YaÄŸmur Egeâ€™de etkili oldu: Ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

İzmir, Manisa ve Bodrum’da etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

İzmir, Manisa’nın Turgutlu ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Trafikte aksamalar yaşandı.

İzmir'de gün boyu etkili olan yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı işyerlerini su bastı.

İzmir'de, öğle saatlerinde başlayan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Banliyö ulaşımı hizmeti veren İZBAN çalışanlarının da grevde olması nedeniyle, kentin bazı noktalarındaki araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı işyerlerini de yağmur suları bastı. Çalışanlar, dükkanların içine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Fotoğraf: DHA

TURGUTLU'DA RÖGARLAR TIKANDI, EVLERİ SU BASTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yağmur sularının sürüklediği çöplerle rögarların tıkanması sonucu bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, alçak kesimlerdeki evleri su bastı.

Turgutlu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bozkurt Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta, yağmur sularının taşıdığı çöplerin tıkadığı rögarlar taştı, sokak göle dönerken, zemin kattaki bazı evleri ise su bastı. İlçenin bazı yerlerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açarken, göle dönen cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmalarına başladı.

'HER YAĞMURDA YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELİYOR'

Yorulmaz Sokak sakinlerinden Aslı Çelik, "Bu bizim kaderimiz mi? Her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Her yağmurda evlerimizi su basıyor. Ne olacak bu sokağın hali" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli ise "Yorulmaz Sokak'ta her yağmurda yaşanan sıkıntıyı daha önce Belediye'ye bildirdik. Ancak ilgilenen olmadı. Üzüm Sokak ile Kiraz Sokağın kesiştiği yerde tümsek var. Yağan yağmur suyu her seferinde buradaki yan sokaktan Yorulmaz Sokağa akarak zemin katlarda su baskınlarına neden oluyor. Belediyeden mümkünse bu sorunumuza bir çözüm istiyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA

FIRTINAYLA GELEN SAĞANAK, BODRUMLULARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtınayla birlikte gelen sağanak hayatı olumsuz etkiledi, yolları göle çevirdi. Denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Bodrum'da, akşam saatlerinde fırtınayla birlikte başlayan ve 10 dakika süren sağanak, başta Bodrum-Turgutreis yolu hastane kavşağı yönü ile bazı ara sokak ve ana arterlerde su birikintileri oluşturdu. Sürücüler, su birikintileri olan yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı. Belediye ekipleri ise yollarda biriken sular için tahliyesi çalışma başlattı. Sık sık taşkınların yaşandığı ilçede polis ve Belediye ekipleri, erken önlem alıp, özellikle dere kenarlarında park eden araçların sahiplerini uyardı. Sahibine ulaşılamayan ve riskli yerlerde bulunan araçlar ise çekicilerle kaldırıldı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları denize kadar ulaştı. Çamurlu suların denize döküldüğü bölgelerde denizin rengi değişerek, kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar da sağanağın etkisini daha da arttırıp, sele neden olması ihtimali üzerine su baskınlarına karşı kum torbaları ile önlem aldı.

Sağanak sırasında Gümbet Koyu'nda demirli bulunan teknesinde bulunan 30 yıllık denizci Yaşar Öztürk, "Fırtınayla karışık sağanak yağmur yağdı. Kesinlikle bunun devamı gelecektir. Dünyaya, doğaya zarar verildiği sürece bu tür yağışların artacağını düşünüyorum" dedi.

KOCAELİ VE SAKARYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kentlerde halen etkili olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bilgisi verildi.

Yağışların yer yer kuvvetli olacağına da dikkati çekilen açıklamada “24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış düşmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Aralık 2018 20:49

