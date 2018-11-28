ArkadaÅŸlarÄ± Ä°rem KÃ¼tÃ¼k iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼: Bu olayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayalÄ±m!

ODTÃœ kampÃ¼sÃ¼nde kafasÄ±na kamyonet kasasÄ± kapaÄŸÄ±nÄ±n Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°rem KÃ¼tÃ¼k iÃ§in arkadaÅŸlarÄ± anma tÃ¶reni dÃ¼zenledi.

ODTÜ kampüsünde, yürüdüÄŸü esnada kafasÄ±na yoldan geçen kamyonetin kasa kapaÄŸÄ±nÄ±n çarpmasÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°rem Kütük için arkadaÅŸlarÄ± anma töreni düzenledi.

ODTÜ öÄŸrencileri Ä°rem Kütük'ün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yere yürüyerek karanfiller bÄ±raktÄ±. Kütük'ün bir arkadaÅŸÄ± “Ben bir arkadaÅŸÄ±mÄ± hiç uÄŸruna kaybettim, bir daha böyle bir ÅŸeyin yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemiyorum” dedi. ÖÄŸrenciler, kazaya sebep olan ihmallerin bir an önce açÄ±klanmasÄ± ve giderilmesini talep etti, olayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaklarÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

ODTÜ öÄŸrencisi Ä°rem Kütük'ün cenazesinin Konya'da defnedilmesinden bir gün sonra okul arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan anma etkinliÄŸi düzenlendi. Kütük'ün kaza geçirdiÄŸi yere yürüyen yüzlerce öÄŸrenci karanfiller bÄ±raktÄ±. Burada konuÅŸan ODTÜ Psikoloji Bölümü öÄŸrencileri ÖzdeÅŸ Çetin ve Hazal ArpacÄ± üzüntülerini ifade etti. Çetin, Ä°rem Kütük’ün çok olumlu ve mantÄ±klÄ± bir insan olduÄŸunu, onunla zaman geçiren herhangi birinin güzel anÄ±lara sahip olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Olaya sebep olan ihmallerin çözülmesinin, adaletin saÄŸlanmasÄ± ve bunun gibi bir olayÄ±n tekrar yaÅŸanmamasÄ± için gerekli olduÄŸunu söyleyen Çetin, “Ben bir arkadaÅŸÄ±mÄ± hiç uÄŸruna kaybettim, bir daha böyle bir ÅŸeyin yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemiyorum” dedi. ArpacÄ± ise, “Bu olaya kesinlikle kaza ya da kader denilmesini istemiyorum. Bu olayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayalÄ±m ve hep birlikte olalÄ±m istiyorum, sorumlular kimse bulunsun istiyorum” dedi.

'Ä°HMALLER ÇÖZÜLMEZSE, ÖLÜMLER SÜRER'

FotoÄŸraf: Evrensel

ODTÜ ÖÄŸrenci Temsilcisi Kurulu Üyesi Ekin Bal, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada olayÄ±n bir trafik kazasÄ±ndan öte olduÄŸunu ve çok açÄ±k ihmaller içerdiÄŸini söyledi. YaÅŸanan olaydan sonra birçok sorunun gün yüzüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Bal, okul saÄŸlÄ±k merkezi tarafÄ±ndan gönderilen ambulansÄ±n yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± için müdahale edemediÄŸini belirtti. Okulun en yoÄŸun olduÄŸu saatlerde kamyonet tarzÄ± araçlarÄ±n kullanÄ±mÄ±ndaki denetimsizliÄŸe dikkat çeken Bal, okul yönetiminin sorumluluÄŸu kabul edip olayÄ± aydÄ±nlatan bir açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olaydan üzüntü duyduÄŸunu belirtmekle yetindiÄŸini ve sorularÄ± cevapsÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÖÄŸrencilerin hayatÄ±nÄ± hiçe sayan ve ihmallerden bahsetmeyen bu tutumun kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Bal, “Bu sorunlar ve kampüs içerisindeki birçok eksiklik ortadan kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece böyle durumlarÄ±n tekrar edeceÄŸi açÄ±ktÄ±r” dedi.

ÖÄžRENCÄ°LER TALEPLERÄ°NÄ° AÇIKLADI

ODTÜ öÄŸrencileri yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada taleplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

• ODTÜ yönetimi bahsi geçen araç ve diÄŸer iddialar hakkÄ±nda acilen bir açÄ±klama yapmalÄ±dÄ±r.

• YaÅŸanan bu olaydaki sorumluluk yalnÄ±zca ÅŸoföre ait deÄŸildir. Denetim ve düzenlemeyi yapan kurumlarÄ±n olaydaki sorumluluklarÄ±na dair bir açÄ±klama yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

• Okula araç giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± denetim altÄ±na alÄ±nmalÄ±, kamyonet tipi araçlarÄ±n kampüs içerisinde kullanÄ±mÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

• Okulun saÄŸlÄ±k merkezinin yeterli hale getirilmesi, tüm bileÅŸenlerin kullanÄ±mÄ±na açÄ±lmasÄ± için gerekli iÅŸlemler acilen yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

• ODTÜ yönetimi öÄŸrencilerin taleplerine sÄ±rt çevirmeyi bÄ±rakmalÄ±, öÄŸrenciler ile ortak bir kanalda buluÅŸarak taleplerin yerine getirilmesi için somut adÄ±mlar atmalÄ±dÄ±r.

Daha sonra Psikoloji bölümünün de içinde bulunduÄŸu Sosyal Bilimler binasÄ±na geçen ODTÜ öÄŸrencileri, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n anÄ±sÄ±na buraya bir fidan dikti.

ODTÜ REKTÖRLÜÄžÜNDEN AÇIKLAMA

ODTÜ RektörlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Üniversitemiz kampüsü içerisinde 26 KasÄ±m 2018 tarihinde, saat 12.05’te meydana gelen elim kazada Psikoloji Bölümü son sÄ±nÄ±f öÄŸrencimiz Ä°rem Kütük’ün hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden ODTÜ ailesi olarak büyük üzüntü duymaktayÄ±z. Rektörlük olarak 26.11.2018 tarihinde e-posta ile mensup ve öÄŸrencilerimizle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bu kaza ile ilgili olarak savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma titizlikle devam etmekte, üniversitemiz bu süreçte ilgili makamlarla her türlü iÅŸbirliÄŸi içinde olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Bu süreç tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda tüm detaylar, bütün açÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. ODTÜ ailesi olarak kÄ±ymetli öÄŸrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü ve sarsÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. ÖÄŸrencimize Allah’tan rahmet, baÅŸta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve ODTÜ mensuplarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diliyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ'lÃ¼ Ä°rem KÃ¼tÃ¼k mezuniyet cÃ¼bbesiyle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

ODTÜ'LÜ Ä°REM, ORGANLARINI BAÄžIÅžLAMIÅž

AA'nÄ±n haberine göre Ä°rem Kütük'ün çantasÄ±ndan, organlarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettiÄŸi belgenin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, ancak bunun sonradan fark edildiÄŸi öÄŸrenildi. Kütük'ün ablasÄ± Elif Gündüz, açÄ±klamalarda bulundu.

Ä°rem Kütük'ün ablasÄ± Elif Gündüz, "Biz organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± kartÄ±nÄ± bulduÄŸumuzda çok geçti. O anda çantasÄ±ndaki cüzdanÄ±na bakÄ±lsa belki görülebilirdi. Birileri açÄ±nca hemen görsün istemiÅŸ ama açÄ±lmamÄ±ÅŸ. KeÅŸke onu yapabilseydik. Bu konuda kendisine borçlu kaldÄ±k” dedi.

FotoÄŸraf: SavaÅŸ Güler/AA

‘BAÅžKA CANLAR YANMASIN’

Gündüz, Ä°rem'in ölümüyle ilgili olayÄ±n acÄ±sÄ±yla net bir bilgi alamadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°rem'in okuldaki arkadaÅŸlarÄ±ndan bilgi aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gündüz, "ÖÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ± yolun çok dar olduÄŸunu söylüyorlar. Bir taraf aÄŸaçlÄ±k bir taraftan da kamyon gelmiÅŸ. Zaten kaçacaÄŸÄ± bir yer yokmuÅŸ. Bu tür basit ÅŸeyler bir cana mal oluyor. Ä°nÅŸallah bir ihmal yoktur. Bizim amacÄ±mÄ±z birisinin ceza almasÄ± deÄŸil, fakat baÅŸka canlar yanmasÄ±n." diye konuÅŸtu. (HABERMERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 18:03

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