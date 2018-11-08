SaÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan torba yasada neler var?

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi komisyonda onaylandÄ±. Peki teklifte neler var?

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, TBMM SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonunda kabul edildi. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin artmasÄ±yla saÄŸlÄ±k emekçilerinin yasal düzenleme talebi üzerine ‘SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin düzenleme’ olarak gündeme gelen tasarÄ±daki maddeler saÄŸlÄ±k emekçilerinin tepkisini çekmiÅŸti. SaÄŸlÄ±k meslek örgütleri, AKP’lilerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± teklifin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete iliÅŸkin bölümün ÅŸiddeti önleyemeyeceÄŸini ifade etti. Teklifin en tartÄ±ÅŸmalÄ± noktalarÄ±ndan biri de KHK ile kamu görevinden ihraç edilen saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yasaklayan düzenleme olmuÅŸtu.

SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDETÄ°N ÖNLENMESÄ°

Teklifle, saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlardan ÅŸüpheli olanlarÄ±n, kolluk görevlilerince yakalanÄ±p ve gerekli iÅŸlemleri yapÄ±larak Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edilmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ± adli iÅŸlemleri yerine getirecek. Bu suçlarÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda, kolluk tarafÄ±ndan müÅŸteki, maÄŸdur veya tanÄ±k olan saÄŸlÄ±k personelinin ifadeleri iÅŸ yerlerinde alÄ±nacak.

Bu hükümler, özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlar hakkÄ±nda da uygulanacak. Bugüne kadar iÅŸlenen saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet vakalarÄ±nda süreç zaten benzer ÅŸekilde iÅŸledi.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin hükümetin saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±yla arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken saÄŸlÄ±k emekçileri ÅŸiddetin önlenmesi için dönüÅŸüm programÄ±nÄ±n iptalini istiyorlardÄ±.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± hekimler ne istedi, AKP ne yaptÄ±?

Ä°HRAÇ EDÄ°LEN HEKÄ°MLER AÇLIÄžA MAHKUM EDÄ°LECEK

Kamu görevinden çÄ±karÄ±lan tabipler, diÅŸ tabipleri ve tÄ±pta uzman olanlarÄ±n kamu ve özel hastanelerde çalÄ±ÅŸmasÄ± da teklifle engelleniyor. Ä°hraç edilen hekimler sadece sosyal güvenlik kuruluÅŸu ile sözleÅŸmesi bulunmayan saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda veya muayenehanede çalÄ±ÅŸabilecek.

Ancak bu ÅŸekilde kamu görevinden çÄ±karÄ±lanlar ile güvenlik soruÅŸturmasÄ± sebebiyle kamu görevine alÄ±nmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çÄ±karÄ±lma veya göreve alÄ±nmama kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüÄŸünü yerine getirirken kamu görevinden çÄ±karÄ±lanlarÄ±n hizmet süreleri bu süreden düÅŸürülecek. Düzenledikleri raporlar yargÄ± kararlarÄ±na ve idari iÅŸlemlere esas alÄ±namayacak.

TABÄ°P ODASINDAN Ä°ZÄ°N ALMAYACAKLAR

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasÄ±ndan izin almalarÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.

DiÅŸ hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasÄ±ndan izin almalarÄ±na iliÅŸkin düzenlemeler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lacak.

TÜTÜN ÜRÜNLERÄ°NE SANSÜR

Televizyonda yayÄ±nlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanÄ±tÄ±m filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açÄ±k olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanÄ±lamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

SaÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve öÄŸretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleÅŸkelerinde tütün ürünlerinin satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lamayacak.

Tütün ürünleri paketleri ile nargile ÅŸiÅŸelerinin üzerine, zararlarÄ±nÄ± belirten resimli ve Türkçe yazÄ±lÄ± uyarÄ± veya mesajlarÄ±n konulacaÄŸÄ± alan, yüzde 65'den yüzde 85'e çÄ±karÄ±lacak.

Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazÄ± ve ÅŸekiller aynÄ± olacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanÄ±n yazÄ±m ÅŸekli, yazÄ± karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diÄŸer yazÄ±, ibare ve ÅŸekiller dahil olmak üzere, aynÄ± ÅŸekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

SÄ°GARA PAKETLERÄ°NDE MARKANIN LOGOSU OLMAYACAK

Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aÅŸmayacak ÅŸekilde yazÄ±lacak. Paketlerin üzerine markanÄ±n logosu, simgesi veya sair iÅŸaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutularÄ± için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uygun görüÅŸü alÄ±narak TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Bu yasaklara uymayanlar, mahalli mülki amir tarafÄ±ndan 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak. Kapatma cezasÄ±ndan sonra aynÄ± dönem içinde tekrarlayan ihlallerde ise her defasÄ±nda iÅŸletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezasÄ± verilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin ZararlarÄ±nÄ±n Önlenmesi Ve Kontrolü HakkÄ±nda Kanun'un kurallarÄ± ve yasaklarÄ± düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek.

Öte yandan, teklifin 25. maddesinde yer alan tütün ürünlerinin kapalÄ± dolaplarda, kiÅŸilerin ulaÅŸamayacaÄŸÄ± ve göremeyeceÄŸi ÅŸekilde satÄ±ÅŸa sunulmasÄ±na iliÅŸkin fÄ±kra metinden çÄ±karÄ±ldÄ±.

PÄ°YASADA OLMAYAN Ä°LAÇLAR BAKANLIK Ä°ZNÄ°YLE GETÄ°RÄ°LECEK

Teklife göre TEB'in yanÄ± sÄ±ra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan uygun görülen kamu kurum/kuruluÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ÅŸahsi kullanÄ±m için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ilaç saÄŸlanabilecek, doÄŸrudan hastalara verilebilecek.

Hastanelerin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan toplu olarak getirdiÄŸi ilaçlarÄ±n temini de bu ÅŸekilde saÄŸlanabilecek.

Bu ilaçlar için yurt dÄ±ÅŸÄ± ilaç listesine girdiÄŸi tarihten itibaren 3 yÄ±l içinde izin/ruhsat sahibi tarafÄ±ndan ruhsat baÅŸvurusunda bulunulacak, baÅŸvuru tarihinden itibaren en geç 2 yÄ±l içinde ruhsat alÄ±nacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±, ruhsat baÅŸvurusu yapÄ±lmayan veya ruhsatÄ± alÄ±nmayan ilaçlarÄ±n bu ÅŸekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸlanan ilaçlar için ruhsat baÅŸvurusunda bulunma süresi, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte baÅŸlayacak.

TÜRKÄ°YE Ä°LAÇ VE TIBBÄ° CÄ°HAZ KURUMU CEZA UYGULAYABÄ°LECEK

Teklif, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat Ä°ÅŸlerinde KullanÄ±lan Zehirli Ve Müessir Kimyevi Maddelerin SatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dükkanlara Mahsus Kanun'da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±yor. CezalarÄ±n zamanÄ±nda ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli mülki idarelere göndermeden Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi veriliyor, caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± saÄŸlamak için fiilin niteliÄŸi ve önemine göre para cezalarÄ±nÄ±n alt ve üst sÄ±nÄ±rÄ± yeniden belirleniyor.

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat iÅŸlerinde kullanÄ±lan zehirli ve müessir maddeler satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapanlara, Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafÄ±ndan 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezasÄ± kesilecek. Fiilin bir yÄ±l içinde tekrarÄ± halinde ceza bir kat artÄ±rÄ±lacak.

Bu maddelerin satÄ±ÅŸÄ± kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yönelik tehlikeli bir durum oluÅŸturuyorsa, tehlike giderilinceye kadar geçici olarak iÅŸletme faaliyetten men edilecek.

EczacÄ± olmayanlarÄ±n, eczacÄ± mesul müdür atayarak eczane açabileceÄŸi kuralÄ± ÅŸirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalÄ± ortaklÄ±klar ortadan kaldÄ±rÄ±lacak. DiplomalÄ± eczacÄ± olmak ÅŸartÄ±yla, ortaklardan birinin ticarethane iÅŸlerinden mesul müdür gösterilmesi ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.

TÄ±bbi cihazlarÄ±n ruhsatlandÄ±rma süreçlerinin daha kÄ±sa sürede yapÄ±labilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla ruhsatlandÄ±rmaya esas tahliller, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bakanlÄ±kça yetkilendirilen laboratuvarlarda da yaptÄ±rÄ±labilecek.

Müstahzar olmamakla beraber hastalÄ±klarÄ± teÅŸhis veya tedavi ettiÄŸi beyanÄ± ile herhangi bir ürünün satÄ±ÅŸÄ±nÄ±, pazarlamasÄ±nÄ± veya reklamÄ±nÄ± yapanlar 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak.

DÖNER SERMAYE ARTIRIMINA SARAY ÅžARTI

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± için tahsis edilen döner sermaye miktarÄ±, her bütçe yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ihtiyaca göre artÄ±rÄ±labilecek. BakanlÄ±k merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± için tahsis edilen döner sermaye miktarÄ± 10 milyar lira olacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± döner sermaye iÅŸletmelerinin muhasebe hizmetleri bakanlÄ±kça yürütülecek ancak bakanlÄ±k tarafÄ±ndan teklif edilen ve Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca uygun görülen döner sermaye iÅŸletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yerine getirilebilecek.

EMBRÄ°YO VE ÜREME HÜCRESÄ° BAÄžIÅžLAYANA CEZA

Kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde embriyo ve üreme hücresi baÄŸÄ±ÅŸlayan, aÅŸÄ±layan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunlarÄ±n alÄ±m ve satÄ±mÄ±nÄ± yapanlar, alÄ±m ve satÄ±mÄ±na aracÄ±lÄ±k edenler veya komisyonculuÄŸunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayÄ±nlayan kiÅŸiler hakkÄ±nda, fiil daha aÄŸÄ±r cezayÄ± gerektiren bir suç teÅŸkil etmediÄŸi takdirde 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezasÄ± uygulanacak.

BakanlÄ±ktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi merkezi açÄ±lamayacak. Kanuna ve bakanlÄ±kça belirlenen usul ve esaslara aykÄ±rÄ± ÅŸekilde faaliyet gösteren saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, fiilin niteliÄŸi ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVÄ° UYGULAMALARI

Teklife göre, doÄŸal yollarla çocuk sahibi olunamadÄ±ÄŸÄ± veya tÄ±bbi gereklilik bulunduÄŸu hallerde, kadÄ±n veya erkeÄŸin üreme hücrelerinin tÄ±bbi yöntemlerle döllenmeye elveriÅŸli hale getirilmek ve vücut içinde veya dÄ±ÅŸÄ±nda döllenmesini saÄŸlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayÄ±na uygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eÅŸler arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek.

Bu tedavi uygulamalarÄ±, BakanlÄ±kça belirlenen tÄ±bbi esaslar çerçevesinde yalnÄ±zca BakanlÄ±kça yetkilendirilmiÅŸ hekimler tarafÄ±ndan ve BakanlÄ±kça ruhsatlandÄ±rÄ±lan üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi uygulama merkezlerinde yapÄ±labilecek.

EÅŸlerden biri veya her ikisinden alÄ±nan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, baÅŸka kiÅŸilere uygulanmasÄ± yoluyla çocuk sahibi olmak ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± annelik yapmak yasak olacak. BaÅŸkasÄ±na ait üreme hücresi veya embriyonun kullanÄ±lmasÄ± suretiyle donasyon iÅŸlemi yapÄ±lmasÄ± ve bu amaçla üreme hücresi veya embriyo baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±, satÄ±lmasÄ±, bulundurulmasÄ±, kullanÄ±lmasÄ±, saklanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, ithalatÄ±, ihracatÄ± ve bu iÅŸlemlere aracÄ±lÄ±k edilmesi de yasaklanacak.

Teklif, çocuk sahibi olamayan evli çiftlere SGK desteÄŸinin kapsamÄ±nÄ± geniÅŸletiyor. Buna göre, kadÄ±ndaki yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±, 23 yaÅŸÄ±ndan büyük, 40 yaÅŸÄ±ndan küçük olarak düzenleniyor. SaÄŸlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere kurumun belirlediÄŸi kalÄ±tsal bir hastalÄ±ÄŸÄ± olan veya bu hastalÄ±k için taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olduÄŸu bilinen evli çiftin saÄŸlam çocuk sahibi olmasÄ± için SGK tarafÄ±ndan finansmanÄ± saÄŸlanacak.

ORGAN NAKLÄ° KÄ°MLERDEN YAPILABÄ°LECEK?

CanlÄ±dan organ nakli; alÄ±cÄ±nÄ±n en az 2 yÄ±ldan beri evli olduÄŸu eÅŸi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlarÄ±ndan yapÄ±labilecek. Organ nakli gereken hastalÄ±ÄŸÄ±n evlilikten sonra teÅŸhis edildiÄŸi durumlarda, eÅŸlerin en az 2 yÄ±llÄ±k evli olmasÄ± ÅŸartÄ± aranmayacak.

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduÄŸu her ilde, Organ Nakli DeÄŸerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek öÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanÄ±lan eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma hastanesinin eÄŸitim birimleri, ihtiyacÄ± ve nitelikleri dikkate alÄ±narak, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebiyle, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafÄ±ndan il bazÄ±nda belirlenecek ve öÄŸretim üyesi atamalarÄ± bu kadrolara yapÄ±lacak.

Teklifle, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k tesisleri ile üniversitelerin tÄ±p ve diÅŸ hekimliÄŸi alanÄ±nda lisans, uzmanlÄ±k eÄŸitimi veren kurullarÄ±n birlikte kullanÄ±mÄ± hususunda uygulamada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan problemlerin çözümüne yönelik düzenleme yapÄ±lÄ±yor.

Buna göre, birlikte kullanÄ±ma konu saÄŸlÄ±k tesisleri için birden fazla üniversiteyle protokol imzalanabilecek.

Teklif, ruhsat almadan faaliyet gösteren kan ve kan ürünleri üretim merkezlerinin faaliyet usul ve esaslarÄ±nÄ± düzenliyor.

Teklifle, aile hekimlerinin ve aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma yaÅŸ ve süreleri belirtilerek vakÄ±f üniversitelerinin de "eÄŸitim aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezi" açmasÄ±na imkan saÄŸlanÄ±yor.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen süre sonunda kiÅŸiler aile hekimlerini deÄŸiÅŸtirebilecek veya saÄŸlÄ±k hizmet planlamasÄ±na uygun olarak SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± da kiÅŸilerin aile hekimini deÄŸiÅŸtirebilecek. Her bir aile hekimi için kayÄ±tlÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ±; coÄŸrafi ÅŸartlar, saÄŸlÄ±k hizmet planlamasÄ± gibi kriterler esas alÄ±nacak.

Mevzuatta yer alan "aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± elemanÄ±" ibareleri "aile saÄŸlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtiriliyor.

KAN VE KAN ÜRÜNLERÄ° ÜRETÄ°M YERLERÄ°NÄ°N FAALÄ°YETLERÄ°

Kan ve Kan Ürünleri Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak kan ve kan ürünleri üretim yerleri ile ilgili yaptÄ±rÄ±mlar ihtiyaçlara ve günün ÅŸartlarÄ±na göre yeniden düzenleniyor. Buna göre ruhsat almadan faaliyet gösterenler valilikçe faaliyetten men edilecek ve 10 bin Türk lirasÄ± idari para cezasÄ± ile cezalandÄ±racak. SaklanmasÄ± zorunlu tutulan belge ve örnekleri saklamadÄ±ÄŸÄ± tespit edilenler ile mevcut ruhsatÄ± kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyet gösterenlere 10 bin Türk lirasÄ± idari para cezasÄ± uygulanacak. Bu ihlallerin iki yÄ±l içinde tekrarÄ± halinde idari para cezasÄ± bir kat artÄ±rÄ±lacak. Üçüncü tekrarÄ±nda artÄ±rÄ±mlÄ± idari para cezasÄ± uygulanarak 10 güne kadar faaliyeti durdurulacak. Dördüncü tekrarda ise kan ve kan üretim yerlerinin faaliyetleri süresiz durdurulacak.

Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla gÄ±da ve takviye edici gÄ±dalarÄ±n etiketinde, tanÄ±tÄ±mÄ±nda veya reklamÄ±nda saÄŸlÄ±k beyanÄ± kullanÄ±labilmesine Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu tarafÄ±ndan izin verilecek.

KAYNAK SULARI Ä°ÇÄ°N YENÄ° YAPTIRIMLAR GENÄ°ÅžLÄ°YOR

Kaynak sularÄ±, içme sularÄ±, doÄŸal mineralli sular ve tÄ±bbi amaçlÄ± sular bakÄ±mÄ±ndan belediyelere ve il özel idarelerine de müeyyide uygulanmasÄ±na imkan saÄŸlanacak.

Farmasötik formda olan takviye edici gÄ±dalar ile özel tÄ±bbi amaçlÄ± diyet gÄ±dalarÄ±n üretimi, ithalatÄ±, ihracatÄ± ve kontrolüne iliÅŸkin görev ve yetki Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumunda olduÄŸundan bu konuda idari yaptÄ±rÄ±m uygulama yetkisi, mahalli mülki amir ile birlikte Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumuna da verilecek.

Teklifte entegre ÅŸehir hastanelerinde yüklenici ÅŸirketin sözleÅŸme kapsamÄ±nda yer alan miktara baÄŸlÄ± tÄ±bbi destek hizmetlerinde bulunan hizmetlerinin piyasa testinin 10 yÄ±lÄ±n sonunda gerçekleÅŸtirilmesi hususu yeniden düzenleniyor. Buna göre ihtiyari hizmetlerde sözleÅŸmede yer alan miktara baÄŸlÄ±, tÄ±bbi destek hizmetlerinde 10 yÄ±lÄ± geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenecek. Ä°ÅŸletme dönemindeki teminat miktarÄ± her yÄ±l, Türkiye Ä°statistik Kurumunca belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksindeki artÄ±ÅŸ oranÄ±nda artÄ±rÄ±lacak.

Halen müfettiÅŸ, denetmen, denetçi, aktüer ve kontrolör istihdamÄ±nda yabancÄ± dil ÅŸartÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, mevcut müfettiÅŸ yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetmen yardÄ±mcÄ±sÄ±, denetçi yardÄ±mcÄ±sÄ±, aktüer yardÄ±mcÄ±sÄ± ve stajyer kontrolör olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n belirtilen kadrolara atanmalarÄ±nda da yabancÄ± dil ÅŸartÄ± aranmayacak.

MADDE Ä°HDASLARI

ToplantÄ±da ayrÄ±ca teklife, madde ihdasÄ± yapÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte kullanÄ±m protokolü yapÄ±lmÄ±ÅŸ saÄŸlÄ±k tesislerinde çalÄ±ÅŸacak üniversite personeli ile maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içinde bu kanun kapsamÄ±nda sözleÅŸme yapÄ±lacak.

DiÅŸ HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k Ana DallarÄ± ve EÄŸitim Sürelerine Dair Çizelgeye, Oral Patoloji, diÅŸ hekimliÄŸinde uzmanlÄ±k ana dalÄ± olarak ekleniyor.

Kanunun yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce oral patoloji alanÄ±nda doktora eÄŸitimi yapmÄ±ÅŸ olan veya doktora eÄŸitimine baÅŸlamÄ±ÅŸ olanlardan eÄŸitimlerini baÅŸarÄ± ile bitiren diÅŸ hekimlerine, oral patoloji dalÄ±nda uzmanlÄ±k belgesi verilecek.

DiÅŸ hekimlerinden, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce tÄ±bbÄ± patoloji ve tümör patolojisi alanlarÄ±nda doktora eÄŸitimi yapmÄ±ÅŸ olup, yurt içinde veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda en az iki yÄ±lÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nda olmak üzere üç yÄ±l süreyle oral patoloji alanÄ±nda araÅŸtÄ±rma, uygulama ve inceleme yapmÄ±ÅŸ bulunanlar, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rma, uygulama ve incelemeler ile aldÄ±klarÄ± eÄŸitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ bilimsel yayÄ±nlarÄ±nÄ± ibraz ederek, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlÄ±k belgesi almak için BaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurabilecek.

TÄ±pta UzmanlÄ±k Kurulu, baÅŸvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirecek. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± yeterli görülenlere oral patoloji dalÄ±nda uzmanlÄ±k belgesi verilecek.

USHAÅž'Ä±n misyonunu gerçekleÅŸtirebilmesi ve daha efektif hizmet verebilmesi için yurt dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±k ve eÄŸitim kuruluÅŸlarÄ± için bina inÅŸa etmek, yurt içindeki eÄŸitim kurumlarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan öÄŸrenci teminine aracÄ±lÄ±k etmek, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki eÄŸitim kurumu açmak ve eÄŸitim faaliyetlerinde bulunmak da faaliyetleri arasÄ±na alÄ±nÄ±yor.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve ÅŸiddete uÄŸrayan personel için uygulanan hukuki yardÄ±m, devlet ve vakÄ±f üniversitelerinde saÄŸlÄ±k hizmeti sebebiyle ÅŸiddete maruz kalan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± için de uygulanacak. Bu yardÄ±mÄ±n usul ve esaslarÄ± YükseköÄŸretim Kurulu tarafÄ±ndan belirlenecek. (AA)

SaÄŸlÄ±kta deÄŸiÅŸiklikler Ã¶ngÃ¶ren yasa teklifi komisyondan geÃ§ti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 11:03

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