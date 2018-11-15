Torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda dÃ¼zenlemeler Ã¶ngÃ¶ren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.

TBMM Genel Kurulu'nda, SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde görüÅŸmeler devam etti. Maddeler üzerine yapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±. GörüÅŸmeler devam ederken siyasi parti grubu temsilcileri teklif üzerine söz aldÄ±.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan torba yasada neler var?

Ä°YÄ° Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AKP hükümetleri döneminde uygulanan saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±nÄ±n iflas ettiÄŸini ifade etti. SaÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±ndan derhal vazgeçilmesi gerektiÄŸini ifade eden Cesur, vatandaÅŸlardan çeÅŸitli kalemlerde alÄ±nan ek ücret uygulamalarÄ±na da son verilmesi gerektiÄŸini söyledi. Cesur, “Koruyucu ve önleyici tÄ±p anlayÄ±ÅŸÄ±, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda temel politika olarak devreye sokulmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

'Hekimin 450 gÃ¼n iÅŸsiz beklemesi kabul edilemez'

MHP Ä°stanbul Milletvekili Hayati Arkaz, teklifin toplum yararÄ±nÄ± gözeten birçok düzenleme içerdiÄŸini ileri sürdü.

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ÅŸiddetin önlenmesini amaçlayan maddenin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeniden düzenlenmeye ihtiyaç olduÄŸunu anlatan Arkaz, “SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± uygulanan yaptÄ±rÄ±mlar mümkün olduÄŸu kadar aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ± bireysel suçlar olarak deÄŸerlendirmelerinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Akraz, “Ä°ki kiÅŸi arasÄ±nda husumet olarak göremeyiz. DoÄŸrudan insan ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar kapsamÄ±na almamÄ±z gerekmektedir” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Necdet Ä°pekyüz ise saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yapÄ±lacak düzenlemeler için meslek örgütlerinin görüÅŸlerinin dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri: 5. madde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, toplumu ilgilendiren saÄŸlÄ±kla ilgili düzenlemelerin, ‘torba yasa teklifleri’ halinde ele alÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Teklifin komisyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n dört gün sürdüÄŸünü, Genel Kuruldaki dünkü görüÅŸmelerin ise 12 saat sürdüÄŸünü vurgulayan Bulut, teklif sahibi milletvekillerinin kürsüde maddeleri niçin getirdiklerini tek tek anlatmasÄ± gerektiÄŸini ancak bunun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bulut, “Bu torba yasa, ilk geliÅŸ haliyle FETÖ'cü anlayÄ±ÅŸÄ±n tekerrürüdür. Bir FETÖ'cü anlayÄ±ÅŸla getirilmiÅŸtir. GeliÅŸ hali ile son hali arasÄ±nda inanÄ±lmaz fark vardÄ±r” dedi.

GörüÅŸmeler, ikinci bölümde yer alan maddeler üzerinde devam ediyor. (AA)

SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ±nÄ±n 22 maddesi kabul edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 21:38

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