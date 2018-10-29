Ekoloji BirliÄŸi 2. Meclis toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Tasfiye edilen TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) Ã‡evre ve Kent Hukuku Komisyonu Ekoloji BirliÄŸi'ne davet edildi.

Ä°kinci Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ± Ankara'da gerçekleÅŸtiren Ekoloji BirliÄŸi, Türkiye Barolar BirliÄŸi (TBB) tarafÄ±ndan tasfiye edilen Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu'nu Ekoloji BirliÄŸi'ne davet etti.

EKOLOJÄ° MÜCADELESÄ° BÄ°RLEÅžÄ°K BÄ°R MÜCADELEDÄ°R

Ekoloji BirliÄŸinin 2. Meclis toplantÄ±sÄ± 27-28 Ekim tarihleri arasÄ±nda Ankara'daki Tüm Bel Sen Genel Merkezinde yapÄ±ldÄ±.Ülkenin çeÅŸitli yörelerinde ekoloji mücadelesi veren 30'a yakÄ±n yerel örgütün katÄ±lÄ±mÄ± ile gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±nÄ±n ilk gününde Ekoloji BirliÄŸi'nin ve bileÅŸenlerinin kuruluÅŸundan bu yana geçen altÄ± aylÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirildi. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Ekoloji BirliÄŸi EÅŸ Dönem Sözcüsü Seher AtaÅŸ Ekoloji BirliÄŸi'nin tohumlarÄ±nÄ±n yerel ekoloji direniÅŸlerinde atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ekoloji BirliÄŸi Bergama’da baÅŸlayan bir süreçle EskiÅŸehir’de meclisleÅŸti. Ekoloji mücadelesini sadece çevre, doÄŸa korumasÄ± anlamÄ±nda deÄŸil, KadÄ±n, çocuk, demokrasi, hukuk birleÅŸik bir mücadele olarak deÄŸerlendiriyoruz" dedi. Ekoloji mücadelesinde emek veren avukatlarÄ±n TBB yönetimi tarafÄ±ndan tasfiye edilmesini kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirten AtaÅŸ, "Ekoloji BirliÄŸi olarak bu avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. 3. HavalimanÄ±’da direnen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z" dedi.

KURULUÅž TAMAMLANDI SIRA KURUMSALLAÅžMADA

Ekoloji BirliÄŸi EÅŸ Dönem Sözcüsü Özer Akdemir de Ekoloji BirliÄŸi koordinasyonunun 6 aylÄ±k faaliyet raporunu sundu. Bergama ve EskiÅŸehir buluÅŸmalarÄ± ile birlikleÅŸen ekoloji mücadelesinin kuruluÅŸunu tamamlamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen kurumsallaÅŸmasÄ±nda eksiklikler bulunduÄŸunu belirten Akdemir, "Ä°kinci toplantÄ±mÄ±z kurumsallaÅŸmak anlamÄ±nda adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ± olmalÄ±. Ekoloji mücadelesinin birlikleÅŸerek kendi ayaklarÄ± üzerinde durmasÄ±, diÄŸer toplumsal mücadelelere de önemli bir müttefikin katÄ±lmasÄ± demektir." dedi. Akdemir, TBB'nin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun tasfiye etmesini ekoloji mücadelesine yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir haksÄ±zlÄ±k olarak not ettiklerini belirtti. Akdemir, 6 aylÄ±k süre içerisinde Ekoloji BirliÄŸi olarak ortak örgütlenen eylem ve etkinlikler hakkÄ±nda bilgiler vererek, birlik bileÅŸenleri arasÄ±ndaki iliÅŸki, iletiÅŸim ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n yeterli düzeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

YERELLERDE SÜREN MÜCADELELER KONUÅžULDU

Daha sonra yapÄ±lan sunumlarda, ülkenin dört bir yanÄ±ndan gelen Ekoloji BirliÄŸi bileÅŸenleri yerellerindeki çevresel sorunlar ve ekoloji mücadeleleri hakkÄ±nda bilgiler verdiler. BileÅŸenler ayrÄ±ca 6 aylÄ±k faaliyetlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± raporlarÄ± Meclis'e sunarken, bu raporlar "Ekoloji BirliÄŸi BileÅŸen RaporlarÄ±-1" adÄ±yla basÄ±larak bileÅŸenlere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. BileÅŸen sunumlarÄ±nda DAÇE adÄ±na söz alan TBB'nin tasfiye ettiÄŸi Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu avukatlarÄ±ndan Ä°smail HakkÄ± Atal, bu tasfiyenin hali hazÄ±rda süren birçok çevre davasÄ±nÄ± da olumsuz yönde etkileyeceÄŸini ifade etti. Atal, Ekoloji birliÄŸinin bu tasfiyelere karÅŸÄ± gösterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸmanÄ±n da son derece deÄŸerli olduÄŸunu belirtti.

YENÄ° BÄ°LEÅžENLER

BileÅŸen sunumlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Birlik'e bileÅŸen olma baÅŸvurusunda bulunan örgütler kendilerini tanÄ±tan birer sunum yaptÄ±lar. DivriÄŸi Kültür DerneÄŸi, Edremit Çevre Platformu, Karaman Ekoloji DerneÄŸi ve Artvin Çevre Platformu Meclis'te alkÄ±ÅŸlarla Ekoloji BirliÄŸi’nin yeni bileÅŸeni olarak kabul edildiler.

KOORDÄ°NASYONDAN YÜRÜTME KURULU'NA

2. Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n öÄŸleden sonraki bölümünde Ekoloji BirliÄŸi koordinasyonunun 6 aylÄ±k süre içerisindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±, eksiklikleri deÄŸerlendirilerek bunlarÄ± aÅŸmaya dönük yeni kararlar alÄ±ndÄ±. Ekoloji BirliÄŸi'nin meclis toplantÄ±larÄ± arasÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütülmesi, planlanmasÄ± ve belli kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± konusunda yeni yetkiler verilen koordinasyonunun adÄ± da "Yürütme Kurulu" olarak deÄŸiÅŸtirildi. Yürütme Kurulu'nun Ekoloji BirliÄŸi ilkeleri doÄŸrultusunda Meclise bilgi vermek kaydÄ±yla karar alabileceÄŸi, Meclis'ten gelen eleÅŸtiriler doÄŸrultusunda da bu kararÄ±nÄ± gözden geçireceÄŸi vurgusu yapÄ±lÄ±rken, eÅŸ sözcülerin yürütme ile iletiÅŸim içerisinde Ekoloji BirliÄŸini temsil etiÄŸinin altÄ± çizildi. 2. Meclis toplantÄ±sÄ±nda

Ekoloji BirliÄŸi'nin bileÅŸenleri arasÄ±ndaki iliÅŸki, iletiÅŸim ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n eksik olduÄŸu tespitinin ardÄ±ndan bölgelerde bileÅŸenler kurullarÄ± oluÅŸturulmasÄ± için gerekli çabanÄ±n gösterilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

EKOLOJÄ° BÄ°RLÄ°ÄžÄ° LOGOSU BELLÄ° OLDU

Ekoloji BirliÄŸi logosu

2. Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n ilk gönünün sonunda ise Ekoloji BirliÄŸi'nin logosu belirlendi. Birçok taslak arasÄ±ndan öne çÄ±kan logolardan ikisi üzerinde yapÄ±lan oylamada Salihli Çevre ve Kültür Platformundan Mustafa BursalÄ±'nÄ±n çizdiÄŸi taslak Ekoloji BirliÄŸi'nin logosu olarak kabul edildi.

TBB HUKUK KOMÄ°SYONUNA DAVET

Ekoloji BirliÄŸi 2. Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci gününde ise Birlik'in iletiÅŸim araçlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±, sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n yönetilmesi, web sayfasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gibi konular ele alÄ±ndÄ±. Ekoloji BirliÄŸi'nin komisyonlarÄ± ile ilgili görüÅŸmelerde TBB’den tasfiye edilen Kent ve Çevre Hukuku Komisyonuna Ekoloji BirliÄŸi Hukuk Komisyonu olma çaÄŸÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Birlik'in sosyal medya, bilim ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler komisyonlarÄ±nÄ±n görev ve yetki tanÄ±mlamasÄ± yapÄ±lÄ±rken, bu komisyonlara yeni üyeler de eklendi.

ALINAN KARARLARDAN BAZILARI

Ekoloji BirliÄŸi 2. Meclis toplantÄ±sÄ± önümüzdeki 6 aylÄ±k çalÄ±ÅŸma diliminde çalÄ±ÅŸtay, sempozyum ya da panel-forum tarzÄ± iki etkinlik gerçekleÅŸtirme kararÄ± aldÄ±. AyrÄ±ca Birlik bileÅŸenlerine açÄ±lmasÄ± planlanan iklim davasÄ±na davacÄ± olma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ±, Sinop'ta devam eden nükleer karÅŸÄ±tÄ± davayÄ± takip eden hukukçulara vekalet verilmesi konusunun bileÅŸenlerce deÄŸerlendirilmesi, yerli tohumlarÄ±n özelleÅŸtirilmesi içerikli yürütmelik konusunda neler yapÄ±labileceÄŸine dair ziraat mühendisleri ve köylü sendikalarÄ± ile iletiÅŸim halinde olup, konunun TBMM'ye taÅŸÄ±nmasÄ± için gerekli giriÅŸimlerin yapÄ±lmasÄ± gibi kararlar alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca, çevre davalarÄ±nda yurttaÅŸlara ve ekoloji örgütlerine önemli bir mali yük getiren bilirkiÅŸi ücretlerinin devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ± konusunda da çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±na karar verildi.

EKOLOJÄ° BÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Ä°lki Bergama’da 11-12 KasÄ±m 2017 tarihinde gerçekleÅŸtirilen ekoloji örgütleri buluÅŸmasÄ±na, Türkiye’nin 40 farklÄ± yöresinden ekoloji örgütü katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci buluÅŸmayÄ± 24-25 Mart’ta EskiÅŸehir’de gerçekleÅŸtiren ekoloji örgütleri ilke, program ve yapÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda Ekoloji BirliÄŸi adÄ± altÄ±nda birleÅŸti. Ekoloji BirliÄŸinin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kuruluÅŸ deklarasyonunda, birlik bileÅŸeni 54 ekoloji örgütünün imzasÄ± yer aldÄ±. Deklarasyonda, "kendi yerellerimizde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmamak, yaÅŸamÄ± savunma direniÅŸlerimizi omuz omuza büyütmek, ülke çapÄ±na yayÄ±lan bir dayanÄ±ÅŸma ve örgütlenme zemini oluÅŸturmak için Ekoloji BirliÄŸini kurmaya karar verdik” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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