TaÅŸeron sistemi kaldÄ±rÄ±lmadÄ±.

HaftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresi sadece yer altÄ±nda çalÄ±ÅŸan maden iÅŸçileri için 36 saat yapÄ±lÄ±rken, vardiya deÄŸiÅŸimi yer altÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için çalÄ±ÅŸma saati fiilen yine 45 saatte bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Öte yandan dönemin BaÅŸbakanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klamasÄ± ise “Bu iÅŸin fÄ±tratÄ±nda var” ÅŸeklinde oldu.

ERDOÄžAN ‘SORUMLU KÄ°M’ SORUSUNA ‘FITRAT’ DEMÄ°ÅžTÄ°

FotoÄŸraf: Murat Kaynak/AA

KatliamÄ±n ardÄ±ndan Soma’ya giden Dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan bir gazeteci tarafÄ±ndan kendisine yöneltilen “Sorumluluk kime ait?” sorusunu ÅŸöyle yanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±: “Dünyada kömür madenlerinin nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip etmiyorsunuz. Ä°ngiltere’de geçmiÅŸe gidiyorum, 1862 bu madende göçük 204 kiÅŸi ölmüÅŸ. 1866, 361 kiÅŸi ölmüÅŸ Ä°ngiltere. Ä°ngiltere’de 1894 patlama 290. Fransa’ya geliyorum 1906 dünya tarihinin en ölümlü ikinci kazasÄ± 1099. Daha yakÄ±n dönemlere geleyim diyorum, Japonya 1914’de 687. Çin 1942, gaz ve kömür karÄ±ÅŸmanÄ±n neden olduÄŸu sayÄ±lÄ±yor ölüm sayÄ±sÄ± 1549. DeÄŸerli arkadaÅŸlar yine Çin’de 1960 metan gazÄ± patlamasÄ± 684. Ve Japonya’da 1963’te yine kömür tozu patlamasÄ± 458. Hindistan 375. 1975’te metan gazÄ± alev aldÄ±, maden çatÄ±sÄ± çöktü ve 372. Bu ocaklarÄ±n bu noktada bu tür kazalarÄ± sürekli olan ÅŸeyler. Literatürde iÅŸ kazasÄ± denilen bir olay vardÄ±r. Bunun yapÄ±sÄ±nda fÄ±tratÄ±nda bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir ÅŸey yok.”

BAKAN GÖMLEÄžÄ°NÄ° 2 GÜN DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEMÄ°ÅžTÄ°!

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z, Soma KatliamÄ±’nÄ±n ikinci gününde konuk olduÄŸu bir canlÄ± yayÄ±nda sarf ettiÄŸi “OlayÄ± duyunca hiçbir hazÄ±rlÄ±k yapmadan geldik. ArkadaÅŸlarÄ±m soruyor neden iki gündür aynÄ± gömleÄŸi giyiyorsun. Ben de durumumuz bu diyorum” sözleri büyük tepki çekmiÅŸti.

Ä°ÅžÇÄ°LER AKP MÄ°TÄ°NGLERÄ°NE TAÅžINDI

Dava sürecinde maden iÅŸçilerinin zorla AKP mitinglerine götürüldüÄŸü de ortaya çÄ±ktÄ±. SanÄ±klardan Ramazan DoÄŸru, sorulan bir soru üzerine “2011’deki seçimlerden önce Tayyip Bey’in Manisa’da mitingi vardÄ±. 2011’de yeni bir maden sahasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± için ihale talebimiz vardÄ±. Bu süreçte, biz 3 bin iÅŸçiyle AK Parti’nin Manisa’da yaptÄ±ÄŸÄ± mitinge katÄ±ldÄ±k” demiÅŸti. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:10

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