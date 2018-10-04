ABD, Ã‡in ve Hindistan'Ä± hedef aldÄ±

ABD Ã‡inâ€™i, Trump yÃ¶netimini zayÄ±flatmaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±. Rusya'dan S-400 savunma fÃ¼zesi alacak olan Hindistan'a ise yaptÄ±rÄ±m tehdidinde bulundu.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Çin’i, Trump yönetimini zayÄ±flatmaya çalÄ±ÅŸmakla suçladÄ±. Pence, Hudson Enstitüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Çin’in gücünü “ABD’nin politikalarÄ±na ve içiÅŸlerine karÄ±ÅŸmak için daha pro-aktif ve zorlayÄ±cÄ± yöntemler” üzerinde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Çin, farklÄ± bir Amerikan baÅŸkanÄ± istiyor” dedi. ABD ayrÄ±ca Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satÄ±n almayÄ± planlayan Hindistan’a, anlaÅŸmanÄ±n hayata geçmesi halinde yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda da bulundu.

TRUMP'IN YARDIMCISI ÇÄ°N'Ä° SUÇLADI

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence Çin’in, Trump’Ä±n ticarete getirdiÄŸi korumacÄ± gümrük vergilerine yanÄ±t verirken, ABD’de kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak 2018 ara seçiminde önemli rol oynayacak eyaletleri ve endüstrileri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Pence, Pekin’in Trump seçmenlerinin karÅŸÄ± oy vermelerini arzu ettiÄŸini savundu. Çin’in gücünü “ABD’nin politikalarÄ±na ve içiÅŸlerine karÄ±ÅŸmak için daha pro-aktif ve zorlayÄ±cÄ± yöntemler” üzerinde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Pence, Çin’in eylemlerinin Rusya’nÄ±nkini bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti ve bir istihbarat yetkilisinin kendisine “RuslarÄ±nki, Çin’in ülke çapÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±yla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda sönük kalÄ±yor” dediÄŸini aktardÄ±.

ÇÄ°N Ä°LE ABD ARASINDA NELER OLDU?

â– ABD ile Çin arasÄ±nda “ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n” baÅŸlangÄ±cÄ± olarak görülen geliÅŸmeler, Trump yönetiminin 23 Mart’ta ithal çelik ve alüminyuma sÄ±rasÄ±yla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle baÅŸladÄ±.

â– Çin, Washington’un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda ABD menÅŸeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen tarifeler getirdi.



â– ABD yönetimi ayrÄ±ca Çin’in, AmerikalÄ± ÅŸirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar deÄŸerindeki Çin menÅŸeli ürüne, temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasÄ±nÄ± yürürlüÄŸe koydu.

â– Çin Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu karara cevaben ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarÄ±ndaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya baÅŸladÄ±.

â– ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 18 Haziran’da Çin’in daha önce açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± tarifelere misillemeyle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi halinde 200 milyar dolar deÄŸerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.

â– ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi verilerine göre, geçen sene Çin’den ithal edilen tüm mallarÄ±n toplam deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 505.5 milyar dolara tekabül etmiÅŸti. Bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Çin’den ithal edilen ürünlerin toplam deÄŸeri ise 250 milyar dolar civarÄ±nda gerçekleÅŸti. (AA)

ABD’DEN HÄ°NDÄ°STAN'A YAPTIRIM TEHDÄ°DÄ°

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satÄ±n almayÄ± planlayan Hindistan’a, anlaÅŸmanÄ±n hayata geçmesi halinde yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili, “The Hindu” adlÄ± haber sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hindistan’Ä±n Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satÄ±n almasÄ± halinde, “ABD’nin HasÄ±mlarÄ±yla YaptÄ±rÄ±mlar Yoluyla Mücadele Etme YasasÄ±” (CAATSA) çerçevesinde Ä°ran, Kuzey Kore ve Rusya ile “önemli alÄ±ÅŸveriÅŸ” yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptÄ±rÄ±mlardan muaf tutulmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Yetkili, “Tüm müttefiklerimize ve ortaklarÄ±mÄ±za, Rusya ile CAATSA kapsamÄ±nda yaptÄ±rÄ±mlara neden olacak alÄ±ÅŸveriÅŸten vazgeçmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz.” dedi. Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan’a Rusya ile savunma iÅŸ birliÄŸini azaltmasÄ± yönünde baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraf: Kremlin.ru

RUSYA, HÄ°NDÄ°STAN’A S-400 SATACAK

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Hindistan'a olan iki günlük ziyareti kapsamÄ±nda Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ile görüÅŸecek.Putin-Modi görüÅŸmesinde ise Rusya-Hindistan stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ± ve ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra, bölgesel ve uluslararasÄ± konular, Åžangay Ä°ÅŸbirliÄŸi Örgütü (ÅžÄ°Ö), G-20 ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e dair meselelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor. Putin, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ile ABD’nin yaptÄ±rÄ±m tehditlerine raÄŸmen Hindistan’a S-400 hava savunma füze sistemleri temini için anlaÅŸma imzalayacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 17:25

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