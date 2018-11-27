BM raporuna gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda 87 bin kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

KadÄ±nlarÄ±n cinsiyete baÄŸlÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼lme oranlarÄ±nÄ± inceleyen rapora gÃ¶re erkekler 2017â€™de 87 bin kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Åžiddet en Ã§ok ev iÃ§inde yaÅŸanÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler UyuÅŸturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele ve DayanÄ±ÅŸma Günü’nde ‘Küresel Cinayet Raporu’nu yayÄ±mladÄ±.

Bianet’in haberine göre, kadÄ±nlarÄ±n cinsiyete baÄŸlÄ± öldürülme oranlarÄ±nÄ± inceleyen rapora göre 2017’de 87 bin kadÄ±n kasten, bu kadÄ±nlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± (yüzde 58’i) partnerleri ya da aile üyeleri tarafÄ±ndan öldürüldü. Bu verilere göre her gün ortalama 137 kadÄ±n bir partner ya da aile üyesi tarafÄ±ndan öldürülüyor.

Tüm dünyada kadÄ±n cinayetlerinin yüzde 34’ü partnerler, yüzde 24’ü diÄŸer aile üyeleri, yüzde 42’si ise aile dÄ±ÅŸÄ±ndan kiÅŸiler tarafÄ±ndan iÅŸlendi. Bu nedenle raporda çoÄŸu bölgede evin kadÄ±nlar için en ölümcül yer olduÄŸu belirtiliyor.

Dünya çapÄ±nda beÅŸ cinayetten biri partner/aile üyesi tarafÄ±ndan iÅŸleniyor, ancak bu cinayetlerin büyük çoÄŸunluÄŸunu kadÄ±n cinayetleri oluÅŸturuyor. Partner/aile üyesi cinayetlerinde öldürülenlerin yüzde 64’ü kadÄ±n, 34’ü erkek. Partner cinayetleri özelinde ise öldürülenlerin yüzde 82’si kadÄ±n, yüzde 18’i erkek.

ÖNCE ÅžÄ°DDET BAÅžLIYOR, YASAL DÜZENLEME GEREK

Partner cinayetleri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak heteroseksüel çiftler içindeki erkekler tarafÄ±ndan iÅŸleniyor. Cinayet iÅŸleyen erkeklerin çoÄŸu cinayet öncesinde de kadÄ±na ÅŸiddet uyguluyor. Bu nedenle rapor yasal düzenlemelerin gerekliliÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyor.

KÄ±talara göre daÄŸÄ±lÄ±mda en çok kadÄ±n cinayeti Asya’da (20 bin) ve Afrika’da (19 bin) iÅŸlendi. Afrika’da her 100 binlik kadÄ±n nüfusunda 3.1, Amerika’da 1.6 kiÅŸiye denk gelen aile üyesi/partner cinayetleri oranlarÄ±yla Afrika ve Amerika partner/aile üyesi tarafÄ±ndan iÅŸlenen kadÄ±n cinayetlerinde en riskli kÄ±talar. 2017’de Afrika’da öldürülen kadÄ±nlarÄ±n yüzde 69’u partner/aile üyesi, Avrupa’da öldürülen kadÄ±nlarÄ±n yüzde 38’i partner/aile üyesi tarafÄ±ndan öldürüldü.

2012’de 48 bin kadÄ±n partnerleri ya da aile üyeleri tarafÄ±ndan öldürülmüÅŸtü. Rapor, partner/aile üyesi tarafÄ±ndan iÅŸlenen kadÄ±n cinayetlerinin dünya çapÄ±nda artÄ±ÅŸta olduÄŸunu gösteriyor.

Tüm cinayetler göze alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda erkeklerin öldürülme oranÄ± (yüzde 80) kadÄ±nlardan daha yüksek olduÄŸu halde ev içi ÅŸiddet ve cinsiyetçilik kadÄ±n cinayetlerine sebep oluyor.

Rapora göre eÅŸitsizlik, cinsiyet stereotipleri ve cinsiyet rolleri kadÄ±n cinayetlerine yol açÄ±yor.

YakÄ±n partner tarafÄ±ndan iÅŸlenen cinayetler cinsiyet baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸiddetin son noktasÄ± oluyor. KadÄ±n cinayetinin büyük çoÄŸunluÄŸu güncel ve eski partnerler tarafÄ±ndan iÅŸleniyor. Baba, kardeÅŸ, anne ve diÄŸer aile üyeleri de kadÄ±nÄ±n toplumsal statüsü ve cinsiyet rollerinin etkisinde cinayet iÅŸliyor. KÄ±skançlÄ±k ve bÄ±rakÄ±lma korkusu, belirli bölgelerde ise baÅŸlÄ±k parasÄ±, namus ve töre, cinayetin sebepleri olarak öne çÄ±kÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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