SGK'den sigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rana teÅŸvik, Ã¶lÃ¼lere aylÄ±kâ€¦

SayÄ±ÅŸtay raporuna gÃ¶re SGK, sigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran 675 iÅŸyerine teÅŸvik verdi, 369 kiÅŸiye Ã¶ldÃ¼kten sonra aylÄ±k Ã¶demeye devam etti.

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n 2017 raporlarÄ±nda kamu idarelerine yönelik çok sayÄ±da eleÅŸtiri yer aldÄ±. En fazla eleÅŸtiri alan kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda toplam 64 bulgu ile SGK geliyor. Ölülere aylÄ±k ödendiÄŸi, sigortasÄ±z iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran patronlara teÅŸvik verildiÄŸi, SGK tarafÄ±ndan iÅŸletilen ve giderleri 38.6 milyon lira olan tesislere iliÅŸkin veriler kurumun mali tablo ve raporlarÄ±nda yer almadÄ±ÄŸÄ± tespitleri yapÄ±ldÄ±.

ÇALIÅžMA BAKANLIÄžI, KENDÄ° PERSONELÄ° Ä°ÇÄ°N KIDEM TAZMÄ°NATI AYIRMADI

Cumhuriyet'ten Mustafa ÇakÄ±r'Ä±n haberine göre Görevi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n haklarÄ±nÄ± düzenlemek olan ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kendi personeli için “kÄ±dem tazminatÄ±” ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±karken temel görevleri arasÄ±nda “muhasebe” tutmak da yer alan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’na önceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi yine “muhasebe kayÄ±tlarÄ±” eleÅŸtirisi geldi. BakanlÄ±k mali tablolarÄ±nÄ±n Hazine’ye ait taÅŸÄ±nmazlar hakkÄ±nda doÄŸru bilgi sunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu raporunda, Toplum YararÄ±na Program’dan yararlanmaktayken gelir getirici bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan 1003 kiÅŸiye 4.2 milyon lira yersiz ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

38 MÄ°LYAR LÄ°RALIK YEDEK ÖDENEK SIFIRLANDI

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n 2017 raporlarÄ±nda yer alan deÄŸerlendirmeler özetle ÅŸöyle:

Genel Uygunluk Bildirimi raporuna göre, kamukurumlarÄ± 38 milyar liralÄ±k toplam yedek ödeneÄŸin tamamÄ±nÄ± harcayarak sÄ±fÄ±rladÄ±. Raporda kamu idarelerinin ödenek üstü giderlerine de yer verildi.

â– Ä°lk sÄ±rada 20.4 milyar lira ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±

â– Ä°kinci sÄ±rada, 7.7 milyar lira ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸü,

â– Üçüncü sÄ±rada 111.9 milyon lira ile Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,

â– Dördüncü sÄ±rada da 109 milyon lira ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yer aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±, gÃ¼nde 1.8 milyon lira harcÄ±yor

SGK'YE ÇOK SAYIDA ELEÅžTÄ°RÄ°

SayÄ±ÅŸtay ’Ä±n SGK raporunda yine çok sayÄ±da eleÅŸtiriye yer verildi. Toplamda 64 bulgu yer aldÄ±. Raporda, “SGK’nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin mali rapor ve tablolarÄ±nÄ±n doÄŸru ve güvenilir bilgi içermediÄŸi kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” vurgulandÄ±. EleÅŸtirilerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

“Kurumun mali sisteminin, cari ve geçmiÅŸ dönemde kurum alacaÄŸÄ±na dönüÅŸmüÅŸ tutarlarÄ±n gerçek durumunu göstermediÄŸi, alacaklarÄ±n yönetiminde mali saydamlÄ±ÄŸÄ±n ve hesap verilebilirliÄŸin tam olarak saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±; kiÅŸilerden alacaklar ve ÅŸüpheli alacaklar hesaplarÄ±nÄ±n gerçek durumu tam ve doÄŸru olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±; icraya devredilen takipli alacaklarÄ±n muhasebe kayÄ±tlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda takip edildiÄŸi (kurumun icra takibinde toplam 40.3 milyar lira alacaÄŸÄ± var); mali tablolarÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lan kurum alacaklarÄ± konusunda tam ve doÄŸru bilgi içermediÄŸi; tahakkuk ve tahsilatlarÄ±n gerçek tutarlarÄ± yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±...”

1084 BELEDÄ°YENÄ°N 8.7 MÄ°LYAR LÄ°RA PRÄ°M BORCU TAHSÄ°L EDÄ°LMEDÄ°

Raporun “denetim görüÅŸünü etkilemeyen tespit ve deÄŸerlendirmeler” bölümünde yer alan eleÅŸtirilerden bazÄ±larÄ± da ÅŸöyle:

â– SGK tarafÄ±ndan saÄŸlÄ±k hizmet sunucularÄ±na verilen toplam 10.1 milyar lira tutarÄ±ndaki avans yasada belirtilen süreyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde kapatÄ±lmadÄ±.

â– OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan KHK’lerle kapatÄ±lan kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n SGK’ye yaklaÅŸÄ±k 108 milyon lira prim borcu var. Raporda bu alacaklarÄ±n takip ve tahsilatÄ±nda izlenecek usulün belirsiz olduÄŸuna dikkat çekildi.

â– Çiftçi KayÄ±t Sistemi’ne kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 250 bin kiÅŸinin eski TarÄ±m BaÄŸ-Kur sigorta kayÄ±tlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

â– 30 büyükÅŸehir belediyesi, 519 büyükÅŸehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve 397 belde belediyesinden oluÅŸan toplam 1397 belediyeden 1084’ünün SGK’ye olan toplam 8.7 milyar lira prim borcu tahsil edilemedi.

â– YeÅŸil kartlÄ±lara iliÅŸkin 4.4 milyar liralÄ±k GSS primleri Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan süresi içinde tahsil edilemedi.

â– 29 bin 487 iÅŸverene, toplam 823.1 milyon lira tutarÄ±nda idari para cezasÄ± uygulanmasÄ± gerektiÄŸi tespit edildiÄŸi halde tebligat yapÄ±lmadÄ±.

­â– Otomatik icra programÄ±, özel nitelikteki geçici iÅŸyerlerine iliÅŸkin alacaklarÄ± kapsamadÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle de söz konusu iÅŸyerlerine iliÅŸkin alacaklarÄ±n takibinin saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, hatta bazÄ± kurum alacaklarÄ±nÄ±n zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

â– BazÄ± sporcu ve teknik adamlarÄ±n prime esas kazançlarÄ±nÄ±n eksik ya da hiç bildirilmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

â– TaÅŸeron ÅŸirketlerin SGK’ye yasal süresi içinde ödenmeyen borçlarÄ±nÄ±n tahsilinde asÄ±l iÅŸverenlere baÅŸvurulmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°ÅŸsizlik Fonuâ€™nda 51 milyarlÄ±k hatalÄ± iÅŸlem!

KAYIT DIÅžI Ä°ÅžÇÄ° ÇALIÅžTIRANA TEÅžVÄ°K

â– KayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± yani sigortasÄ±z iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± için teÅŸvik almasÄ± yasak olan iÅŸyerlerinden bazÄ±larÄ± teÅŸvikten yararlanmaya devam etti. Bu kapsamda sigortasÄ±z yani kaçak iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran 675 iÅŸyeri teÅŸviklerden yararlanmayÄ± sürdürdü.

â– SGK’den aylÄ±k almakta olan kiÅŸilerden bazÄ±larÄ± için yeÅŸil kartlÄ± olarak Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± primi tahakkuk ettirildi.

â– Malullük aylÄ±ÄŸÄ± alanlardan çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayanlarÄ±n aylÄ±ÄŸÄ± kesilmedi.

â– 369 kiÅŸiye öldükten sonra da aylÄ±k ödenmeye devam edildi.

â– SGK tarafÄ±ndan iÅŸletilen ve giderleri 38.6 milyon lira olan tesislere iliÅŸkin veriler kurumun mali tablo ve raporlarÄ±nda yer almadÄ±.

MALÄ°YE BAKANLIÄžININ MUHASEBE KAYITLARI DOÄžRU VE GÜVENÄ°LÄ°R BÄ°LGÄ° SUNMUYOR

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± raporunda da, ÅŸu eleÅŸtiriler yer aldÄ±:

â– BakanlÄ±k mali tablolarÄ± Hazine taÅŸÄ±nmazlarÄ±na iliÅŸkin doÄŸru ve güvenilir bilgi sunmuyor. Hazine taÅŸÄ±nmazlarÄ±na iliÅŸkin rayiç bedel kayÄ±tlarÄ± da doÄŸru ve güvenilir deÄŸil.

â– BakanlÄ±k tarafÄ±ndan Hazine taÅŸÄ±nmazlarÄ± üzerinde tesis edilen tahsis iÅŸlemlerinin eksik muhasebeleÅŸtirilmesi nedeniyle mali tablolar, diÄŸer kamu idarelerinin kullanÄ±mÄ±na bÄ±rakÄ±lan varlÄ±klara iliÅŸkin doÄŸru ve güvenilir bilgi sunmuyor.

â– Kamu konutlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin kayÄ±tlarÄ± gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Diyanet, 2017'de faizden 256 bin 806 lira gelir elde etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 08:42

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