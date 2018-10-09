Folkart Incity imar planlarÄ± olmadan yÃ¼kselmeye devam ediyor

Ä°zmir Bornova'daki Folkart Incity Projesi imar planlarÄ± iptal edilmesine raÄŸmen hukuksuzca yÃ¼kselmeye devam ediyor.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°mar planlarÄ± iptal edilen Folkart Incity Projesi yükselmeye devam ederken kararÄ± uygulamayan yerel yönetimler hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulacak.

Ä°nÅŸaat sermayesinin hedefinde olan Ä°zmir'de projelerin aleyhine verilen mahkeme kararlarÄ± uygulanmÄ±yor. Balçova'da 'ÇED olumlu' kararÄ± iptal edilen Ä°stinye Park AVM ve Otel Projesi'nin ÅŸantiye alanÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar devam ederken benzer bir durum da Bornova'da gerçekleÅŸti. GeçtiÄŸimiz ay açÄ±lan davalar sonucunda imar planlarÄ± iptal edilen Bornova KazÄ±m Dirik Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalan Folkart Incity Projesi için de hukuk iÅŸletilmedi.

CHP'li Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin, AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Mesut Sancak'Ä±n sahibi olduÄŸu Folkart'Ä±n talebi doÄŸrultusunda yaptÄ±ÄŸÄ± parsele özgü imar deÄŸiÅŸikliÄŸi TMMOB'a baÄŸlÄ± Mimarlar OdasÄ± ve Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± tarafÄ±ndan yargÄ±ya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve mahkeme söz konusu parselin konut dÄ±ÅŸÄ± kentsel çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n, ticaret konut alanÄ±na çeviren planlarÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti. Ä°zmir 1. Ä°dare Mahkemesi, itirazlarÄ± yerinde bulmuÅŸ, Mahkeme, plan deÄŸiÅŸikliÄŸinin parçacÄ±l olmasÄ±nÄ±n imar mevzuatÄ±na, planlama esaslarÄ±na ve ÅŸehircilik ilkelerine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirmiÅŸti.

PROJE PLANSIZ BÄ°R ÅžEKÄ°LDE Ä°LERLÄ°YOR

Odalar, kararÄ± Bornova Belediyesi'ne tebliÄŸ ederek uygulanmasÄ±nÄ± talep etti. Ancak 3 Eylül'de yollanan yazÄ±nÄ±n üzerinden bir aylÄ±k yasal süreç geçmesine raÄŸmen ÅŸantiye alanÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor, kuleler ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Ne Folkart inÅŸaatÄ± durdurdu ne de belediye ÅŸantiyeyi mühürleyip ruhsatÄ± iptal ettiÄŸini duyurdu .YargÄ± kararÄ± bir kez daha dikkate alÄ±nmadÄ±. Belediye, odalarÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± dilekçeye de cevap vermedi. Proje ile ilgili henüz askÄ±ya çÄ±kmÄ±ÅŸ yeni bir imar planÄ± bulunmazken inÅŸaat plansÄ±z bir ÅŸekilde ilerliyor. Ä°nÅŸaatÄ±n durmamasÄ± ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasÄ± bekleniyor.

YÜZDE 94 ORANINDA YAPILAÅžMA

3. Sanayi Sitesi ile Üniversite Caddesi arasÄ±nda kalan proje ikisi kule olmak üzere 8 blok, 700 konut ve 41 ticari birimden oluÅŸuyor. Proje ile ilgili yapÄ±lan 'yeÅŸil alanÄ± yüksek' ÅŸeklindeki reklamlara raÄŸmen projeye yüzde 94 oranÄ±nda yapÄ±laÅŸma hakkÄ± tanÄ±nÄ±yordu. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen Ä°zmir Enternasyonel FuarÄ±'nÄ±n ana sponsoru olan Folkart, Basmane Çukuru olarak bilinen bölgeye dikmek istediÄŸi iki gökdelen yine odalar tarafÄ±ndan durdurulmuÅŸtu. Folkart’Ä±n inÅŸaatlarÄ±n durmayacaÄŸÄ±nÄ± ve belediyelerin konuyu üst mahkemelere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± yönünde açÄ±klamalarÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

BENZER TEKLÄ°F REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye Meclisi, Folkart Incity projesine 600 metre mesafede yer alan baÅŸka bir parsel için yapÄ±lan benzer plan deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini bütüncül planlara uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle reddetmiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:18

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