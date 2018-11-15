'Hekimin 450 gÃ¼n iÅŸsiz beklemesi kabul edilemez'

'SakÄ±ncalÄ± hekim'in Ã¶zelde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen madde deÄŸiÅŸti. TTB, dÃ¼zenlemenin yeni haline de tepki gÃ¶steriyor.

Buse VURDU

Ankara

Ä°hraç edilen ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle atanmayan hekimlerin özelde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yasaklayan AKP'nin kanun teklifindeki 5. maddede deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Kamuda hizmet vermesine izin verilmeyen hekimlerin özel kurumlarda çalÄ±ÅŸabilmesini saÄŸlayan deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸerlendiren TTB Genel Sekreteri Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz, tasarÄ±nÄ±n ilk halinden geri adÄ±m atÄ±lsa da genç bir hekimin 450 gün boyunca iÅŸsiz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi.

AKP'nin ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleme’ adÄ± altÄ±nda Meclis'e getirdiÄŸi kanun teklifindeki tartÄ±ÅŸmalÄ± 5. maddede deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Ä°hraç edilen ya güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle göreve baÅŸlatÄ±lmayan hekimlerin özelde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yasaklayacak kanun teklifinde, geri adÄ±m atÄ±ldÄ±. Güvenlik soruÅŸturmasÄ± ile göreve baÅŸlatÄ±lmayan hekimlerin beklemesi gereken 600 gün zorunlu hizmet süresi 450 güne düÅŸürüldü. Kanun teklifindeki geri adÄ±mÄ± deÄŸerlendiren Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Genel Sekreteri Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz, yasa tasarÄ±sÄ±ndaki deÄŸiÅŸikliÄŸin, tasarÄ±nÄ±n ilk halinden bir geri adÄ±m olduÄŸunu ifade etti. Ancak genç bir hekimin 450 gün boyunca iÅŸsiz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilebilir bir yanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen YÄ±lmaz, “Daha en baÅŸÄ±ndan, çalÄ±ÅŸmaya, öÄŸrenmeye ve hizmet etmeye en açÄ±k olduÄŸu dönemde hekimlerin önünü kapatmÄ±ÅŸ oluyorsunuz” dedi. YÄ±lmaz, tÄ±pta eÄŸitimin yalnÄ±zca fakültede eÄŸitim görülen süreçle sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, onaylanan 5. Madde’nin hekimlerin ihtisasÄ±nÄ±n önüne geçmek anlamÄ±na geldiÄŸini ifade etti. Bunun çok aÄŸÄ±r bir karar olduÄŸunu dile getiren YÄ±lmaz, “Siz hiçbir yasal mesele sonucunda ceza almamÄ±ÅŸ birine, kimin verdiÄŸi belli olmayan güvenlik raporlarÄ± sonucunda böyle bir ÅŸey uyguluyorsunuz. Tek baÅŸÄ±na bu karar bile Türkiye’de hukuk devletinin rafa kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir. Ama bu süreç bitmez. Bu kadar aÄŸÄ±r bir kararÄ±n verildiÄŸi bir süreç bitmez” diye konuÅŸtu. YÄ±lmaz, ilerleyen süreçte Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvurularÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, Dünya Tabipler BirliÄŸi, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) ve UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) gibi kurumlara ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bu uygulamanÄ±n kalkmasÄ± için her türlü yolun deneneceÄŸini ifade etti.

SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ±nÄ±n 22 maddesi kabul edildi

‘UYGULAMA SERMAYE GRUPLARININ ELÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RECEK’

Söz konusu uygulamanÄ±n saÄŸlÄ±k alanÄ±nda sermaye gruplarÄ±nÄ±n elini güçlendirecek bir uygulama olduÄŸuna dikkat çeken YÄ±lmaz, “KHK ile ihraç edilen hekimlerin ucuz iÅŸgücü olarak görülmesinin, esnek ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ±n önü açÄ±lÄ±yor. KHK ile atÄ±lmalar baÅŸladÄ±ktan sonra özel hastanelerde çalÄ±ÅŸan hekimlerin emeÄŸinin deÄŸersizleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve deÄŸersizleÅŸtirildiÄŸini görüyoruz” dedi. YÄ±lmaz, tüm bu uygulamalar ile genç hekimlerin mesleklerine ve ülkelerine küstürüldüÄŸünü belirterek “Bu hekimlerin bir kÄ±smÄ± ülkede kalmayacak, gidecektir. Türkiye toplumu kaybediyor aslÄ±nda burada. Topluma hizmet etmeyi görev edinmiÅŸ kiÅŸilerin mesleÄŸini yapmasÄ± engelleniyor. Toplumun geneli açÄ±sÄ±ndan ne yazÄ±k ki suskunluk hali devam ediyor. Bunun deÄŸiÅŸmesi gerek” diye konuÅŸtu.

SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri: 5. madde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi

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