ODTÃœ'lÃ¼ Ä°rem KÃ¼tÃ¼k mezuniyet cÃ¼bbesiyle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

ODTÃœ kampÃ¼sÃ¼nde kamyonet kasasÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na Ã§arpmasÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°rem KÃ¼tÃ¼k, Konya'da topraÄŸa verildi.

ODTÜ kampüsü içerisinde kamyonetin kasasÄ±nÄ±n açÄ±lan kapaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na çarpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°rem Kütük, memleketi Konya'da topraÄŸa verildi. Kütük'ün tabutunun üzerine duvak ve mezuniyet cübbesi örtülürken, cenazeye okul arkadaÅŸlarÄ± da katÄ±ldÄ±.

Otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±nan Ä°rem Kütük'ün cenazesi, Konya'ya getirildi. Cenaze daha sonra Parsana Camii'ne götürüldü. Baba Ali RÄ±za ve anne Saadet Kütük, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ä°rem'in tabutunun üzerine duvak örtülüp, mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazede Ä°rem Kütük'ün okul arkadaÅŸlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

Ä°rem Kütük'ün cenazesi öÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± Musalla MezarlÄ±ÄŸÄ±'na götürülerek, gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

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ODTÜ'LÜ ÖÄžRENCÄ°LERDEN ÖLÜME TEPKÄ°

Öte yandan Ä°rem Kütük'ün ölümüne ODTÜ öÄŸrencileri tepki gösterdi. ODTÜ'de okuduÄŸunu ve adÄ±nÄ± vermek istemediÄŸini belirten bir öÄŸrenci, arkadaÅŸlarÄ± Ä°rem Kütük’ün yaralanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan müdahale eden üniversitenin ambulansÄ±nÄ±n yetersiz kalmasÄ± ve diÄŸer ambulansÄ±n geç gelmesine tepkisini dile getirdi.

Bir baÅŸka öÄŸrenci de, buradaki öÄŸrencilerin hepsinin sÄ±kça A4 Kampüs KapÄ±sÄ± yolunu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu olayÄ± sadece okul yönetimine yÄ±kmak doÄŸru mudur bilmiyorum ancak bu yol hepimizin kullandÄ±ÄŸÄ± bir yol sonuçta. Bu olaylarÄ±n bu kadar üst üste yaÅŸanmasÄ± tabii ki hepimizi üzüyor. Böyle bir araç okula girecekse bir sürü giriÅŸ varken en iÅŸlek yolun kullanÄ±lmasÄ± bence çok yanlÄ±ÅŸ. Bu tip olaylarda ÅŸans faktörünün minimize edilmesi için gereken önlemler alÄ±nmalÄ±. Dün böyle bir olayÄ±n olmasÄ± yarÄ±n bizim baÅŸÄ±mÄ±za da gelmeyeceÄŸi anlamÄ±na gelmiyor” diye konuÅŸtu.

'HERKESÄ°N BAÅžINA GELEBÄ°LÄ°RDÄ°, ÇOK KÖTÜ BÄ°R OLAY'

BaÅŸka bir ODTÜ öÄŸrencisi ise “O, A4 yolu üniversitenin en iÅŸlek yolu. O yolda, araçlar kenara çok fazla park ediyor. Ä°nsanlar da yürürken yolun kenarÄ±ndan yürümek zorunda kalÄ±yor. Çok tehlikeli bir yer orasÄ±. Benim de baÅŸÄ±ma gelebilirdi. Herkesin baÅŸÄ±na da gelebilirdi. Çok kötü bir olay” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 17:42

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