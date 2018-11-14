SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri: 5. madde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ediyor.

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin maddeleri üzerine TBMM Genel Kurulundaki görüÅŸmeleri devam ediyor. SaÄŸlÄ±k emekçilerinin tepki gösterdiÄŸi 5. madde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda düzenlemeler içeren kanun teklifindeki 5. madde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda düzenlemeler içeren kanun teklifinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe göre, terör örgütlerine üyeliÄŸi, mensubiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu için kamu görevinden çÄ±karÄ±lan ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucunda kamu görevine alÄ±nmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çÄ±karma veya göreve alÄ±nmama kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi tarihten itibaren 450 gün sonunda özel hastanelerde mesleklerini icra edebilecek.

Tepki çeken madde deÄŸiÅŸmeden önce “Terör örgütlerine üyeliÄŸi, mensubiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu için kamu görevinden çÄ±karÄ±lan doktorlar, diÅŸ doktorlarÄ± ve tÄ±pta uzman olanlarÄ±n yalnÄ±zca SGK anlaÅŸmasÄ± olmayan özel hastanelerde çalÄ±ÅŸabileceklerine” ifadelerine yer veriyordu.

5. Madde TBMM Genel Kurulu’nda aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi. pic.twitter.com/cBEtftkvVG — Ali ÅžEKER (@draliseker) 14 KasÄ±m 2018

Öte yandan Genel Kurulda teklifinin birinci bölümü üzerinde siyasi parti grubu temsilcileri konuÅŸtu.

Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Lütfü Türkkan, “Teklifte öyle maddeler var ki cezasÄ± var suçu yok. 'Åžundan dolayÄ± sana ceza veriyorum' diyemiyorsunuz, sadece 'güvenlik soruÅŸturmasÄ±na takÄ±ldÄ±n' diyorsunuz. Bu suçlama çok soyut bir ÅŸey. Bu teklifi böyle geçirmek doÄŸru olmaz. Suçu belli olmayan ama cezasÄ± belli olan bir durum var ortada. SuçladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiye neyle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemelisiniz” diye konuÅŸtu.

AKP’nin hastane ya da cezaevlerinin büyüklüÄŸüyle övündüÄŸünü hatÄ±rlatan Türkkan, “OralarÄ± kendi kadrolarÄ±nÄ±zla doldurmak için yapÄ±yorsanÄ±z, bunun vebali büyük olur, aÄŸÄ±r olur” dedi.

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda, suçu iÅŸleyen kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lacak olmasÄ±nÄ±n önemli geliÅŸme olduÄŸunu iddia eden MHP Milletvekili Ali Muhittin TaÅŸdoÄŸan, en çok acil servislerde ÅŸiddet olayÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, öncelikle buralardaki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n önlenmesi gerektiÄŸini söyledi.

‘7 BÄ°NE YAKIN HEKÄ°M MESLEKLERÄ°NÄ° YAPAMAZ DURUMA GETÄ°RÄ°LDÄ°’

HDP Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin temellerine inmek gerektiÄŸini ifade ederek, “Bu konuyla ilgili saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma yapabildik mi? HayÄ±r. BaskÄ± altÄ±nda sabahlara kadar komisyon çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. Teklifle ilgili belli bir düzenleme yapÄ±ldÄ± ancak bu da yeterli deÄŸil” dedi.

Teklifle, yaklaÅŸÄ±k 7 bine yakÄ±n hekimin yargÄ±lanmadan, hukuk süreci yaÅŸamadan mesleklerini kamuda yapamaz duruma getirildiÄŸini kaydeden Kemalbay, “Eskiden sakÄ±ncalÄ± piyadeler vardÄ±, ÅŸimdi de sakÄ±ncalÄ± hekimler var. Bir suçlarÄ± varsa yargÄ±lanmalarÄ± gerekir, eÄŸer yoksa mesleÄŸe kabul etmemek olmaz” diye konuÅŸtu.

Kemalbay, bugün saÄŸlÄ±k emekçilerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bu müdahalenin, gelecek dönemde baÅŸka meslek gruplarÄ±na da yapÄ±labileceÄŸine dikkat çekti.

Türkiye bir hukuk devleti ise her ÅŸeyin hukuk çerçevesinde yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Kemalbay, “Hekimler, 'savaÅŸ dursun' dedikleri için bu listelere alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu listeler, siyasi tasfiye için oluÅŸturulmuÅŸ listelerdir; bazÄ± kiÅŸilerin devletten ayÄ±klanmasÄ± için yapÄ±lan bir uygulamadÄ±r” dedi.

‘AMACINIZ ÖÄžRENCÄ°LÄ°KTEN BAÅžLAYARAK MUHALEFETÄ° ENGELLEMEK’

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, teklife iliÅŸkin eleÅŸtirilerini dile getirerek, “Ä°nsanlarÄ± mesleÄŸinden mahrum bÄ±rakacak bir saik, nasÄ±l sizin grubunuza hakim olur. YargÄ± kararÄ± ile meslekten atÄ±lanlar var ama ÅŸimdi siz yargÄ± kararÄ±na bile güvenmiyorsunuz, 'güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ± geçemedi' diye insanlarÄ±n mesleÄŸini yapmasÄ±nÄ± engelliyorsunuz” dedi.

TanrÄ±kulu, “Çok zor ve uzun olan tÄ±p eÄŸitimi alan öÄŸrenciler, güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle görevlerini yapamayacak. Bunu nasÄ±l yapabiliyorsunuz? YargÄ±ya güvenmiyorum ama yargÄ± kararÄ± bile olmadan bunu nasÄ±l yapabileceksiniz? Bunu anlayamÄ±yorum. AmacÄ±nÄ±z ÅŸu; öÄŸrencilikten baÅŸlayarak muhalefeti engellemek. Çünkü, öÄŸrenciler fiÅŸlenmek korkusuyla muhalefet edemeyecek” ifadelerini kullandÄ±.

“YarÄ±n bir gün bunu avukatlara da getireceksiniz” diyen TanrÄ±kulu, güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçemeyenlerin avukatlÄ±k yapamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sezgin TanrÄ±kulu, “Hatta daha da ileri gideceksiniz, mali müÅŸavirlere, mühendislere de getireceksiniz. Giderek bu noktaya doÄŸru taÅŸÄ±nacak” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CHP'li TanrÄ±kulu, bu teklifin vicdandan ve etik deÄŸerlerden yoksun olduÄŸunu savunarak, “Yol yakÄ±nken, gelin bu teklifi düzeltelim” dedi.

AKP TEPKÄ° ÇEKEN MADDE Ä°ÇÄ°N TAZMÄ°NAT ÖNERMÄ°ÅžTÄ°

Teklif üzerine TBMM Genel Kurul görüÅŸmeleri dün baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k emekçilerinin tepkisini çeken 5.madde için AKP'nin düzenlemeye gideceÄŸi ve güvenlik soruÅŸturmasÄ±nÄ± geçemeyen hekimler için tazminat koÅŸulu getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti. Muhalefet partileri ve saÄŸlÄ±k emekçileri ise maddenin tamamen geri çekilmesini talep ediyor. (AA)

AKPâ€™den teklif: Ver parayÄ± geÃ§ gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±nÄ±

SaÄŸlÄ±k yasasÄ±na saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinden tepkiler yÃ¼kseliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 20:11

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