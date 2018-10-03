Enflasyon eylÃ¼lde yÃ¼zde 6.30 arttÄ±; yÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 24.52

EylÃ¼l ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re tÃ¼ketici fiyatlarÄ± eylÃ¼lde yÃ¼zde 6.30 arttÄ±, yÄ±llÄ±k enflasyon ise yÃ¼zde 24.52.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K), eylül ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Verilere göre enflasyon aylÄ±k bazda yüzde 6,3 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gösterdi. YÄ±llÄ±k enflasyon ise yüzde 17,9'dan yüzde 24,52'ye yükseldi. Bu oranla enflasyon eylülde 15 yÄ±l sonra ilk kez yüzde 20'yi aÅŸmÄ±ÅŸ oldu.

Yurt içi üretici fiyatlarÄ± ise eylülde yüzde 10.88 arttÄ±. YÄ±llÄ±k üretici enflasyonu yüzde 38.96 oldu.

AÄŸustos ayÄ±nda enflasyon aylÄ±k bazda yüzde 2,3 artmÄ±ÅŸ, yÄ±llÄ±k enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmiÅŸti. Üretici fiyatlarÄ± da yüzde 6,6 artarken yÄ±llÄ±k YÄ°-ÜFE yüzde 32'yi aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 10:21

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