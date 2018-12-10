YaÄŸmur Egeâ€™de etkili oldu: Ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

Ä°zmir, Manisa ve Bodrumâ€™da etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ã§ok sayÄ±da ev ve iÅŸyerini su bastÄ±.

Ä°zmir, Manisa’nÄ±n Turgutlu ve MuÄŸla’nÄ±n Bodrum ilçelerinde etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± olumsuz etkiledi. Çok sayÄ±da ev ve iÅŸ yerini su bastÄ±. Trafikte aksamalar yaÅŸandÄ±.

Ä°zmir'de gün boyu etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle tarihi KemeraltÄ± ÇarÅŸÄ±sÄ±'ndaki bazÄ± iÅŸyerlerini su bastÄ±.

Ä°zmir'de, öÄŸle saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur, günlük yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Banliyö ulaÅŸÄ±mÄ± hizmeti veren Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da grevde olmasÄ± nedeniyle, kentin bazÄ± noktalarÄ±ndaki araç trafiÄŸinde aksaklÄ±klar yaÅŸandÄ±. Tarihi KemeraltÄ± ÇarÅŸÄ±sÄ±'ndaki bazÄ± iÅŸyerlerini de yaÄŸmur sularÄ± bastÄ±. ÇalÄ±ÅŸanlar, dükkanlarÄ±n içine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

TURGUTLU'DA RÖGARLAR TIKANDI, EVLERÄ° SU BASTI

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilçesinde, yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n sürüklediÄŸi çöplerle rögarlarÄ±n tÄ±kanmasÄ± sonucu bazÄ± cadde ve sokaklar göle dönerken, alçak kesimlerdeki evleri su bastÄ±.

Turgutlu'da dün akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan ve zaman zaman etkisini arttÄ±rarak devam eden saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Bozkurt Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta, yaÄŸmur sularÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± çöplerin tÄ±kadÄ±ÄŸÄ± rögarlar taÅŸtÄ±, sokak göle dönerken, zemin kattaki bazÄ± evleri ise su bastÄ±. Ä°lçenin bazÄ± yerlerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu. Manisa BüyükÅŸehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ä°daresi ekipleri, tÄ±kanan rögarlarÄ± açarken, göle dönen cadde ve sokaklarda su tahliye çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

'HER YAÄžMURDA YÜREÄžÄ°MÄ°Z AÄžZIMIZA GELÄ°YOR'

Yorulmaz Sokak sakinlerinden AslÄ± Çelik, "Bu bizim kaderimiz mi? Her yaÄŸmurda yüreÄŸimiz aÄŸzÄ±mÄ±za geliyor. Her yaÄŸmurda evlerimizi su basÄ±yor. Ne olacak bu sokaÄŸÄ±n hali" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bozkurt Mahallesi MuhtarÄ± Hüsnü NiÅŸli ise "Yorulmaz Sokak'ta her yaÄŸmurda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± daha önce Belediye'ye bildirdik. Ancak ilgilenen olmadÄ±. Üzüm Sokak ile Kiraz SokaÄŸÄ±n kesiÅŸtiÄŸi yerde tümsek var. YaÄŸan yaÄŸmur suyu her seferinde buradaki yan sokaktan Yorulmaz SokaÄŸa akarak zemin katlarda su baskÄ±nlarÄ±na neden oluyor. Belediyeden mümkünse bu sorunumuza bir çözüm istiyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

FIRTINAYLA GELEN SAÄžANAK, BODRUMLULARA ZOR ANLAR YAÅžATTI

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde, fÄ±rtÄ±nayla birlikte gelen saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi, yollarÄ± göle çevirdi. Denizin rengi kahverengiye dönüÅŸtü.

Bodrum'da, akÅŸam saatlerinde fÄ±rtÄ±nayla birlikte baÅŸlayan ve 10 dakika süren saÄŸanak, baÅŸta Bodrum-Turgutreis yolu hastane kavÅŸaÄŸÄ± yönü ile bazÄ± ara sokak ve ana arterlerde su birikintileri oluÅŸturdu. Sürücüler, su birikintileri olan yollarda ilerlemekte güçlük yaÅŸadÄ±. Belediye ekipleri ise yollarda biriken sular için tahliyesi çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. SÄ±k sÄ±k taÅŸkÄ±nlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilçede polis ve Belediye ekipleri, erken önlem alÄ±p, özellikle dere kenarlarÄ±nda park eden araçlarÄ±n sahiplerini uyardÄ±. Sahibine ulaÅŸÄ±lamayan ve riskli yerlerde bulunan araçlar ise çekicilerle kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DENÄ°ZÄ°N RENGÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Özellikle yüksek kesimlerden gelen yaÄŸmur sularÄ± denize kadar ulaÅŸtÄ±. Çamurlu sularÄ±n denize döküldüÄŸü bölgelerde denizin rengi deÄŸiÅŸerek, kahverengiye döndü. BazÄ± vatandaÅŸlar da saÄŸanaÄŸÄ±n etkisini daha da arttÄ±rÄ±p, sele neden olmasÄ± ihtimali üzerine su baskÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± kum torbalarÄ± ile önlem aldÄ±.

SaÄŸanak sÄ±rasÄ±nda Gümbet Koyu'nda demirli bulunan teknesinde bulunan 30 yÄ±llÄ±k denizci YaÅŸar Öztürk, "FÄ±rtÄ±nayla karÄ±ÅŸÄ±k saÄŸanak yaÄŸmur yaÄŸdÄ±. Kesinlikle bunun devamÄ± gelecektir. Dünyaya, doÄŸaya zarar verildiÄŸi sürece bu tür yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum" dedi.

KOCAELÄ° VE SAKARYA'DA KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, söz konusu kentlerde halen etkili olan yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bu gece saatlerinden itibaren etkisini artÄ±racaÄŸÄ± bilgisi verildi.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yer yer kuvvetli olacaÄŸÄ±na da dikkati çekilen açÄ±klamada “24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ düÅŸmesi beklendiÄŸinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 20:49

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