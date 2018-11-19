'Patronların borçlarını silenler, öğrencilerden geri ödeme istiyor'

Sinem TONCA

Barış GÜLMÜŞ

Adana

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), kredi/burs başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK’nın ‘Beklenen gün geldi’ diye duyurduğu başvuru sonuçları üniversite öğrencilerinin de gündeminde. Sonuçların açıklanmasının ardından dönemin başından beri birçok masrafla boğuşan Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle burs/kredi tartışmalarını konuştuk. Her geçen gün geçim şartlarının ağırlaştığını ifade eden öğrenciler borçlanarak okumak zorunda bırakıldıklarını belirttiler.

‘BABAMIN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR YETEBİLİR?’

Temel tüketim maddelerine gelen zamlardan ve hayat pahalılığından yakınan Güneş ise “Burs, kredi alan her öğrenciye verilen para üniversite öğrencileri için yeterli değil. Neredeyse her şey iki katına çıktı neden burslar da iki katına çıkmıyor? İki kardeşim de lisede okuyor. Babamın emekli maaşı ise bize ne kadar yetebilir?” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına yüzde 26 zam yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Güneş, “Böyle bir zama yapılıyorsa bu zam oranı öğrenciler için de geçerli olmalı” diye ekledi.

Kendisine burs çıkmadığını belirten Ali de KYK’nın kredi veya burs alacak öğrencileri seçme yöntemini eleştirerek “Öğretmen çocuğu burs alamazken mal varlığı fazla olan fakat bunları sistemde başka türlü gösterilen kişilere burs çıkabiliyor” dedi. Okulların açılmasının üzerinden neredeyse iki ay geçtiğini dile getiren Ali, “Henüz burs, kredi alamadık ama okulun hemen başında fakültemiz için aldığımız malzemelere yaklaşık 1000 lira para verdik” dedi. İki aylık bursun bir anda yatmasının öğrencilerin ihtiyaçlarına çözüm olmayacağını söyleyen Ali, “Ocak’ta toplu şekilde yatacaksa yine sıkıntı, öğrenci o bursu alana kadar ya cebinde parasız geziyor ya da bir şekilde bir yerden borçlanıyor, yani bir anlamı yok” dedi.

KREDİYİ GERİ ÖDEMEK İÇİN İŞ LAZIM

Kredi/burslara yapılan, 30 liraya tekabül eden yüzde 6 zammın az olduğunu ifade eden bir öğrenci “500 lira neyimize yetecek? Günlük ulaşım, ev, yurt masrafları, kitap fotokopi paraları... Öğrenci 500 lira ile bu ihtiyaçların hangi birini karşılasın?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere ‘Burs değil kredi alın, bedavacılığa alışmayın’ sözlerini eleştiren öğrenci “Patronların borçlarını siliyorlar ama hiçbir şeyi olmayan öğrenciden kredi almalarını bekliyorlar, öğrenciler bu ülkenin geleceği değil mi? Devlet geleceğine yatırım yapmıyor, öğrencilere gereken değeri vermiyor” dedi. Sohbete katılan Ferhat ise “Madem ‘bedavacılığa alışmayın’ diyorlar o zaman öğrencinin krediyi geri ödemesi için gerekli iş imkanını sağlasınlar” diye konuştu.