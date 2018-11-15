SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ±nÄ±n 22 maddesi kabul edildi

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan 22 madde kabul edildi.

SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve KHK'lerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüÅŸmelerinde teklifin ilk 22 maddesini kapsayan birinci bölümü kabul edildi. SaÄŸlÄ±k emekçilerinin tepki gösterdiÄŸi 5. madde de deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi.

5. MADDE DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LEREK KABUL EDÄ°LDÄ°

TBMM Genel Kurulu'nda, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda düzenlemeler içeren kanun teklifinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe göre, terör örgütlerine üyeliÄŸi, mensubiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu için kamu görevinden çÄ±karÄ±lan ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucunda kamu görevine alÄ±nmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çÄ±karma veya göreve alÄ±nmama kararÄ±nÄ±n verildiÄŸi tarihten itibaren 450 gün sonunda özel hastanelerde mesleklerini icra edebilecek.

Devlet yükümlülüÄŸünü yerine getirirken kamu görevinden çÄ±karÄ±lanlarÄ±n hizmet süreleri bu süreden düÅŸürülecek.

Düzenlemenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce oral patoloji alanÄ±nda doktora eÄŸitimi yapmÄ±ÅŸ olan veya doktora eÄŸitimine baÅŸlamÄ±ÅŸ olanlardan eÄŸitimlerini baÅŸarÄ± ile bitiren diÅŸ hekimlerine, oral patoloji dalÄ±nda uzmanlÄ±k belgesi verilecek.

DiÅŸ hekimlerinden, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce tÄ±bbÄ± patoloji ve tümör patolojisi alanlarÄ±nda doktora eÄŸitimi yapmÄ±ÅŸ olup, yurt içinde veya yurt dÄ±ÅŸÄ±nda en az 2 yÄ±lÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nda olmak üzere 3 yÄ±l süreyle oral patoloji alanÄ±nda araÅŸtÄ±rma, uygulama ve inceleme yapmÄ±ÅŸ bulunanlar, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rma, uygulama ve incelemeler ile aldÄ±klarÄ± eÄŸitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ bilimsel yayÄ±nlarÄ±nÄ± ibraz ederek, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlÄ±k belgesi almak için SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurabilecek.

TÄ±pta UzmanlÄ±k Kurulu, baÅŸvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirecek. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± yeterli görülenlere oral patoloji dalÄ±nda uzmanlÄ±k belgesi verilecek.

DiÅŸ HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k Ana DallarÄ± ve EÄŸitim Sürelerine Dair Çizelge'ye, oral patoloji, diÅŸ hekimliÄŸinde uzmanlÄ±k ana dalÄ± olarak ekleniyor.

TÄ±bbi cihazlarÄ±n ruhsatlandÄ±rma süreçlerinin daha kÄ±sa sürede yapÄ±labilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla ruhsatlandÄ±rmaya esas tahliller, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bakanlÄ±kça yetkilendirilen laboratuvarlarda da yaptÄ±rÄ±labilecek.

Müstahzar olmamakla beraber hastalÄ±klarÄ± teÅŸhis veya tedavi ettiÄŸi beyanÄ± ile herhangi bir ürünün satÄ±ÅŸÄ±nÄ±, pazarlamasÄ±nÄ± veya reklamÄ±nÄ± yapanlar 1 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak.

SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri: 5. madde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi

TABÄ°P ODASINDAN Ä°ZÄ°N ALMA ÅžARTI KALDIRILACAK

Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasÄ±ndan izin almalarÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± için tahsis edilen döner sermaye miktarÄ±, her bütçe yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ihtiyaca göre artÄ±rÄ±labilecek. BakanlÄ±k merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± için tahsis edilen döner sermaye miktarÄ± 10 milyar lira olacak.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± döner sermaye iÅŸletmelerinin muhasebe hizmetleri bakanlÄ±kça yürütülecek ancak bakanlÄ±k tarafÄ±ndan teklif edilen ve Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca uygun görülen döner sermaye iÅŸletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yerine getirilebilecek.

EMBRÄ°YO VE ÜREME HÜCRESÄ° BAÄžIÅžLAYANA CEZA

Kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde embriyo ve üreme hücresi baÄŸÄ±ÅŸlayan, aÅŸÄ±layan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunlarÄ±n alÄ±m ve satÄ±mÄ±nÄ± yapanlar, alÄ±m ve satÄ±mÄ±na aracÄ±lÄ±k edenler veya komisyonculuÄŸunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayÄ±mlayan kiÅŸiler hakkÄ±nda, fiil daha aÄŸÄ±r cezayÄ± gerektiren bir suç teÅŸkil etmediÄŸi takdirde 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezasÄ± uygulanacak.

BakanlÄ±ktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi merkezi açÄ±lamayacak. Kanuna ve bakanlÄ±kça belirlenen usul ve esaslara aykÄ±rÄ± ÅŸekilde faaliyet gösteren saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, fiilin niteliÄŸi ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.



PÄ°YASADA OLMAYAN Ä°LAÇLAR BAKANLIK Ä°ZNÄ°YLE GETÄ°RÄ°LECEK

TEB'in yanÄ± sÄ±ra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan uygun görülen kamu kurum/kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ÅŸahsi kullanÄ±m için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ilaç saÄŸlanabilecek, doÄŸrudan hastalara verilebilecek. Hastanelerin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan toplu olarak getirdiÄŸi ilaçlarÄ±n temini de bu ÅŸekilde saÄŸlanabilecek.

Bu ilaçlar için yurt dÄ±ÅŸÄ± ilaç listesine girdiÄŸi tarihten itibaren 3 yÄ±l içinde izin/ruhsat sahibi tarafÄ±ndan ruhsat baÅŸvurusunda bulunulacak, baÅŸvuru tarihinden itibaren en geç 2 yÄ±l içinde ruhsat alÄ±nacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±, ruhsat baÅŸvurusu yapÄ±lmayan veya ruhsatÄ± alÄ±nmayan ilaçlarÄ±n bu ÅŸekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.

TÜRKÄ°YE Ä°LAÇ VE TIBBÄ° CÄ°HAZ KURUMU DA CEZA UYGULAYABÄ°LECEK

Teklifle; Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat Ä°ÅŸlerinde KullanÄ±lan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin SatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dükkanlara Mahsus Kanun'da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor. CezalarÄ±n zamanÄ±nda ve gecikmeden tesis edilebilmesi için mahalli mülki idarelere göndermeden Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi veriliyor, caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± saÄŸlamak için fiilin niteliÄŸi ve önemine göre para cezalarÄ±nÄ±n alt ve üst sÄ±nÄ±rÄ± yeniden belirleniyor.

Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat ve ziraat iÅŸlerinde kullanÄ±lan zehirli ve müessir maddeler satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapanlara, Türkiye Ä°laç ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu veya mahalli mülki amir tarafÄ±ndan 2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezasÄ± kesilecek. Fiilin bir yÄ±l içinde tekrarÄ± halinde ceza bir kat artÄ±rÄ±lacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸlanan ilaçlar için ruhsat baÅŸvurusunda bulunma süresi, maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihte baÅŸlayacak.

EczacÄ± olmayanlarÄ±n, eczacÄ± mesul müdür atayarak eczane açabileceÄŸi kuralÄ± ÅŸirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalÄ± ortaklÄ±klar ortadan kaldÄ±rÄ±lacak. DiplomalÄ± eczacÄ± olmak ÅŸartÄ±yla, ortaklardan birinin ticarethane iÅŸlerinden mesul müdür gösterilmesi ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±lacak.



ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVÄ° UYGULAMALARI

Teklife göre, doÄŸal yollarla çocuk sahibi olunamadÄ±ÄŸÄ± veya tÄ±bbi gereklilik bulunduÄŸu hallerde, kadÄ±n veya erkeÄŸin üreme hücrelerini tÄ±bbi yöntemlerle döllenmeye elveriÅŸli hale getirilmek ve vücut içinde veya dÄ±ÅŸÄ±nda döllenmesini saÄŸlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayÄ±na uygulanabilecek. Bu yöntem sadece evli olan eÅŸler arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek.

Bu tedavi uygulamalarÄ±, BakanlÄ±kça belirlenen tÄ±bbi esaslar çerçevesinde yalnÄ±zca BakanlÄ±kça yetkilendirilmiÅŸ hekimler tarafÄ±ndan ve BakanlÄ±kça ruhsatlandÄ±rÄ±lan üremeye yardÄ±mcÄ± tedavi uygulama merkezlerinde yapÄ±labilecek.



EMBRÄ°YO VE ÜREME HÜCRESÄ° BAÄžIÅžLAYANA CEZA

EÅŸlerden biri veya her ikisinden alÄ±nan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, baÅŸka kiÅŸilere uygulanmasÄ± yoluyla çocuk sahibi olmak ve taÅŸÄ±yÄ±cÄ± annelik yapmak yasak olacak.

BaÅŸkasÄ±na ait üreme hücresi veya embriyonun kullanÄ±lmasÄ± suretiyle donasyon iÅŸlemi yapÄ±lmasÄ± ve bu amaçla üreme hücresi veya embriyo baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±, satÄ±lmasÄ±, bulundurulmasÄ±, kullanÄ±lmasÄ±, saklanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, ithalatÄ±, ihracatÄ± ve bu iÅŸlemlere aracÄ±lÄ±k edilmesi de yasaklanacak.

ORGAN NAKLÄ° KÄ°MLERDEN YAPILABÄ°LECEK?

CanlÄ±dan organ nakli; alÄ±cÄ±nÄ±n en az 2 yÄ±ldan beri evli olduÄŸu eÅŸi ile 4'üncü dereceye kadar (4'üncü derece dahil) kan ve kayÄ±n hÄ±sÄ±mlarÄ±ndan yapÄ±labilecek. Organ nakli gereken hastalÄ±ÄŸÄ±n evlilikten sonra teÅŸhis edildiÄŸi durumlarda, eÅŸlerin en az 2 yÄ±llÄ±k evli olmasÄ± ÅŸartÄ± aranmayacak.

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduÄŸu her ilde, Organ Nakli DeÄŸerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek öÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±, temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanÄ±lan eÄŸitim ve araÅŸtÄ±rma hastanesinin eÄŸitim birimleri, ihtiyacÄ± ve nitelikleri dikkate alÄ±narak, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebiyle, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafÄ±ndan il bazÄ±nda belirlenecek ve öÄŸretim üyesi atamalarÄ± bu kadrolara yapÄ±lacak.

DiÅŸ hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasÄ±ndan izin almalarÄ±na iliÅŸkin düzenlemeler yürürlükten kaldÄ±rÄ±lacak.

Teklifle; SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k tesisleri ile üniversitelerin tÄ±p ve diÅŸ hekimliÄŸi alanÄ±nda lisans, uzmanlÄ±k eÄŸitimi veren kurullarÄ±n birlikte kullanÄ±mÄ± hususunda uygulamada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlarÄ±n çözümüne yönelik düzenleme yapÄ±lÄ±yor.

Buna göre, birlikte kullanÄ±ma konu saÄŸlÄ±k tesisleri için birden fazla üniversiteyle protokol imzalanabilecek.



SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDETÄ°N ÖNLENMESÄ°

SaÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlardan ÅŸüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli iÅŸlemleri yapÄ±larak Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edilecek.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ± adli iÅŸlemleri yerine getirecek. Bu suçlarÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda, kolluk tarafÄ±ndan müÅŸteki, maÄŸdur veya tanÄ±k olan saÄŸlÄ±k personelinin ifadeleri iÅŸ yerlerinde alÄ±nacak. Bu hükümler, özel saÄŸlÄ±k kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personele karÅŸÄ± görevleri sebebiyle kasten iÅŸlenen suçlar hakkÄ±nda da uygulanacak.

SaÄŸlÄ±k yasasÄ±na saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinden tepkiler yÃ¼kseliyor

SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte kullanÄ±m protokolü yapÄ±lmÄ±ÅŸ saÄŸlÄ±k tesislerinde çalÄ±ÅŸacak üniversite personeli ile maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 3 ay içinde bu kanun kapsamÄ±nda sözleÅŸme yapÄ±lacak.

Kabul edilen önergeye göre, tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine baÅŸlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlÄ±k eÄŸitimi yapmak için asistanlÄ±k sÄ±navÄ±na katÄ±labilecek ve uzmanlÄ±k eÄŸitimine baÅŸlayabilecek.

Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlÄ±k dalÄ±nda eÄŸitim yapmak üzere asistanlÄ±k sÄ±navÄ±na girebilmek için; devlet hizmeti yükümlülüÄŸünün tamamlanmasÄ±na 9 aydan daha az süre kalmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve uzmanlÄ±k eÄŸitimine baÅŸlanabilmesi için de devlet hizmeti yükümlülüÄŸünün tamamlamasÄ± ÅŸart olacak.

TBMM BaÅŸkanvekili Mithat Sancar, teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardÄ±ndan, birleÅŸimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± hekimler ne istedi, AKP ne yaptÄ±?

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