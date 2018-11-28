ABD'den KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamalarÄ±

Eski ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti Ã¼zerinden Trump'a yÃ¼klendi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mattis ise 'yeterli delil yok' dedi.

ABD'nin eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve 2016 BaÅŸkanlÄ±k seçimlerinde Demokrat Partinin adayÄ± Hillary Clinton, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin, "KaÅŸÄ±kçÄ± öldürülürken konsoloslukta olanlarÄ±n örtbas edilmesinin bir parçasÄ± olan bir baÅŸkanÄ±mÄ±z (Donald Trump) var" dedi.

Clinton, eÅŸi eski ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton ile Kanada'nÄ±n Toronto kentinde yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmada, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a yüklendi. ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda Suudi Arabistan ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmekten çekindiÄŸini belirten Clinton, "Bu durum, ABD'nin iÅŸ sözleÅŸmeleriyle ilgili deÄŸil, kendi kiÅŸisel baÄŸlantÄ±larÄ± ile ilgili. Hem BaÅŸkan hem de damadÄ± Jared Kushner'Ä±n aileleri ve ÅŸirketlerinin Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± ile ne kadar ticari çÄ±karÄ± olduÄŸunu bilmiyoruz" diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptÄ±rÄ±m uygulanabileceÄŸini dile getirirken diÄŸer taraftan ikili iliÅŸkileri bozmak istemediÄŸi sinyalini vermiÅŸti. Trump, bu süreçte Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve bu ülkenin ABD'ye yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. Trump'Ä±n damadÄ± Kushner ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± da sÄ±k sÄ±k eleÅŸtiri konusu oluyor.

MATTIS: VELÄ°AHT PRENSLE Ä°LGÄ°LÄ° HENÜZ NET BÄ°R DELÄ°L YOK

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Litvanya Milli Savunma BakanÄ± Raimundas Karoblis ile ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (Pentagon) görüÅŸmesinden önce gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bakan Mattis, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin ses kaydÄ±nÄ± dinlemediÄŸini ancak kaydÄ±n çevirisini okuduÄŸunu ifade etti.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin soru üzerine Mattis, ABD yönetiminin deÄŸerlendirmesinde bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cinayetin kimin tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸine iliÅŸkin henüz ellerinde net bir sonuç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin hesabÄ±nÄ±n sorulmasÄ± konusundaki tutumlarÄ±nda da deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mattis, "Veliaht Prens'in (Muhammed Bin Selman) dahlinin olduÄŸuna dair açÄ±k bir delilimiz yok. Ne istihbaratta ne de kimsede açÄ±k bir delil yok." diye konuÅŸtu.

Konuyla ilgili tüm istihbari bilgileri bizzat okuduÄŸunu anlatan Bakan Mattis, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin ses kaydÄ±nÄ± dinleyip dinlemediÄŸine iliÅŸkin soruya, "HayÄ±r, o dili anlayamam ama ülkemize hizmet etme konusunda yeterince zaman harcadÄ±m ve durumun ne kadar can sÄ±kÄ±cÄ± olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±m. Orada konuÅŸulanlarÄ± anlamam gerekiyordu ve o kayÄ±t olduÄŸu iddia edilen kaydÄ±n çevirisini okudum. KayÄ±t bizde yok. Veya varsa da ben bilmiyorum. KaydÄ±n çevirisini verildiÄŸi gün iki kez okudum." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

DEMOKRAT SENATÖR JEANNE SHAHEEN

ABD yönetiminin Senatoya yaptÄ±ÄŸÄ± Yemen ve Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± sunumuna katÄ±lan ABD'li Senatör Demokrat Jeanne Shaheen, "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin talimatÄ±nÄ± Suudi Veliaht Prens'in verdiÄŸine inanÄ±yorum." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve Savunma BakanÄ± James Mattis tarafÄ±ndan Senatoda yapÄ±lan bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amerikan CNN kanalÄ±na konuÅŸan Shaheen, Pompeo ve Mattis'ten duyduklarÄ±ndan tatmin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Söz konusu oturumun ardÄ±ndan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti hakkÄ±ndaki güncel yorumu sorulan senatör, "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin talimatÄ±nÄ± Suudi Veliaht Prens'in verdiÄŸine inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu. Shaheen ayrÄ±ca, güvendiÄŸi bir kaynaÄŸÄ±n, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine ait olduÄŸunu iddia ettiÄŸi bir videoyu internette izlediÄŸini söylediÄŸini, ancak söz konusu videonun gerçek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini kaydetti. (AA)

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